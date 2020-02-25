«Ходили три дня подряд»: благовещенцы, приехавшие из Китая, рассказали о медицинских проверках

Пара жителей Благовещенска вернулась из Китая по временному коридору. Они рассказали, как проходил медицинский контроль.

Марию и Егора эвакуировали из города Сиань. Молодые супруги заявили, что эвакуация организована спокойно и слаженно.

- У нас заканчивалась виза, поэтому и стали искать возможность вернуться в Россию. Никуда не пришлось ехать самостоятельно. Приходили машины. В Хэйхе нас забрали с аэропорта, отвезли в гостиницу. В гостинице даже кормили. Причем с нас ни копейки не взяли! – рассказывает Марина.

И на китайской, и на российской таможнях всем проверяли температуру. Кроме того, на российском пункте пропуска всех приехавших встречал врач, осматривал горло, проверял общее состояние. После этого всех отпустили домой.

- Мы думали, нас сейчас в инфекционку закроют, а нам просто посоветовали посидеть дома пару недель и при любых симптомах обращаться в больницу, - пожимает плечами Марина. – Еще сказали, что будут проверять врачи, но первые десять дней была тишина. Зато потом приходили три дня подряд! Спрашивали, как себя чувствуем, проверяли температуру. Говорили, что не все их пускают домой, но нам-то что, мы не против, все понимаем. После этого несколько дней медики еще звонили каждое утро, спрашивали, как я себя чувствую, как муж.

Сейчас, как говорит девушка, они с мужем чувствуют себя хорошо, но знакомые все равно устроили им карантин – не звали в гости и не приходили, пока не прошло десять дней.

К слову, по согласованию с китайской стороной, на этой неделе временный пассажирский коридор будет открыт трижды.

Россиян выпустили из Китая в понедельник - 24 февраля. Следующие два коридора будут организованы в среду - 26 февраля и в пятницу - 28 февраля, сообщает министерство экономического развития и внешних связей области.

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