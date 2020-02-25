2020-02-25T11:07:14+03:00
Общество

«Ходили три дня подряд»: благовещенцы, приехавшие из Китая, рассказали о медицинских проверках

По словам молодых людей, не все туристы были рады врачам
Татьяна РЯБОВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Пара жителей Благовещенска вернулась из Китая по временному коридору. Они рассказали, как проходил медицинский контроль.

Марию и Егора эвакуировали из города Сиань. Молодые супруги заявили, что эвакуация организована спокойно и слаженно.

- У нас заканчивалась виза, поэтому и стали искать возможность вернуться в Россию. Никуда не пришлось ехать самостоятельно. Приходили машины. В Хэйхе нас забрали с аэропорта, отвезли в гостиницу. В гостинице даже кормили. Причем с нас ни копейки не взяли! – рассказывает Марина.

И на китайской, и на российской таможнях всем проверяли температуру. Кроме того, на российском пункте пропуска всех приехавших встречал врач, осматривал горло, проверял общее состояние. После этого всех отпустили домой.

- Мы думали, нас сейчас в инфекционку закроют, а нам просто посоветовали посидеть дома пару недель и при любых симптомах обращаться в больницу, - пожимает плечами Марина. – Еще сказали, что будут проверять врачи, но первые десять дней была тишина. Зато потом приходили три дня подряд! Спрашивали, как себя чувствуем, проверяли температуру. Говорили, что не все их пускают домой, но нам-то что, мы не против, все понимаем. После этого несколько дней медики еще звонили каждое утро, спрашивали, как я себя чувствую, как муж.

Сейчас, как говорит девушка, они с мужем чувствуют себя хорошо, но знакомые все равно устроили им карантин – не звали в гости и не приходили, пока не прошло десять дней.

К слову, по согласованию с китайской стороной, на этой неделе временный пассажирский коридор будет открыт трижды.

Россиян выпустили из Китая в понедельник - 24 февраля. Следующие два коридора будут организованы в среду - 26 февраля и в пятницу - 28 февраля, сообщает министерство экономического развития и внешних связей области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Хэйхэ в Благовещенск перевезли еще четверых россиян

Признаков заболевания у новоприбывших выявлено не было (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Благовещенске отловили 19 бездомных собак
Из Хэйхэ в Благовещенск перевезли еще четверых россиян
На время проведения Масленицы в Благовещенске ограничат движение транспорта
Амурскую студентку наградили медалью «За спасение погибающих на водах»
В Приамурье разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
Благовещенцев подготовят к «Тотальному диктанту»
Благовещенка жалуется, что ее чуть не убила сосулька
Благовещенцам предлагают выбрать территорию для благоустройства
Двоих грузоперевозчиков отправили в инфекционную больницу Благовещенска из пункта пропуска
Центральный рынок в Благовещенске выставили на торги
С 22 февраля в Благовещенске начнется ремонт путепровода на Загородной
Граждан КНР, прибывших в Благовещенск из Хэйхэ, выписывают из инфекционки
Благовещенцы могут поучаствовать в составлении программы развития транспорта
Из Хэйхэ в Благовещенске перевезли еще 12 россиян
С апреля по ноябрь между Благовещенском и Владивостоком будут курсировать беспересадочные вагоны
Амурчане могут помочь своим городам выиграть в конкурсе по созданию комфортной среды
В Благовещенске эвакуируют детские сады