Власти Благовещенска рассказали, что будут строить в 2020 году

На совещании в мэрии Благовещенска обсудили стройки, которые развернутся на территории города в 2020 году.

В частности, в этом году в рамках проекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур» проводятся работы на берегу Зеи. Протяженность участка составит около 660 метров. Подрядчик уже провел подготовительные работы: огорожена строительная площадка, ведется изготовление сборных железобетонных конструкций и элементов. Ремонтировать этот участок будут два года, работы должны завершиться в ноябре 2021 года.

Также в 2020 году должно завершиться строительство водопроводных сетей в районе пятой стройки. Трубы уже уложены на улице Дальней. А к 31 мая оборудуют сети и на улице Придорожная.

В январе 2020 стартовали работы по строительству большого городского центра «Трибуна Холл».

- Первый этап строительства – это реконструкция площади имени Ленина. В настоящее время завершены инженерно-геодезические изыскания. С 17 февраля выполняются инженерно-геологические изыскания. Срок окончания работ по проектированию первого этапа строительства – 31 мая 2020 года. Со 2 марта подрядчик приступит к ограждению строительной площадки. То есть площадь Ленина у нас с этого момента будет полностью закрыта для доступа населения, - сообщила на совещании и.о.директора Городского управления капитального строительства Ирина Волкова.

В марте начнется строительство школы на полторы тысячи мест. Сейчас проводится аукцион по выбору подрядчика. Сдать объект должны в августе 2022 года.

Не останется без внимания и дорожная сеть. В феврале начался ремонт путепровода на Загородной.

- С 22 февраля движение по путепроводу ограничено. Подрядчиком ведутся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия. С третьей декады марта движение путепровода планируется к полному закрытию вплоть до сентября 2020 года. Подрядчик приступит к замене несущих балок и подъему пролетных строений, – отметила Ирина Волкова.

В мае в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу Калинина между Краснофлотской и Тенистой и Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной.

По программе «Формирование современной городской среды» в Благовещенске отремонтируют более 20 дворов.