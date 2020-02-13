Сады-ясли, которые смогут посещать малыши до 3 лет, стали строить в Приамурье

В Амурской области продолжается успешная реализация национального проекта «Демография» инициированным президентом РФ Владимиром Путиным. В городах и селах региона буквально на глазах «растут» новые детские сады. Всего за истекший год местами удалось обеспечить порядка 500 тысяч дошкольников. Кроме того уже появились сады-ясли, в которых начали принимать малышей от 1,5 до 3 лет. Их строят в рамках программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

- Программа «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" реализуется в Приамурье до 2021 года. Приоритетом для нас является очереди в детские сады для деток от 2 месяцев до 3 лет, мы ведем активную работу в этом направлении. К 2021 году мы увидим новые завершенные проекты. До следующего года на это будет потрачено свыше 609 млн рублей из федерального, областного и районного бюджетов, - сообщил губернатор Амурской области Василий Иванов.

Всего в 2019 году по нацпроекту «Демография» в Амурской области построено три детских сада: в городах Благовещенск, Белогорск и селе Усть-Ивановка Благовещенского района. Все сады пролицензированы и уже принимают детей. Кроме того, открыт второй корпус детского сада №9 в городе Свободный.

- Всего в ушедшем году в Приамурье для дошкольников создано 530 мест. Эти три детсада обошлись в 492 млн рублей. В 2020 году эта работу мы продолжаем - начинается строительство двух детских садов для детей в возрасте 1,5-3 лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в поселке Магдагачи на 50 мест, - рассказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Напомним, детсад в селе Усть-Ивановка Благовещенского района начали возводить в начале 2019-го. Меньше, чем за год завершили все работы по возведению двухэтажного здания площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. Учреждение открыло шесть групп на 20 ребят. Строительство сада в Усть-Ивановке – часть регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Само учреждение стало образцом - его вполне можно назвать одним из самых современных детсадов, существующих в Амурской области. Кстати, его посещают детки из соседних сел Благовещенского и Ивановского района. Сад рассчитан на 120 мест, но посещают его порядка 130 малышей. Вместе не тесно – новые просторные и оборудованные по последнему слову помещения позволяют детям чувствовать себя комфортно. Помимо детских групп, в саду устроены спортивный и музыкальные классы, оснащенный современной техникой пищеблок, медицинский кабинет, административные помещения. Есть в саду и сенсорный развивающий кабинет – специально оснащенная комната для стимуляции нервной системы необходимым образом.

Современный детсад обошелся в 144 млн рублей трем бюджетам – федеральному, областному и районному. Проект оказался настолько удачным, что по нему построили еще один садик - в благовещенском микрорайоне «Подсолнухи». А город Свободный получил новый корпус для уже существующего детского сада. Расширение действующего учреждения проходило в рамках программы «Социально-экономическое развитие Свободного». В городе Белогорске в 2019-м сдали в эксплуатацию сад-ясли на 170 мест, куда также принимают детей до 3 лет.

На этом в Приамурье останавливаться не собираются. В течение 2020 и 2021 годов в 800-м квартале региональной столицы откроется комфортабельный детский сад на 350 мест. Его воспитанники смогут заниматься плаванием в бассейне, который внесен в проект здания.