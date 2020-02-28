Благовещенцев зовут на масленичные гуляния

Масленицу в Благовещенске отметят 1 марта. Для горожан приготовили множество самых интересных забав и, конечно же, угощений.

- В этом году у нас изменилась площадка проведения праздника. На площади Ленина идут инженерно-геологические изыскания, и поэтому впервые масленичные гуляния пройдут на территории ОКЦ, — отметила заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Начнутся гуляния с праздничного шествия и презентации участников конкурса масленичных поездов.

- Масленичный поезд – это, пожалуй, одна из самых больших и самых красочных площадок городского праздника. В прошлом году в масленичном поезде у нас принимало участие более 600 человек. Ряженые представляют свою масленичную куклу в стихах, в частушках, в песнях, в прибаутках, – рассказала директор Городского дома культуры Наталья Стулина.

Участники конкурса получат ценные призы и подарки. Победителям достанутся швейная машинка, парогенератор и домашний текстиль.

На территории Общественно-культурного центра будут работать несколько тематических площадок. С концертными и игровыми программами выступят театральные и вокальные коллективы. Также горожане смогут поучаствовать в веселых эстафетах, соревнованиях по армрестлингу, перетягиванию каната, рубке дров, поднятию гирь. Будет установлен и «Масленичный столб», на котором разместят семь призов. Достать подарок можно будет с 13.30 до 13.55. Главный приз – телевизор.

Еще для горожан приготовили выставку казачьей утвари и фотозону «Жаворонки прилетели». Кроме того, все желающие смогут приобрести изделия ручной работы от благовещенских мастеров.

По традиции в финале праздника пройдет сожжение чучела Масленицы. В этом году его рост превышает 3,5 метра.

Приготовили для горожан и угощение. На территории ОКЦ заработают пять палаток, в которых можно будет бесплатно угоститься блинами. Повара испекут для гостей праздника около трех тысяч блинов.

КСТАТИ

На время проведения праздника будет ограничено движение транспорта

С 11.00 до 15.30 проезд закроют на участке улицы Трудовой от Ленина до Краснофлотской.

- Площадь ОКЦ находится в стороне от транспортной дорожной сети, поэтому общественный транспорт не попадет под ограничение дорожного движения. Перекрывать будем только улицу Трудовую от Ленина до Краснофлотской, где будет формироваться «масленичный поезд», – отметил начальник специального отдела администрации Благовещенска Олег Храмов.

Кроме того, на улице Ленина от Шимановского до Театральной будет ограничена скорость движения автомобилей до 20 километров в час.

Территория Общественно-культурного центра

1 марта, 12.00

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Под Благовещенском пройдет полумарафон «Бег к мечте. Лед»

Любителей зимних видов спорта зовут на второе Владимировское озеро поболеть за бегунов на льду. К участию в полумарафоне заявились спортсмены не только из Благовещенска, но и из других городов области, а также Новосибирска, Хабаровска и Владивостока.

Забег будет проходить по трем дистанциям - 5 км, 10 км, 21,1 км.

Победитель на пятикилометровой дистанции получит шесть тысяч рублей, занявший второе место – три тысяч рублей, третье – две тысячи рублей. На дистанции десять километров – восемь тысяч, пять тысяч и три тысячи рублей соответственно. Победитель на самой длинной дистанции получит десять тысяч рублей, за второе место вручат восемь тысяч, за третье – пять тысяч рублей. Общий призовой фонд составляет 100 тысяч рублей. На финише спортсмены также получат памятные медали.

Второе Владимировское озеро

29 февраля, 11.30

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Масленица пришла

Для организованных групп детей будут проводиться театрализованные мероприятия «Веселая Масленица». Ребят ждут песни и хороводы вокруг Масленицы, старинные игры, забавы и румяные блины.

Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

До 1 марта

6+

О любви

Поклонников живой музыки приглашают на концерт из цикла «Живая струна» «Любовь и нежность излучая». Зрители услышат лирические песни в исполнении городских бардов.

Амурская областная филармония

29 февраля, 18.00

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Со всей силы

В Благовещенске пройдет XXIV турнир городов ДФО по тяжелой атлетике, памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Владимира Каныгина. Спортсмены поборются за победу в нескольких весовых категориях.

Спорткомплекс «Олимп»

1 марта, 11.00

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«Как за каменной стеной»

Выставку под таким названым приглашают посетить благовещенцев и гостей города. Гости увидят форму военного, спасателя, пожарного, строителя, врача. Также из экспозиции можно узнать об увлечениях «сильных» людей - охоте, рыбалке, футболе, хоккее, лыжах и других. Будут представлены маскировочный костюм, охотничье ружье и трофеи, удочки и рыболовные снасти, спортивный инвентарь из фондов музея.

Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

До 19 февраля

6+

«Как спасти 8 марта»

Концерт под таким названием посвящен Международному женскому дню. Гости услышат всеми любимые, популярные эстрадные композиции и классические музыкальные шедевры для самой прекрасной половины человечества.

ДК Профсоюзов

3 марта, 18.30

6+

ПОСМОТРИМ

Амурский областной театр драмы

«Любовь и голуби», 28 февраля, 18.30, 12+

«Рыцарские страсти», 29 февраля, 18.00, 12+

«Двенадцатая ночь или Все, что угодно», 1 марта, 18.00, 12+

Амурский областной театр кукол

«Картонное сердце», 29 февраля, 11.00, 6+

«Три поросенка», 1 марта, 11.00, 0+

Общественно-культурный центр

«Сотворившая чудо», 28 февраля, 16.00, 6+