Благовещенцев зовут на масленичные гуляния
Масленицу в Благовещенске отметят 1 марта. Для горожан приготовили множество самых интересных забав и, конечно же, угощений.
- В этом году у нас изменилась площадка проведения праздника. На площади Ленина идут инженерно-геологические изыскания, и поэтому впервые масленичные гуляния пройдут на территории ОКЦ, — отметила заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.
Начнутся гуляния с праздничного шествия и презентации участников конкурса масленичных поездов.
- Масленичный поезд – это, пожалуй, одна из самых больших и самых красочных площадок городского праздника. В прошлом году в масленичном поезде у нас принимало участие более 600 человек. Ряженые представляют свою масленичную куклу в стихах, в частушках, в песнях, в прибаутках, – рассказала директор Городского дома культуры Наталья Стулина.
Участники конкурса получат ценные призы и подарки. Победителям достанутся швейная машинка, парогенератор и домашний текстиль.
На территории Общественно-культурного центра будут работать несколько тематических площадок. С концертными и игровыми программами выступят театральные и вокальные коллективы. Также горожане смогут поучаствовать в веселых эстафетах, соревнованиях по армрестлингу, перетягиванию каната, рубке дров, поднятию гирь. Будет установлен и «Масленичный столб», на котором разместят семь призов. Достать подарок можно будет с 13.30 до 13.55. Главный приз – телевизор.
Еще для горожан приготовили выставку казачьей утвари и фотозону «Жаворонки прилетели». Кроме того, все желающие смогут приобрести изделия ручной работы от благовещенских мастеров.
По традиции в финале праздника пройдет сожжение чучела Масленицы. В этом году его рост превышает 3,5 метра.
Приготовили для горожан и угощение. На территории ОКЦ заработают пять палаток, в которых можно будет бесплатно угоститься блинами. Повара испекут для гостей праздника около трех тысяч блинов.
КСТАТИ
На время проведения праздника будет ограничено движение транспорта
С 11.00 до 15.30 проезд закроют на участке улицы Трудовой от Ленина до Краснофлотской.
- Площадь ОКЦ находится в стороне от транспортной дорожной сети, поэтому общественный транспорт не попадет под ограничение дорожного движения. Перекрывать будем только улицу Трудовую от Ленина до Краснофлотской, где будет формироваться «масленичный поезд», – отметил начальник специального отдела администрации Благовещенска Олег Храмов.
Кроме того, на улице Ленина от Шимановского до Театральной будет ограничена скорость движения автомобилей до 20 километров в час.
Территория Общественно-культурного центра
1 марта, 12.00
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Под Благовещенском пройдет полумарафон «Бег к мечте. Лед»
Любителей зимних видов спорта зовут на второе Владимировское озеро поболеть за бегунов на льду. К участию в полумарафоне заявились спортсмены не только из Благовещенска, но и из других городов области, а также Новосибирска, Хабаровска и Владивостока.
Забег будет проходить по трем дистанциям - 5 км, 10 км, 21,1 км.
Победитель на пятикилометровой дистанции получит шесть тысяч рублей, занявший второе место – три тысяч рублей, третье – две тысячи рублей. На дистанции десять километров – восемь тысяч, пять тысяч и три тысячи рублей соответственно. Победитель на самой длинной дистанции получит десять тысяч рублей, за второе место вручат восемь тысяч, за третье – пять тысяч рублей. Общий призовой фонд составляет 100 тысяч рублей. На финише спортсмены также получат памятные медали.
Второе Владимировское озеро
29 февраля, 11.30
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Масленица пришла
Для организованных групп детей будут проводиться театрализованные мероприятия «Веселая Масленица». Ребят ждут песни и хороводы вокруг Масленицы, старинные игры, забавы и румяные блины.
Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского
До 1 марта
6+
О любви
Поклонников живой музыки приглашают на концерт из цикла «Живая струна» «Любовь и нежность излучая». Зрители услышат лирические песни в исполнении городских бардов.
Амурская областная филармония
29 февраля, 18.00
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Со всей силы
В Благовещенске пройдет XXIV турнир городов ДФО по тяжелой атлетике, памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Владимира Каныгина. Спортсмены поборются за победу в нескольких весовых категориях.
Спорткомплекс «Олимп»
1 марта, 11.00
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«Как за каменной стеной»
Выставку под таким названым приглашают посетить благовещенцев и гостей города. Гости увидят форму военного, спасателя, пожарного, строителя, врача. Также из экспозиции можно узнать об увлечениях «сильных» людей - охоте, рыбалке, футболе, хоккее, лыжах и других. Будут представлены маскировочный костюм, охотничье ружье и трофеи, удочки и рыболовные снасти, спортивный инвентарь из фондов музея.
Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского
До 19 февраля
6+
«Как спасти 8 марта»
Концерт под таким названием посвящен Международному женскому дню. Гости услышат всеми любимые, популярные эстрадные композиции и классические музыкальные шедевры для самой прекрасной половины человечества.
ДК Профсоюзов
3 марта, 18.30
6+
ПОСМОТРИМ
Амурский областной театр драмы
«Любовь и голуби», 28 февраля, 18.30, 12+
«Рыцарские страсти», 29 февраля, 18.00, 12+
«Двенадцатая ночь или Все, что угодно», 1 марта, 18.00, 12+
Амурский областной театр кукол
«Картонное сердце», 29 февраля, 11.00, 6+
«Три поросенка», 1 марта, 11.00, 0+
Общественно-культурный центр
«Сотворившая чудо», 28 февраля, 16.00, 6+
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