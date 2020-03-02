Более 5 млн рублей получат НКО Приамурья от Фонда президентских грантов в 2020 году

Более 5 млн рублей получат девять некоммерческих организаций Амурской области, чьи проекты победили в конкурсе Фонда президентских грантов в 2020 году. Они касаются разных направлений: поддержки семьи, материнства и детства, науки и образования, сохранения исторической памяти и других.

Напомним, в январе 2019 года Владимир Путин подписал Указ «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества». В федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов предусмотрено по 8 млрд рублей ежегодно.

Некоммерческие организации Амурской области принимают самое активное участие в конкурсе проектов. Так грант в размере 917 391 рублей по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» получил проект Органа общественной самодеятельности "Даль" города Благовещенска «Жизнь на районе». Проект направлен на создание комфортной среды и культурного общения для жителей обычного старого двора в отдаленном районе города. Например, в сквере «Чайка» реконструируют и оснастят современным оборудованием сцену, на которой будут проходить культурно-массовые мероприятия в течение всего года. Это позволит сделать сквер центром досуга всего района. Более 683 тысяч рублей выиграл проект Амурской региональной общественной организации "Творческий Союз Художников". Называется проект «Лаборатория амурской анимации» (направление «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения»). Заявитель намерен создать региональный центр развития анимации, который будет помогать в самоопределении и самореализации в профессиональной среде детям и подросткам в возрасте от 7 лет до 17 лет. Юные творцы создадут анимационные фильмы по мотивам книг и иллюстраций местных авторов.

Проекты к 75-летию Великой Победы

В направлении «Сохранение исторической памяти» победителей двое. Более 930 тысяч рублей получит Амурская региональная общественная организация по патриотическому воспитанию молодежи «Зейская слобода» на реализацию проекта «Встретимся на Амуре...» Он приурочен к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию Победы во Второй Мировой войне. В рамках проекта более 1,7 тысячи анкет амурчан-фронтовиков внесут на электронный носитель Всероссийской акции «Дорога памяти», а также создадут аудио альманах «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 1941-1945», основанного, на сочинениях участников конкурса, который прошел в рамках проекта «Листая страницы «Блокадной книги…». Кроме того, театральная студия «Этюд» городского Дома культуры поставит спектакль «Нина» по пьесе благовещенского драматурга Екатерины Набока, сюжет которой основан на реальных событиях и повествует о жизни благовещенских детей военной и послевоенной поры. Ко Дню окончания Второй мировой войны «Зейская слобода» проведет конкурс авторских стихов «Чтобы помнили…» среди жителей Благовещенска. Еще один проект по сохранению исторической памяти «Казачье воспитание - от традиций к патриотизму» получит поддержку почти в 500 тысяч рублей. Амурские казаки проведут спортивные и культурно-массовые мероприятия в духе традиций и культуры казачества, а также планируют объединить казачьи молодежные организации Приамурья в единую региональную детско-юношескую организацию.

Культурная среда

В направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства» отмечены два проекта, связанных с сохранением и поддержкой культурных традиций амурских эвенков. Первый - этнографический центр «Бидекит» от Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Амурской области получает финансирование в размере 418 918 рублей. «Бидекит» в переводе с эвенкийского языка означает «Наша жизнь». Именно жизни коренных малочисленных народов Севера, их истории, культуре и месте в современном мире будет посвящена работа этноцентра. Создадут центр на базе Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского, который выступил партнером проекта.

Второй проект от семейной общины коренных малочисленных народов Севера «Нюкжакан» называется «Мастерская по изготовлению национальных эвенкийских изделий «Золотая нить»». Сумма гранта 280 676 рублей. Цель проекта – создание на базе филиала «Центра развития культуры, спорта и архивного дела Тындинского района» в эвенкийском селе Усть-Уркима мастерской по изготовлению национальных изделий «Золотая нить». По замыслу авторов проекта это поспособствует сохранению и дальнейшему развитию традиционного национального промысла в Тындинском районе Амурской области.

Социальная поддержка

Также ФПР поддержал два проекта, заявленных по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». Без малого полмиллиона выделено на приют круглосуточного пребывания «ПОКРОВЪ», в котором смогут ночевать и получать еду люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Еще более 330 тысяч рублей получает проект «Ментальные дети» Амурского областного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Проект представляет комплекс услуг для 20 детей–инвалидов от 3 до 18 лет, имеющих заболевания, связанные с задержкой психо-речевого развития, с умственной отсталостью, аутизмом. Также в рамках проекта пройдут очные и заочные консультации, круглые столы и семинары для родителей и опекунов таких деток.

О спорт!

Еще один победитель конкурса – проект «Навстречу здоровью», который победил в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Его подала общественная организация «Завитинский районный Союз женщин». Сумма поддержки – почти 500 тысяч рублей. В ходе реализации проекта установят комплекс спортивных уличных тренажеров на стадионе «Сокол» района Южный города Завитинск, а также проведут серию физкультурно-оздоровительных мероприятий. С целью продвижения ЗОЖ и спорта в соцсети Instagram проведут конкурс на лучшее фото «Спорт, здоровье, красота» и викторину «Об истории детского спорта в Завитинском районе.

Напомним, Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 г. и провел семь конкурсов. В общей сложности на них было подано 62 тысячи 600 проектов от 24 тысяч НКО. Суммарно по результатам семи конкурсов поддержку получили 12,6 тыс. проектов на общую сумму более 26 млрд рублей.