2020-03-10T09:07:28+03:00
Общество

В Благовещенске детей переведут из детсада №28 из-за повреждений

Комиссия выявила новые последствия июльского паводка
Ольга ГЕТМАН
Поделиться:
Похожие повреждения неделей ранее нашли в детсаду Прогимназии в Благовещенске. Фото: pixabay.comПохожие повреждения неделей ранее нашли в детсаду Прогимназии в Благовещенске. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Во втором детском саду областной столицы выявили повреждения, вызванные летним переувлажнением почвы. Дефект стены обнаружили в одном из помещений третьего корпуса детского сада №28 по улице Зейская, 176. Из-за этого детей переведут в другие учреждения.

- Корпус посещают около 150 дошкольников. На период проведения детального обследования и ремонта детей переведут в другие детские сады города Благовещенска. Сегодня, 10 марта, в учреждении проведут собрания, родителей проинформируют о сложившейся ситуации, - рассказали в пресс-службе администрации города Благовещенска.

Состояние социальных учреждений находится на особом контроле администрации.

- Мы принимаем решение распределить детей по другим детским садам. Надеемся, что родители с пониманием отнесутся к такой вынужденной мере. Это временные неудобства, но они позволят обеспечить безопасность детей. Мы постараемся оперативно провести обследование, и будем искать источники финансирования, для того, чтобы в течение летнего сезона отремонтировать наши социальные объекты, – подчеркнула мэр города Валентина Калита.

Напомним, после прошлогоднего летнего паводка мэр Благовещенска дала поручение проверить все образовательные учреждения города для выявления скрытых дефектов конструкций. Ранее повреждения были выявлены в одном из помещений корпуса Прогимназии на улице Горького, 172, - посещающих его детей также перевели в другие детсады. Кроме того, был выявлен дефект веранды корпуса детского сада №35. Так как это повреждение не представляет опасности, его ремонт пройдет весной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько маленьких амурчан ждут своей очереди в ясли

Как выполняют поручение президента по созданию новых мест в дошкольных образовательных учреждениях области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Борис Панкин, бывший главный редактор «КП»: Говорю Гагарину - Юра, а поехали в «Комсомолку»! Садимся в мою машину и мчимся в редакцию
9 марта - День рождения первого космонавта планеты. Наш спецкор Александр Гамов поговорил о нем с Борисом Панкиным, главным редактором «Комсомольской правды» в 1965 - 1973 годы
Новости 24
Неизвестный сбил девочку-подростка в Благовещенске
Амурчанин предстанет перед судом за хищение свыше 12,5 млн рублей
В Тынде из-за пожара эвакуировали шестерых человек
В праздники Приамурье накроет циклон
Подозреваемого в сбыте героина задержали в Благовещенске
Жительницам Белогорска на 8 Марта подарят бесплатный проезд
Благовещенцы первыми получат маткапитал на первенца
Центр «Доброта» переедет в центр Благовещенска
Новый мост через Зею начнут строить в 2020 году
Полицейские изъяли у амурчанина свыше 300 патронов и ружье
В Благовещенске пациенты детской поликлиники №1 перейдут в другие учреждения
Волонтеры вручат цветы двум тысячам амурчанок в честь 8 Марта
Пособия на детей 3-7 лет в Приамурье начнут выплачивать летом
Путепровод в Благовещенске закроют для транспорта
Начальник уговорил амурчанку выйти замуж за азербайджанца
В детском саду Благовещенска нашли повреждения после прошлогоднего паводка
В Приамурье бывшая чиновница попалась на мошенничестве с пенсией
Амурчанин продавал снюс через мессенджеры