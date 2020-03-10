В Благовещенске детей переведут из детсада №28 из-за повреждений

Во втором детском саду областной столицы выявили повреждения, вызванные летним переувлажнением почвы. Дефект стены обнаружили в одном из помещений третьего корпуса детского сада №28 по улице Зейская, 176. Из-за этого детей переведут в другие учреждения.

- Корпус посещают около 150 дошкольников. На период проведения детального обследования и ремонта детей переведут в другие детские сады города Благовещенска. Сегодня, 10 марта, в учреждении проведут собрания, родителей проинформируют о сложившейся ситуации, - рассказали в пресс-службе администрации города Благовещенска.

Состояние социальных учреждений находится на особом контроле администрации.

- Мы принимаем решение распределить детей по другим детским садам. Надеемся, что родители с пониманием отнесутся к такой вынужденной мере. Это временные неудобства, но они позволят обеспечить безопасность детей. Мы постараемся оперативно провести обследование, и будем искать источники финансирования, для того, чтобы в течение летнего сезона отремонтировать наши социальные объекты, – подчеркнула мэр города Валентина Калита.

Напомним, после прошлогоднего летнего паводка мэр Благовещенска дала поручение проверить все образовательные учреждения города для выявления скрытых дефектов конструкций. Ранее повреждения были выявлены в одном из помещений корпуса Прогимназии на улице Горького, 172, - посещающих его детей также перевели в другие детсады. Кроме того, был выявлен дефект веранды корпуса детского сада №35. Так как это повреждение не представляет опасности, его ремонт пройдет весной.

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