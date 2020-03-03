Приамурью угрожает коммунальный кризис?

Коммунальные аварии перестали быть редкостью для Благовещенска и уже мало кого удивляют, хотя и очень волнуют. К примеру, ровно неделю назад Красноармейскую улицу перекрыли из-за сложной аварии на трубопроводе, говорили о замене участков труб и узлов. И причина подобных аварий обычно кроется не в плохой работе коммунальщиков, а в крайне плохом состоянии коммунальных сетей – причем не только в региональной столице, но по всей Амурской области.

Трубы разваливаются

По информации и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Приамурья Вадима Кирпикова, нормативный уровень износа сетей должен составлять не более 30%. В Амурской области этот показатель превышен вдвое, износ тепловых сетей региона составляет 63 процента, водопроводных – 65,1 процента, канализационных – 72,1 процента. В отдельных населенных пунктах ситуацию уже называют критической. В Свободном еще два года назад говорили об учащении случаев коммунальных аварий и связывали это тем, что износ водопроводных сетей там достиг 89 процентов. В Белогорске в прошлом году беспокоились, как бы отопительный период не обернулся коллапсом – часть сетей износилась уже на 70 процентов. Обошлось, но надолго ли?

– Для снижения износа коммунальных сетей финансовые средства предусматриваются за счет местных бюджетов и ресурсоснабжающих предприятий при формировании сводного плана при подготовке к предстоящему отопительному периоду. Также – средства областного бюджета в рамках государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», – рассказал Вадим Александрович.

Но, несмотря на усилия, износ сетей в прошлом году снизили всего на 0,5 процента. Как объяснили в министерстве, ежегодное снижение зависит от объема финансирования и в среднем составляет около 1 процента. И даже несведущему человеку понятно, что это очень мало.

Нужда в инвесторах

Ремонт коммунальный сетей – дело крайне затратное. Чтобы вы понимали, стоимость замены километра труб составляет около 1,5 млн рублей. Сумма может быть больше, все зависит от диаметра, материала трубопровода, способа прокладки труб и других условий производства работ. О цене строительства с нуля и говорить страшно: скажем, в Благовещенске для постройки водовода от насосной станции водозабора «Северный» до распределительной сети города выделили больше 12 млн рублей.

Из-за столь высоких цен для модернизации коммунальных сетей ведомствам необходимо привлекать инвесторов. Однако сделать это непросто – о малой инвестиционной привлекательности отрасли прямо пишут в постановлении об утверждении госпрограммы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области».

Впрочем, несмотря на плохие исходные данные, кое-что властям Приамурья сделать все-таки удается – в 2018-м году мы даже вырвались в лидеры по количеству заключенных концессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Тогда в регионе было заключено 178 концессионных соглашений, сейчас тоже немало – 209. По заключенным соглашениям предусматривается 663,238 млн рублей инвестиций.

Платим на износ

Плохое состояние труб порождает не только порывы, но также потерю ресурсов. Вопрос в том, не закладываются ли эти потери в наши с вами ежемесячные платежи – ведь кто-то же должен платить за, к примеру, израсходованную впустую горячую или холодную воду.

- Тариф рассчитывается как отношение необходимой валовой выручки к расчетному объему реализации ресурса, - объяснила начальник Управления госрегулирования цен и тарифов Амурской области Ольга Личман. – В необходимую валовую выручку включаются экономически и технологически обоснованные расходы. Среди них - расходы на сырье и материалы, ГСМ, топливо, заработную плату, текущий и капитальный ремонты, амортизацию оборудования и прочие. Все расходы учитываются не выше нормативных значений, документально подтверждены и являются с точки зрения тарифного регулирования доказанными.

При расчете тарифов учитываются и потери в инженерных сетях. Но только нормативные – определенное в соответствии с методикой расчета количество ресурса, которое неизбежно теряется в сетях из-за физических процессов, происходящих при передаче ресурса.

- Например, потери электрической энергии возникают ввиду того, что электрический ток, проходя по проводам, нагревает их. При этом величина нормативных потерь будет определяться длиной линии и напряжением тока, - уточнила Ольга Михайловна. – Фактические потери в сетях, в том числе связанные с высокой степенью износа коммунальных сетей, превышающие нормативные потери, при расчете тарифов не учитываются.

Кажется, здесь можно с облегчением выдохнуть: хотя бы за связанные с износом потери мы с вами не платим. Однако платим за ремонт, а ведь если трубы были бы поновее, то приведение их в порядок требовало бы меньше средств. Так что из-за старости труб мы все же страдаем, и не только потому, что во время аварий у нас дома могут пропасть вода или отопление.