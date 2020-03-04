Благовещенцы: «Пятерку» не дождешься!»

«Устали мерзнуть на остановке»

Ирина Петрова:

- Плохо ходит автобус №5. В районе мебельной фабрики утром его не дождешься, люди стоят и мерзнут. Власти на обращения не реагируют. Что делать?

Администрация города Благовещенска:

- Сбои в работе маршрутного транспорта Благовещенска происходят в случае схода автобуса с линии из-за возникновения непредвиденной технической неисправности. Кроме того, перевозчики сталкиваются с кадровой проблемой. На ряде маршрутов, в том числе № 5, не полностью укомплектован штат водителей автобусов. Перевозчики публикуют объявления о поиске работников, создают соответствующие условия труда, повышают зарплату.

Также необходимо отметить, что в настоящее время снижается количество пассажиров, становится меньше и доход перевозчиков. При этом растут расходы в связи с увеличением стоимости топливно-смазочных и расходных материалов, запасных частей. Перевозчики также обязаны выполнять некоторые мероприятия: установить тахографы и онлайн-кассы, что также требует материальных вложений. Еще одна причина – отсутствие возможности проводить регулярное обновление машин.

В соответствии с проведенной муниципальным учреждением «Городская диспетчерская служба» проверкой исполнения расписания движения автобусов по маршруту № 5 установлены факты нарушения расписания. Основными причинами невыполнения рейсов являются сход автобусов на проведение ремонтных работ, отсутствие водителей. Перевозчику, осуществляющему обслуживание маршрута № 5, направлено уведомление с требованием устранить выявленные нарушения.

Муниципальному учреждению «Городская диспетчерская служба» поручено постоянно контролировать соблюдение расписания автобусами по маршруту № 5.

В связи с незначительным пассажиропотоком по маршруту № 5 организация дополнительных маршрутов в указанные районы нецелесообразна.

«Не дают проездной»

Андрей Муромов:

- Я пенсионер, получил инвалидность по слуху. Инвалидам полагаются набор льгот, от которых можно отказаться. Один из пунктов – междугородние автобусы (на бесплатный проезд). Мне они не нужны, поэтому я от них отказался. Но теперь мне не хотят выдавать обычный проездной на автобусы в черте города. Законно ли это? Кстати, инвалиды могут выбрать либо пакет социальных услуг, либо денежную компенсацию. Что это такое и как пользоваться?

Отделение Пенсионного Фонда России по Амурской области:

- Возможно, мужчина не понял ситуацию. Инвалидам действительно полагается соцпакет. Это бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд к месту этого лечения и обратно. Междугородние и внутригородние автобусы в эту льготу не входят. Инвалид может пользоваться натуральными льготами: тогда он получает рецепты в поликлинике, отоваривает их в аптеке, путевки на лечение выдает Фонд социального страхования и оплачивает проезд. С 1 февраля 2020 года стоимость набора социальных услуг составит 1155,06 руб. в месяц. Из них 889,66 руб. направляется на лекарства, 137,63 руб. - на санаторно-курортное лечение, 127,77 руб. - на проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте.

И если инвалид отказывается от всех услуг или частично от чего-то, то только тогда компенсацию платит Пенсионный фонд. Сами льготы мы не обеспечиваем, только оплачиваем компенсацию. Отказаться и поменять решение, если он получает деньгами, а ему нужны лекарства, инвалид может ежегодно. Но надо до 1 октября подать заявление, а решение вступит в силу лишь с 1 января следующего года. То есть если заявление написано сейчас, то вступит в силу оно лишь с 2021 года.

Министерство социальной защиты Амурской области:

- Основным законом, определяющим право инвалидов на получение мер социальной поддержки, является ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Указанным законом не предусмотрено право инвалидов на льготный проезд на всех видах пассажирского транспорта. Правительство Амурской области самостоятельно за счет средств областного бюджета для граждан отдельных категорий (в том числе для инвалидов, ветеранов труда, детей войны и др.) установило право льготного проезда на транспорте общего пользования с использованием проездного билета либо социальной карты.

Для оформления мер социальной поддержки необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства либо по месту пребывания и встать на учет в качестве получателя мер социальной поддержки. Для оформления социальной карты гражданам льготных категорий необходимо обратиться в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» по адресу: г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, либо филиал банка по месту жительства. После получения социальной карты льготники самостоятельно активируют транспортное приложение (путем внесения платы в размере 200 руб. в месяц) на почтовых отделениях. Вносить плату можно на три месяца вперед.

Социальная карта внедрена в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный, ЗАТО Циолковский, а также Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Свободненском, Тамбовском и Ивановском районах. В остальных населенных пунктах и районах действует проездной.

Продажа проездных стоимостью 200 руб. осуществляется на почтовых отделениях по месту жительства. Количество поездок в месяц по социальной карте и проездному не ограничено.

«Не лифт, а катастрофа»

Евгений Коновалов:

Живу по адресу Калинина, 130. Во время капремонта поменяли лифт, но теперь он постоянно ломается. Ездить уже страшно. В подъезде много пенсионеров, в том числе на верхних этажах. Куда им обратиться?

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»:

- Обращений о поломке лифта по данному адресу не поступало. В такой ситуации собственники должны обратиться в управляющую компанию. Сбой в работе оборудования возможен, в том числе при нарушении условий эксплуатации и ненадлежащем обслуживании лифта. Безопасность лифтов проверяют не реже одного раза в год в течение назначенного срока службы оборудования. Проверку проводят организации, имеющие разрешение и все необходимые лицензии на этот вид деятельности.

Срок службы лифтов указан в техническом паспорте, который передается управляющей компании после завершения капремонта вместе с пакетом сопроводительных документов: это инструкция по эксплуатации, монтажный чертеж, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, копия сертификатов на лифт и устройства безопасности лифта.

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