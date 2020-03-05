Как изменится выставочный зал в Благовещенске

В Благовещенске продолжается долгожданный ремонт выставочного зала. Думать о нем начали давненько, ведь с самого года постройки (а построили здание в 1971 году!) капитальные работы не проводились ни разу. Однако начался ремонт только на новогодних каникулах - с 5 января над залом трудятся семь специалистов. Посмотреть, как идут работы, пригласили журналиста «Комсомольской правды».

Ненавязчиво, но броско

Сначала дизайн-проект для выставочного зала разработала хабаровский дизайнер и архитектор Анна Шац, но ее идеи подвергли критике. После этого в амурской столице объявили конкурс эскизных проектов, это было в прошлом году. В результате фасад спроектировала амурчанка Татьяна Коноплянникова - она и стала победителем конкурса. А вот как будет выглядеть интерьер, зависит уже от специалиста из Хабаровска.

Во время визита журналистов в выставочный зал амурский дизайнер поделилась, что о конкурсе не знала ничего до последнего. В итоге заявку подала за несколько дней до конца приема и… победила. Основное, о чем думала девушка: чтобы художникам было где выставляться, да и горожане мимо пройти не смогли.

- Как художник я сама долгое время не могла нигде выставиться. Для нас стало уникальной возможностью дать жизнь этому объекту, потому что мы сами знаем, каково это, когда тебе некуда приткнуться. И таких людей в Благовещенске много. Мне и моей команде хотелось создать ненавязчивый арт-объект без излишеств, но при этом привлекающий внимание, такой, чтобы людям хотелось сюда зайти, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Коноплянникова.

Идеи для проекта Татьяна черпала из европейского опыта организации арт-пространств. По словам дизайнера, в зале будут встроены цветовые колонны, также сохранится витражная система. Фасад и конструкция оказались очень сложными для дизайнера - более двух месяцев она гадала, как воплотить это в жизнь.

- Также я знаю, что многие переживают за буквы, которые висели на фасаде. Мы пытались их сохранить, всячески реанимировали, но привести их в тот вид, который хотелось, не получилось. Было принято решение их отреставрировать и сделать экспонатом внутри. Это уникальный шрифт, такого уже никто не производит. Это ценность для нашего города и для тех, кто причастен к искусству и творчеству. Но название все равно останется - шрифт уже разработан, - рассказала дизайнер.

Ремонт выставочного зала находится сейчас на начальной стадии. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Разберем и поправим

Дата сдачи объекта намечена на 1 августа. Подрядчиком выступила компания «Стройком». За производством работ наблюдает «Амурконструктив». На сегодняшний день основной работой строителей является демонтаж: уже убраны перегородки, снята обшивка наружных стен, радиаторы и трубы отопления, разбираются полы. Во время ремонта в помещении заменят кровлю, полы, системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, усилят поврежденные конструкции.

На первом этаже проведут перепланировку: помещения, разделенные временными перегородками, объединят. Проектировщиками на основе дизайн-проекта предложены три варианта оттенков цветового решения фасада. Пока в преимуществе зеленые, синие и желтые тона. Один из них будет окончательно согласован с представителями управления архитектуры и градостроительства г. Благовещенска перед монтажом конструкций.

- В обновленном помещении будет организовано большое выставочное пространство на 300 квадратных метров. В нем планируется проводить выставки амурских авторов и принимать крупные выставочные проекты из других регионов. Будут мастер-классы для начинающих художников, перформансы, видео- и онлайн-лекции по современному искусству с участием ведущих российских искусствоведов и кураторов выставочных проектов, музыкальные встречи, литературные салоны и другие творческие мероприятия, - рассказала и. о. директора Амурского краеведческого музея Елена Иванова.

По ее словам, центр будет оснащен мобильными выставочными конструкциями, современными подвесными системами, оригинальной системой общего и направленного освещения. Кроме того, планируется оборудовать зоны отдыха для посетителей, отдельное помещение для приема и временного хранения картин. Если брать планировочное решение, то практически точно так же размещались рабочие кабинеты в историческом зале, когда он только начинал свою работу,

Подрядчики отмечают, что работать на объекте им совсем не сложно - все проекты и чертежи у строителей есть. Если вопросы возникают (а при работе они возникают всегда), то их без проблем можно задать проектной организации.

Стоимость всего ремонта выставочного зала составляет около 24,5 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета. Хотя изначально общая смета составляла 30 млн рублей, цена была сброшена во время аукциона.

ВО ДАЮТ!

Это не булавка, можно найти

Во время работ обнаружилась своеобразная «капсула времени». Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Во время ремонта здания выставочного зала был найден «привет из СССР» - алый флаг с символом Советского Союза. Полотнище было обернуто вокруг древка и лежало под коробом системы отопления. Кто и почему его там оставил, остается большой загадкой. Но подрядчики отмечают, что флаг лежал там не случайно - «потерять» такую вещицу при строительстве точно не получится.

- Возможно, это своеобразная «капсула времени». И если в Благовещенске остались авторы «послания», их просят откликнуться, тогда знамя отправится на хранение с интересной историей, - просят в Амурском областном краеведческом музее, куда и отправили находку.