Как отметить Международный женский день в Благовещенске

На этой неделе амурчане отметят самый нежный, главный праздник марта - Международный женский день. Праздновать его с размахом в Благовещенске не принято, гуляний на площади можно не ждать. Зато стоит посетить другие теплые, душевные мероприятия.

В пятницу, 6 марта:

- В «Чеховке» проведут «Созвон» - игру, набирающую популярность среди молодежи. В ходе нее нужно будет вжиться в заданную роль и «позвонить» в ту или иную организацию, используя в разговоре нелепые слова и фразы. Развлечение подходит для молодых людей, не боящихся разговаривать. Начало в 9.30. Возрастное ограничение: 12+.

- В 19.00 здесь же, в «Чеховке», соберутся, чтобы обсудить уже «синдром уставшей мамы». Психолог расскажет, что делать, если сил на выполнение материнских обязанностей уже не хватает. Возрастное ограничение: 12+.

В субботу, 7 марта:

- В библиотеке имени Чехова молодая амурская поэтесса Татьяна Ярушина расскажет о себе и презентует свой сборник стихов «Немые мысли». Презентация творчества Татьяны Ярушиной «Я - поэтесса» начнется в 15.00. Возрастное ограничение: 12+.

- В библиотеке имени Б. Машука. Практикующий психолог поможет девушкам и женщинам разобраться в себе, определить цели и начать перемены к лучшему. Семинар-практикум «Жизненные цели: постановка, достижение, ресурс» начнется в 16.00. Возрастное ограничение: 16+.

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Амурчан приглашают бесплатно сыграть в настольные игры

Игротеку организуют в библиотеке на выходных

Молодежная библиотека им. А. П. Чехова зазывает благовещенцев и гостей города на игротеку. Это возможность весело провести время, узнать много новых настольных игр и при этом не заплатить ни копейки.

- Как проходят игротеки? Все очень просто: приходите в «Чеховку», выбираете игру, садитесь и играете. Если затрудняетесь в выборе, вам дадут дельные советы и помогут найти ту самую заветную игру. Если не знаете правил - научат! Если не хватает людей для партии - найдут компанию! - говорится в инстаграм-аккаунте библиотеки.

Молодежная библиотека им. А. П. Чехова

ул. Комсомольская, 3

9 марта в 12.00

Бесплатно

12+

А В ЭТО ВРЕМЯ

Восьмое чудо света

Солисты и творческие коллективы Амурской областной филармонии только и ждут, чтобы выступить на праздничном концерте. Желающих увидеть представление немало, поэтому концерт покажут трижды - один раз в четверг, дважды в пятницу.

Амурская областная филармония

5 марта в 18.30

6 марта в 14.00 и 18.30

Цена билетов: 300-500 рублей

6+

«Мы» на сцене

Заслуженному коллективу народного творчества РФ хореографическому ансамблю «Мы» в этом году исполняется 30 лет. Увидеть выступление юбиляров можно в ближайшее время.

АОДНТ

6 марта в 18.00

Цена билетов: 250-300 рублей

Портрет художника

Выставка «Александр Тихомиров в портретах друзей и родных» заработает в Благовещенске на этой неделе.

Музей-мастерская народного художника России А. Тихомирова

С 6 марта

12+

Стиляги в городе

Музыкальный спектакль «Вначале была музыка, или Стиляги» подготовил народный театр-студия «Дебют». Подробности сюжета не раскрывают, но обещают живую музыку от местной группы и море позитива.

Общественно-культурный центр

9 марта, 17.00

Цена билетов: 350 рублей

12+

Классика рока

В Благовещенск приедет одна из самых успешных российских рок-групп. «Ария» выступит с юбилейным концертом «Замкнутый круг», приуроченным к 35-летию группы.

Общественно-культурный центр

10 марта в 19.00

Цена билетов: 1000-2500 рублей

12+

ПОСМОТРИМ

Амурский областной театр драмы

«Одолжите тенора», 6 марта, 18.00, 16+

«Тетки», 7 марта, 18.00, 12+

«За чем пойдешь, то и найдешь», 8 марта, 18.00, 16+

Амурский областной театр кукол

«Небывальщина, или Забавные потешки», 7 марта, 11.00, 0+

«Маленький принц», 7 марта, 17.00, 12+