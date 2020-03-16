Новый мост через Зею, путепровод и 11 километров дорог

В Благовещенске сейчас активно ремонтируют путепровод на Загородной, но это - далеко не единственный и не самый масштабный проект 2020 года. В обозримом будущем стартует строительство нового моста через Зею, ремонт старого, а также 11 километров дорог в областной столице. Подробнее об автодорожном будущем Благовещенска и Амурской области рассказали на пресс-конференции в региональном правительстве.

Долгожданные перемены

Пожалуй, самым ожидаемым и важным проектом этого года станет строительство моста через реку Зею. Говорить о нем в городе начали довольно давно, и разговоры эти становились тем громче, чем ближе было завершение строительства моста через Амур - ведь с его открытием нагрузка на благовещенский мост заметно усилится. Разговоры не прошли даром, ведь строительство объекта стартует примерно через полгода:

- Государственный контракт на строительство мы планируем заключить в конце мая - начале июня, - уточнил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин. - Завершатся работы ориентировочно к концу 2024 года.

Прежний мост не забросят, а тоже приведут в порядок. Сейчас активно ведется проектирование, которое рассчитывают завершить в следующем году. Соответственно, реконструкция сооружения должна начаться уже в 2022-м. Так как к этому моменту новый мост будет еще не достроен, работы будут вестись постепенно, чтобы движение через реку не прерывалось.

- Также запланирован еще один знаковый объект для Благовещенска - путепровод через железнодорожные пути, который соединит улицы 50 лет Октября и Пионерскую, - обратил внимание министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин.

Этот проект благовещенцы также очень ждут, ведь он сможет решить проблему пробок на въезде в микрорайон областной столицы. Однако пока путепровод существует только на бумаге - сейчас власти трудятся над технико-экономическим обоснованием проекта. Через месяц-полтора займутся подготовкой к проектированию сооружения. Но и на это потребуется немало времени. В идеальных условиях путепровод построят в 2023-2024 году, но на данный момент эти сроки нельзя назвать точными.

От Ленина до Солнечного

Все вышеперечисленные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большую часть дорог отремонтируют в Благовещенске - на реализацию нацпроекта здесь выделено 598 миллионов рублей, муниципальные контракты заключены на 538 миллионов. Уже начался ремонт путепровода на улице Загородной, в мае стартует капремонт улиц Калинина и Воронкова.

- На участках по улице Студенческой - от путепровода на Загородной до Игнатьевского шоссе, а также по улице Чайковского - от моста до железнодорожных путей, будет уложен защитный слой. Суммы затрат там относительно небольшие. Обработка по такой технологии позволит восстановить дорожный слой, который прослужит, как показывает практика, еще порядка пяти лет, - рассказал первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

Помимо этого в областной столице приведут в порядок наружное освещение на улице Калинина и установят новые современные светофоры по улицам Амурской и Горького. Электронные регулировщики появятся на перекрестках, где чаще всего случаются аварии. На модернизацию светофоров будет направлено 89 миллионов рублей.

- Я бы также хотел обратить внимание на небольшой, но важный объект - улучшение транспортной доступности микрорайона Солнечного. В этом году со стороны Игнатьевского шоссе будет обустроен пешеходный переход, въезд в микрорайон, оборудованный светофорным объектом. То же самое мы планируем сделать в следующем году со стороны Студенческой улицы, - добавил Павел Матюхин.

В правительстве обсудили и реконструкцию улиц вне рамок национального проекта. В частности, масштабный ремонт запланирован по улице Ленина - от Шевченко до Шимановского. Участники пресс-конференции подчеркнули, что такие масштабные ремонты, безусловно, осложняют дорожное движение, вместе с тем реализация национального проекта позволит сделать жизнь и пешеходов, и автомобилистов комфортной и безопасной.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году в рамках нацпроекта отремонтируют:

17,5 км дорог - в Амурской области

11 км дорог - в Благовещенске

КСТАТИ

Благовещенский район бьет рекорды

Небывалую сумму выделили в этом году на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в Благовещенском районе. На работы уже предусмотрено 250 миллионов рублей - для сравнения, в прошлом году с учетом реконструкции улицы Василенко было истрачено 162 миллиона.

- Из выделенной суммы 96 миллионов рублей будет потрачено на второй этап улицы Василенко. По контракту, который заключен с подрядчиком, этот объект должны ввести в 2021 году. Но взятый темп позволит ввести улицу уже в октябре этого года. То есть асфальтное покрытие мы должны будем положить уже в августе, - подчеркнул Александр Зеленин. - В Чигирях продолжим ремонт улицы Центральной, отремонтируем улицу Чигиринскую.

Министр также отметил знаковость реконструкции улицы имени участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Василенко - очень символично, что она должна завершиться в год 75-летия Великой Победы. Кроме того, в этом году в Благовещенске отремонтируют улицу имени Максима Воронкова, также Героя Советского Союза и участника той страшной войны.