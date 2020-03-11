От лаборатории детской анимации до приюта для бездомных

В Амурской области подвели итоги конкурса Фонда президентских грантов. Всего от некоммерческих организаций региона поступило 14 заявок, и все на разные темы. Только девять из них смогли одержать победу и получить государственную поддержку. «Комсомолке» удалось пообщаться с некоторыми победителями.

«Лаборатория амурской анимации»

Этот проект Творческого союза художников получил 684 тысячи рублей. Курирует его Александра Риховец. Идея родилась в сообществе сферы культуры, когда в областном центре гостили художник-постановщик студии «Союзмультфильм» Валерий Коваль и режиссер-мультипликатор Татьяна Ильина. И так как в Приамурье существует явная потребность в развитии анимации, было принято решение объединить усилия, чтобы об амурской мультипликации заговорили буквально все!

- Мы запаслись поддержкой «Союзмультфильма», муниципальных учреждений культуры Благовещенска и разработали идею проекта, в рамках которой на базе муниципальной библиотеки имени Б. Машука будет открыт региональный центр развития анимации, - рассказывает Александра Риховец.

Заявку отправили в последний момент: она все дорабатывалась, доводилась до идеала. Дальше - почти три мучительных месяца ожидания и вера в то, что победа будет в руках. И долгожданная новость об этом пришла поздно вечером 21 февраля.

В итоге, благодаря поддержке фонда президентских грантов, в Благовещенске создадут региональный центр развития анимации, который поможет детям от 7 до 17 лет реализовать себя и определиться в профессиональной среде. Проект будет состоять из двух этапов.

Первый - на базе библиотеки. Там будет оборудован центр для занятий, оснащенный всем необходимым для будущего аниматора. Параллельно будет вестись работа по продвижению лаборатории, набору первых ее участников, подготовке к открытию и запуску функционирования.

Второй - обучение. Группа, состоящая не менее чем из 20 человек, пройдет курс освоения теории и практики под руководством именитых специалистов. Они изучат художественное, декоративно-прикладное, литературное творчество, режиссуру, основы анимации и компьютерной грамоты, освоят компьютерное обеспечение, станут участниками серии творческих встреч и даже сдадут индивидуальный экзамен на предмет освоения курса «Лаборатории амурской анимации».

В качестве спикеров и кураторов выступят специалисты профильных организаций дополнительного образования и культурно-досуговой сферы Благовещенска. Также участники лаборатории смогут обучаться онлайн у столичных мультипликаторов Татьяны Ильиной и Валерия Коваля.

Итогом проекта станут несколько мультфильмов, созданных участниками по произведениям амурских авторов. Планируется, что их покажут на Открытом фестивале детского кино и видеотворчества «КинАмурчик».

Здоровые дети – счастливые родители

На реализацию проекта «Ментальные дети» Амурское отделение Российского детского фонда получило 331 тысячу рублей. Руководитель фонда Елизавета Москалец отметила, что для организации это большая победа - заявки на участие подавались несколько раз.

Программа разработана для детей от 3 до 18 лет с ментальными нарушениями. В проект включены ребятишки с задержкой психоречевого развития или умственной отсталостью. Согласно программе, они будут проходить полную комплексную реабилитацию, которая состоит из индивидуальных занятий. Это и осмотр логопеда-дефектолога с развернутым заключением и определением основных направлений работы, и коррекционные процедуры: 10 процедур лого-фасциального массажа, 2 процедуры индивидуальной функциональной мануальной терапии.

Планируется работа и с родителями таких детишек. Для мам и пап будут читать лекции о проблемах ментальных нарушений, социализации ребенка в современном обществе, правилах реабилитации детей с ментальными нарушениями. Кроме того, родители смогут расширить и свои правовые знания - для них проведут юридические консультации.

- Основная цель - повышение качества жизни и уровня социализации детей с нарушениями ментального развития. Проведение курса комплексной медицинской реабилитации будет проходить по индивидуально разработанному плану. На сегодняшний день уже сформирована группа из 20 детишек. Когда мы видим, что ребенок не поднимал ручку, а после курса реабилитации смог это сделать - это дорогого стоит, - отметила Елизавета Ефимовна.

Пока в планах у фонда только организационная работа. По договору необходимо создать расчетный счет, на который и поступят средства гранта.

Дом для бездомных

«Приют круглосуточного пребывания» Виталия Михайлова и его общественной организации «Покров» выиграл 499 тысяч рублей. В рамках этого проекта планируется создать места для проживания бездомных на базе имеющегося помещения в селе Садовом. Результатом реализации проекта станет помощь бездомным Благовещенска: им восстановят документы, окажут социально-духовную помощь, предоставят кров и обеспечат пятиразовое питание. Также они смогут привести в порядок свой внешний вид и здоровье.

Как рассказал куратор проекта, идею он вынашивал полгода. Написание самого проекта заняло месяц, при этом около восьми раз в него вносились правки.

- Люди поступают к нам в приют, но оказать им помощь в полной мере мы не можем - нет всех необходимых условий. И с этим необходимо было что-то делать, - рассказывает Виталий Михайлов.

Теперь первым этапом необходимо закупить все средства и материалы на обустройство приюта: современные кровати, матрацы, варочные плиты, посудомоечную машину. В планах - создать максимально домашние условия.

На сегодняшний день организация участвует еще в нескольких грантах Амурской области. С ними она планирует расширить площадь и переоборудовать кухню.

КОНКРЕТНО

Также победителями гранта стали:

Организация «Даль» с проектом «Жизнь на районе» выиграла 917 тысяч рублей на создание сквера «Чайка» для жителей старого двора в отдаленном районе города.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской области получит 418 тысяч рублей на этнографический центр «Бидекит», который будет заниматься их жизненными вопросами.

280 тысяч получит семейная (родовая) община коренных малочисленных народов Севера «Нюкжакан» на мастерскую по изготовлению национальных эвенкийских изделий «Золотая нить».

930 тысяч рублей выиграла общественная организация по патриотическому воспитанию молодежи «Зейская слобода». Ее проект «Встретимся на Амуре…» направлен на патриотическое воспитание детей и приурочен к 75-й годовщине Победы.

Завитинский районный Союз женщин выиграл 499 тысяч рублей на развитие проекта «Навстречу здоровью». В его рамках планируется проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, подготовка площадки, установка спортивных уличных тренажеров на стадионе «Сокол».

Амурское окружное казачье общество выиграло 496 тысяч рублей на проект «Казачье воспитание - от традиций к патриотизму». Среди их планов: проведение мероприятий с использованием традиций и культуры казачества, привлечение в казачьи объединения трудных подростков и детей из неполных семей и объединение амурских казачьих молодежных организаций в единую региональную.