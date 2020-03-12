Что происходит с бродячими собаками в Приамурье

Несколько дней назад страну шокировала новость об убийстве собак и кошек там, где их должны были содержать в безопасности - в пункте передержки Якутска. Работники утверждают, что умерщвляли животных из-за бешенства, разбираться в правдивости их слов будут правоохранительные органы.

Между тем амурчане могут углядеть в происходящем сходство с прошлогодней трагедией в местном приюте «Дружок». Там животные погибли от голода. В конце прошлого года суд дал руководителю приюта Вячеславу Золотареву три года колонии-поселения. Но есть ли гарантия, что история не повторится? Как обстоят дела с отловом и содержанием безнадзорных животных в Амурской области сейчас, разбиралась «Комсомолка».

Кров для зверей

С 1 января вступил в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Для его соблюдения в Приамурье планируют организовать четыре межмуниципальных приюта для зверей: в Белогорске, Благовещенском, Зейском и Тындинском районах. Их выбрали в связи с тем, что именно на их территориях обитает большая часть животных без владельцев, везти которых в другие районы было бы более затратно.

- Обустройство приютов для животных в регионе запланировано за счет совместного финансирования областных и муниципальных средств. В настоящее время правительством области рассматриваются различные варианты приобретения и реконструкции готовых зданий, что значительно дешевле капитального строительства, - объяснил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

В Благовещенском районе место уже нашли в селе Игнатьево. В этом приюте будут содержать животных из Благовещенска, Райчихинска, Прогресса, а также Благовещенского, Ивановского, Константиновского и Михайловского районов. В пресс-службе Законодательного собрания Амурской области сообщили, что в будущем приюте обустроят вольеры как для временной передержки, так и для постоянного содержания 500 собак. Постоянно содержать будут животных, признанных агрессивными.

Желающих не хватает

Открытым остается вопрос о том, как животные будут попадать в межмуниципальные приюты. В управлении ветеринарии региона рассказали, что в муниципальных образованиях, где организован отлов животных без владельцев, данные мероприятия будут производить самостоятельно, в муниципальных организациях, где такая служба не создана, будут заключать муниципальные контракты в соответствии с законодательством в сфере закупок.

Однако опыт показывает, что бизнес заключать договоры на отлов животных не спешит. Так, в Благовещенске в последнем электронном аукционе на отлов и содержание безнадзорных животных приняла участие только одна организация - Амурский областной благотворительный общественный фонд помощи животным «Горячие сердца», которая ловила собак и в прошлом, и в начале этого года. Аукцион признали несостоявшимся, но контракт заключили, так как заявка фонда соответствовала требованиям федерального законодательства. В результате «Горячим сердцам» выделят 800 тысяч рублей на отлов 50 животных.

Еще один муниципальный контракт планируется заключить на отлов и содержание 90 собак. Но будет ли он заключен - большой вопрос. К примеру, в прошедшем году в областном центре шесть аукционов были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Тогда удалось заключить договоры и муниципальные контракты с общественным фондом «Горячие сердца» и ветеринарными клиниками на общую сумму свыше 3 миллионов рублей, однако выделенная в первом и третьем кварталах 2019 года на эти цели сумма была в разы больше - 7,2 миллиона рублей.

Еще хуже обстоит дело в Благовещенском районе, где в начале 2020 года проводили аналогичный аукцион. При начальной цене контракта порядка 340 тысяч рублей там предлагалось отловить 19 безнадзорных животных. Однако никто не изъявил желания поучаствовать в аукционе.

Рискуя здоровьем

Опасность быть покусанным собаками есть как в отдаленных районах Приамурья, так и в областном центре. В редакцию «Комсомолки» в конце прошлого года обращались жители благовещенского микрорайона, во дворе у которых поселилась собачья стая. Сейчас животные переселились в соседний парк Дружбы, однако риск уменьшился ненамного - сквозь парк пролегает немало маршрутов благовещенцев.

- Я неоднократно обращалась в городскую администрацию, в прокуратуру. В городском управлении ЖКХ не отвечали около двух месяцев, а собаки все это время бегали, на домашних животных бросались, - поделилась жительница района Татьяна Викторовна.

На этой неделе попытку справиться с бездомными собаками силами администрации предприняла и благовещенка Наталья Баландина. Она отнесла заявление в управление ЖКХ администрации города Благовещенска и хотела узнать, как долго ждать спасения от животных:

- Мне сказали, что по срокам сориентировать не могут, потому что у них миллион заявок. Посоветовали носить с собой газовый баллончик, - рассказала амурчанка.

Пока ей везет - собаки не нападают. А вот девятикласснику из Зеи повезло меньше. В конце января на него набросилась свора из шести собак, мальчик с трудом дошел до дома с прокушенной ногой, а затем был срочно госпитализирован. Мама мальчика, Галина Носова, написала заявление в полицию и прокуратуру. По ее словам, там сообщили - в Зее отлавливать дворняг некому, власти города никаких контрактов на это не заключали, на отлов и содержание безнадзорных животных деньги из бюджета области не выделяли.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Отловом должны заниматься не случайные лица

Нина Стельмахова, член Общественной палаты Амурской области:

- На электронные аукционы на отлов и содержание безнадзорных животных поступает мало заявок потому, что сама эта деятельность находится под пристальным вниманием. Стоит сделать что-то с малейшим отклонением, и тебя могут обвинить в жестоком обращении с животными. И, как правило, по моему опыту, если предприниматели берутся за подобную работу, то выполняют ее недобросовестно, экономят, так как цель у них - это извлечение прибыли! Могут давать несбалансированное питание – например, Вячеслав Золотарев кормил животных пищевыми отходами с больничных столовых. О минеральных добавках там и говорить нечего.

Я считаю, отловом должны заниматься не случайные лица, а те, кто относится к животным гуманно. Сейчас эту работу выполняют зоозащитники. Для них возможность заключить государственный контракт облегчает задачу: они получают средства на то, чем раньше занимались бесплатно. Плюс им продолжают помогать неравнодушные люди, поступают благотворительные пожертвования.

С 25 по 29 февраля мы проводили общественный мониторинг в сфере зоозащиты. Это была не проверка, а скорее ознакомительная экскурсия - мы пытались понять, кто и где находится. Даже я, имея пятилетний опыт в этой сфере, не знала, где находятся те или иные пункты передержки. Двери нам открыли не везде, побывали в трех пунктах. Оценку не давали, потому что нормативы по содержанию безнадзорных животных в приютах вступят в силу с 1 июля. Тогда уже будем делать выводы.

Сейчас важно понять, как общественность смотрит на происходящее - мы как раз готовимся провести опрос общественного мнения. Я, например, против того, чтобы выпускать отловленных и стерилизованных животных назад в среду обитания. Бездомные живут максимум один-два года. Каким зоозащитником надо быть, чтобы, зная это, возвращать животных на улицу?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На отлов собак в Благовещенске выделяют:

1 млн рублей - в I квартале 2019 года

6,2 млн рублей - во III квартале 2019 года

2,7 млн рублей - на начало 2020 года