«Крымская весна» приходит в Благовещенск

В областной столице Приамурья стартовал фестиваль «Крымская весна», посвященный присоединению Крыма и Севастополя к Российской Федерации. Всего в городе запланировано более 35 мероприятий, но самое масштабное ждет амурчан 15 марта. В этот день на площади ОКЦ пройдет общегородской праздник «Крымская весна».

- Гости праздника смогут посетить выставку технического творчества и выставку-продажу декоративно-прикладного народного творчества от мастеров города. В это же время здесь будет проходить выставка-презентация путевок в Крым от местных туроператоров, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Позаботились организаторы и о детях. Они смогут поучаствовать в веселых эстафетах и спортивных играх. На скейт-площадке пройдут соревнования для велосипедистов и скейтеров. Кроме того, во время праздника развернется интерактивная зона «Патриотическая весна», где будет выставлено оружие времен Великой Отечественной войны, фотографии морской атрибутики, а также представлена экспозиция от Амурского окружного казачьего общества.

Всего на площади будут работать около 20 интерактивных зон. Состоится и большой праздничный концерт «Крым наш!», и молодежные флешмобы с развертыванием флага РФ, песнями и танцами.

И это лишь одно из мероприятий, посвященных важной дате в истории нашей страны. Тематические выставки, кинопоказы, мастер-классы, лекции и исторические уроки будут проходить в столице Приамурья до 22 марта

Фото Афиша 1

Площадь Общественно-культурного центра

15 марта, 12.00

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День оленевода и охотника отметят в краеведческом музее Благовещенска

Гостей ждут обряд очищения «Улгани» и звучание варгана в рок-обработке

В Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского 15 марта в 12.00 откроется «окно в тайгу». В рамках Дней национальных культур эвенки проведут здесь День оленевода и охотника. Гости пройдут обряд очищения «Улгани», который зарядит всех на удачу и здоровье, услышат звучание древнего варгана в рок-обработке и узнают о необычных эвенкийских блюдах.

– Это будет познавательный, веселый, праздник. Эвенки представят национальные костюмы из кожи и оленьих шкур, изделия из дерева. Пройдут мастер-классы по бисероплетению, росписи по дереву по мотивам эвенкийских орнаментов. Будем водить хоровод, проводить веселые игры, которые являются развлечением в тайге, – рассказала экскурсовод Лариса Власова.

Гости услышат звучание древнего инструмента – варгана, он появился в III веке до н. э. и сейчас распространен у народов Севера, Якутии, Тывы, Бурятии, Алтая и Монголии. Причем варган зазвучит как традиционно, так и под рок-хиты, это будет необычным экспериментом. Посетители смогут также познакомиться с «Миром таежных людей», конкурс под таким названием музей провел среди детей Приамурья. Своими поделками участники рассказали, как они представляют себе жизнь эвенков.

Расскажут организаторы и о блюдах эвенкийской кухни – например, о йогурте с ягодами на оленьем молоке, который покорил профессиональное жюри в 2017 году на международном фестивале в Турине. Еще эвенки пекут таежный хлеб «Колобо», его готовят в кочевании особым образом – на двух палочках, держа лепешку над углями костровища. Всех посетителей бесплатно угостят чаем с таежным сбором.

Детский билет на День оленевода и охотника стоит 100 рублей, взрослый – 200 рублей. Заявку на праздник, в том числе от организованных групп можно оставить по телефону 77-53-83.

Амурский областной краеведческий музей

Ленина, 165

15 марта, 12.00

Цена билетов: 100-200 рублей

6+

Пусть песня льется

Очередной концерт в рамках сбора средств на памятник О. К. Маслову проведут творческие коллективы Городского Дома культуры. Они исполнят лучшие образцы народной песни, песни о любви и Родине.

Городской Дом культуры

ул. Ленина, 144

14 марта, 17.00

Цена билетов: 250 рублей

6+

«Территория АПережающего развития»

Так называется новая программа амурского цирка «Ап!». И неслучайно - в своем выступлении артисты расскажут, что, по их мнению, самое значимое и интересное в области.

Амурская областная филармония

15 марта в 15.00, 16 марта в 11.00 и 14.00

Цена билетов: 300-500 рублей

0+

Человек-невидимка

Собор Парижской Богоматери

Музыкальное шоу по самому известному роману Виктора Гюго увидят благовещенцы. Желающие смогут услышать знаменитые Belle, Danse mon Esmeralda, Le temps des cathdrales и другие хиты.

Общественно-культурный центр

ул. Ленина, 100

15 марта, 18.00

Цена билетов: 1000-3000 рублей

6+

День амурской поэзии

Поэтические строки амурских авторов-фронтовиков и литературно-музыкальные композиции по их произведениям исполнят студенты Благовещенска.

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

17 марта в 13.00

Вход свободный

6+