Как справиться с подростковой травлей

Травля, или буллинг в амурских учебных заведениях стала одной из главных тем прошедшего года. Все началось с ситуации в благовещенской школе № 27, где родители пожаловались на одного из учеников, который, по их словам, обижал одноклассников в течение нескольких лет. Однако по-настоящему громко о буллинге заговорили после чудовищной стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ, которая, по одной из первоначальных версий, случилась из-за травли. Сейчас следствие эту версию опровергло, но многие до сих пор думают, что именно отношение со стороны сверстников побудило студента взяться за ружье. Как предотвратить ужасные последствия и уберечь своего ребенка от беды, разбиралась «Комсомолка».

Научить в школе

Безопасному поведению при буллинге детей сейчас учат прямо в школах. Как рассказали на заседании регионального правительства, необходимые знания ребята получают во время внеурочных мероприятий.

- Для решения психологических проблем в области создан Региональный центр развития системы психолого-педагогического и социально-психологического сопровождения. В нем 29 сотрудников оказывают консультативную помощь по телефону, а также устраивают личные встречи на территориях, - поведали о предпринимаемых мерах в пресс-службе правительства Приамурья.

Также в области решается вопрос о появлении ресурсного центра противодействия школьному буллингу - это часть межрегионального проекта, который реализует пермский институт социальных услуг «Вектор».

По информации пресс-службы амурского ресурсного центра НКО, один из образовательных центров Благовещенска может стать базой по апробации и внедрению Комплексной межсекторной модели противодействия буллингу или ее отдельных блоков. Его сотрудники планируют проводить в одной из школ Благовещенска лекции, классные часы, тренинги и игровые практики. За основу будет взята методика командообразования, тимбилдинг, адаптированный к возрастным потребностям и особенностям школьников.

Помимо школ работа проводится и в других учебных заведениях. Заместитель председателя правительства - министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева в ходе недавнего совещания обратила внимание на еще одно нововведение, направленное на борьбу с травлей:

- При помощи QR-кода в колледжах проводится экспресс-диагностика социально-психологического климата. По итогам планируется проведение точечной работы психологов.

Помочь в семье

Похоже, в Амурской области всерьез взялись за проблему буллинга. Однако одними классными часами дело ограничиваться не должно. Помочь ребенку в трудной ситуации могут и родители. И вот как это сделать.

Шаг 1. Понять, что у ребенка проблема

Если ребенок не говорит прямо, то следует обратить внимание на несколько признаков. Во-первых, он может стать вялым, апатичным, плаксивым, все время пребывать в плохом настроении. Во-вторых, у таких детей нередко начинаются трудности с учебой - им становится сложно усваивать и понимать материал. В-третьих, ребенок начинает много болеть, страдать от сильных головных болей, особенно перед началом учебы.

Шаг 2. Доверительно поговорить

Выслушайте свою дочь или сына, дайте ребенку выговориться и ни в коем случае не отмахивайтесь от его проблем. Помните, что жертвой буллинга может стать абсолютно любой человек - это не означает, что он в чем-то провинился или насолил агрессору. Не вините своего ребенка за происходящее и за то, что он не дает отпор.

Шаг 3. Объяснить, как вести себя с агрессором

Если ребенок готов выслушать ваш совет, дайте ему несколько рекомендаций. Так как агрессору нужна реакция и публика, порекомендуйте вести себя безразлично. Важно не просто отмалчиваться, но показывать, что происходящее жертву не очень волнует. В ответ на словесные нападки ребенок может сказать: «Ты имеешь право так думать» или «И что с того?» В случае безразличия жертвы агрессор обычно теряет к ней интерес.

Шаг 4. Обсудить ситуацию с учителем

В школу идти нужно, но сначала нужно заручиться поддержкой ребенка. Для этого объясните ему, почему это необходимо, и получите его разрешение. Поговорите с классным руководителем - узнайте позицию педагога, попросите помочь с решением проблемы. Даже если агрессор больше не придирается к вашему ребенку, он может атаковать других школьников, поэтому ситуацию нельзя замять. Педагог должен сплотить класс и зародить в детях интерес к взаимодействию внутри коллектива. Если ему это не удается, то стоит обратиться к психологу. Но работа обязательно должна вестись во всем коллективе: с агрессором, с жертвой и с публикой, которая наблюдала, но не вмешивалась в происходящее.

Шаг 5. Написать жалобы

Если в школе не принимают необходимых мер и проблема сохраняется, родителям стоит подойти к ситуации с юридической точки зрения. Для начала вы можете написать заявление директору школы, но помните - по статье 61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отчислить обучающегося могут только с 15 лет в качестве меры дисциплинарного взыскания, и только в том случае, когда другие дисциплинарные меры не привели к положительному результату.

В случае, когда принятые школой меры не действуют, отправляйтесь в комиссию по делам несовершеннолетних. Если есть физические травмы, у ребенка отобрали вещи или испортили их - обращаемся в полицию. В первом случае нужно сначала обратиться в медицинское учреждение и зафиксировать побои. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет, за умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью - с 14 лет. Но даже если несовершеннолетний не достиг указанного возраста, он все равно автоматически ставится на профилактический учет в ПДН.

А дальше за агрессора возьмутся уже перечисленные органы. Сотрудники будут регулярно посещать школу, проверять условия его жизни дома, беседовать с родителями, учителями. В крайнем случае несовершеннолетнего могут поместить в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей по решению суда.