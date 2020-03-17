2020-03-18T09:45:59+03:00
Общество

«Жизнь на районе» в Благовещенске получила поддержку Фонда президентских грантов

Инициативные общественники благоустроят сквер, где оборудуют летний кинотеатр, будут проводить концерты и знакомить соседей
Наталья НИКИТИНА
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Инициативные общественники благоустроят сквер, где оборудуют летний кинотеатр, будут проводить концерты и знакомить соседейИнициативные общественники благоустроят сквер, где оборудуют летний кинотеатр, будут проводить концерты и знакомить соседей
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Проект активистов общественной самодеятельности Благовещенска "Жизнь на районе" получил 917 тысяч рублей от Фонда Президентских грантов. Он предполагает благоустройство уже существующего сквера. В нем рядом появится сцена, где будут выступать местные жители и приглашённые творческие коллективы, а летом будет оборудован кинотеатр на открытом воздухе.

Напомним, Фонд учрежден Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в апреле 2017 года. Он является единым оператором грантов главы государства на развитие гражданского общества.

Благодаря реализации проекта «Жизнь на районе» любители почитать найдут себе место на скамейках рядом с оборудованным пунктом книгообмена. Не забыли энтузиасты и про белок, живущих в сквере – для них установят домик. А главным приобретением на грантовые средства станет видеопроектор, чтобы в теплое время года можно было устраивать кинопоказы под открытым небом.

- Реализация такого проекта поможет возродить добрососедские отношения, поможет в работе с подрастающим поколением, позволит объединить жителей разных возрастов. В конкурсе Фонда президентских грантов мы участвовали впервые и победили. Надеюсь, что наш опыт кого-нибудь подтолкнёт к созданию своих проектов, - отметила председатель органа общественной самодеятельности «Даль» Евгения Приходько.

СПРАВКА «КП»

Всего в первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2020 года поучаствовали 39 проектов от Амурской области. Победителями стали только девять из них. Проекты, получившие грантовую поддержку, направлены на помощь бездомным амурчанам, на патриотическое воспитание и популяризацию здорового образа жизни.

Напомним, Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года и провел семь конкурсов. В общей сложности на них было подано 62,6 тысяч проектов от 24 тысяч НКО. Суммарно по результатам семи конкурсов поддержку получили 12,6 тысяч проектов на общую сумму более 26 миллиардов рублей.

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