Школы – на каникулы: Как Приамурье защищают от коронавируса

В правительстве Амурской области журналистам сообщили о мерах, которые предпринимаются для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции и об эпидемиологической ситуации в целом.

Заражения нет

– Ситуация в области стабильная. По заболеваемости респираторными инфекциями мы с вами уверенно находимся на значениях значительно ниже пороговых. Это говорит, что активного распространения респираторных инфекций на территории Амурской области не наблюдается. И весь комплекс противоэпидемиологических мероприятий, который мы проводим вместе с вами, эффективен, – обрисовала обстановку в регионе руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Она отметила, что специалисты управления продолжают досматривать прибывшие из-за рубежа рейсы. За все время таким образом выявили 23 человека с признаками ОРВИ. Их обследовали на респираторные заболевания, в том числе на новый коронавирус.

– Исследования проводятся у нас, в Амурской области. На первоначальном этапе я докладывала, что мы работали с нашим ведущим институтом биотехнологий «Вектор» (расположен в Новосибирской области – прим. ред.). В настоящее время уже месяц мы работаем на нашей лабораторной базе, всего на новую коронавирусную инфекцию обследовано 804 человека, – заострила внимание Ольга Петровна. – У всех лиц с признаками респираторной инфекции выявлен другой патоген – грипп A, грипп B, аденовирусная инфекция и так далее.

Под непрерывным медицинским наблюдением в селе Волково сейчас находятся шесть человек. У остальных содержавшихся в данном пункте коронавируса также не выявлено. Тем не менее, вероятность заноса новой инфекции существует, так как каждый день россияне возвращаются из стран с неблагополучной обстановкой.

Школы держат оборону

Хотя некоторые вузы области перешли на дистанционное обучение, в школах и детских садах повторять этот опыт не спешат. На данный момент в школах Приамурья только 41 класс перешел на дистанционное обучение. Однако это связано не с коронавирусной инфекцией, а с тем, что заболеваемость ОРВИ там превышает 20%. Решение о дистанционном обучении до сих пор принимали сами образовательные учреждениям.

– На сегодняшний день только одна Чигиринская школа полностью изменила график учебного процесса, уйдя на каникулы, – уточнила днем 18 марта заместитель председателя правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Такое решение приняли в самом учреждении. Его посчитали оптимальным в связи с обстановкой, которая сложилась в школе.

Однако вечером того же дня стало известно, что примеру Чигиринской школы последуют и другие. С 23 марта до 12 апреля юные амурчане не будут посещать образовательные организации. Такое решение принято по рекомендации руководителя Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова, который обратился ко всем субъектам страны.

– Школьники, которые занимаются по триместрам, со следующего понедельника переходят на двухнедельное дистанционное обучение, а затем планово уходят на семь дней каникул до 12 апреля, – прокомментировала Светлана Яковлева. – Каникулярное время для детей, которые согласно учебному плану должны уйти отдыхать с 23 марта, остается без изменений. После семидневной передышки они также переходят на две недели дистанционного обучения».

В связи с принятыми изменениями при министерстве организована рабочая группа по оказанию школам методической помощи.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В ходе пресс-конференции представители различных ведомств неоднократно подчеркнули, что ситуация в Амурской области стабильно спокойная. В регионе достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких, в медицинских организациях имеется запас медицинских масок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Амурчане не могут найти медицинские маски в аптеках

Жители Амурской области и региональной столицы жалуются в социальных сетях, что не могут приобрести средства защиты. И действительно, в популярных аптечных сетях медицинских масок нет.

– Пока нет возможности заказать. Масок нет даже у поставщиков. Звоните дней через семь-десять дней, – ответили в справочной сети одной из амурских аптечных сетей.

Информации о грядущих поставках не смогли предоставить и в ещё трех сетях аптек. При этом в министерстве здравоохранения Амурской области проблему не отрицают:

– Проблема возникла не только в Амурской области, – заявила министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова. – Она заключается в том, что у заводов-производителей сейчас большие контракты, которые они не успевают прорабатывать, и проблемы с сырьём. Я не могу этого комментировать – не наш уровень.

Министр уточнила, что информация о медицинских масках передаётся в минпромторг России. Там уже прорабатывают вопрос об изготовлении марлевых масок. Соответственно, по заявкам они будут поставляться в том числе в наш регион.