Десять главных вопросов об инвестировании

Ситуация с курсом доллара и евро в очередной раз заставила амурчан задуматься о своих сбережениях. У многих они наверняка есть - отложены на банковской карте или хранятся на банковском вкладе. Однако проценты по вкладам кому-то могут показаться не очень высокими. Тогда можно задуматься и об инвестициях. С чего начать свой путь инвестора, рассказал «Комсомолке» начальник экономического отдела отделения Благовещенск Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Боткин.

1. Любой ли человек может стать инвестором?

- Инвестором может стать каждый, но нужно понимать, что инвестирование - это не только возможность получить доход, но и определенный риск. Есть достаточно простые и понятные инвестиционные продукты, можно воспользоваться услугами специальных посредников. Но в любом случае, прежде чем вложить деньги в какой-то финансовый инструмент, необходимо хорошо в нем разобраться. Главное: нельзя инвестировать последние деньги. Сначала необходимо сформировать финансовую подушку безопасности, как вариант - банковский депозит.

2. В чем разница между трейдером и брокером?

- Трейдер - как правило, человек, который торгует онлайн, покупая или продавая финансовые инструменты. Он действует в собственных интересах, не предоставляет никаких услуг. А брокер - это посредник между физическим лицом и биржей. Это юридическое лицо, компания, у которой есть лицензия на биржевую торговлю и которая имеет право совершать сделки с ценными бумагами для инвестора. За свои услуги брокер получает комиссионное вознаграждение - определенный процент с каждой сделки.

3. Как новичку выбрать брокера?

- В первую очередь на сайте Банка России нужно проверить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которая обязательно должна быть у брокера. На сайте Московской биржи можно посмотреть список крупнейших брокеров и по величине торговых оборотов понять, кому больше доверяют свои деньги. Изучите сайт брокера, почитайте отзывы клиентов в интернете.

4. С чего начинать?

- Начинающему инвестору прежде всего необходимо определить сумму, которую он готов вложить. Оцените, какой риск вы готовы на себя принять. Чем выше риск - тем выше потенциальная доходность, и наоборот. Подумайте, сколько времени вы готовы тратить на биржевую деятельность, и в зависимости от этого решите, будете ли вы торговать самостоятельно или доверитесь профессионалу. Нужно определиться со стратегией: выбрать активы, период, на который планируете вложить средства, максимальный размер убытков - и только потом найти компанию-посредника. Это может быть брокер или доверительный управляющий.

Помните, хотя брокер ваш посредник на фондовой бирже, торговать вы будете самостоятельно. Необходимо пройти обучение, погрузиться в тему, следить за новостями, изучать биржевые сводки. Если вы не готовы тратить много времени и сил на инвестирование, лучше рассмотреть одну из форм доверительного управления. В этом случае вы принимаете минимум решений, доверяя управление вашими деньгами управляющей компании. Комиссии здесь, как правило, выше, чем брокерские.

5. Во что можно вложиться?

- Основные виды ценных бумаг, на которые нужно обратить внимание частному инвестору, это акции и облигации.

Облигация - долговая бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от выпустившего ее государства или компании первоначальной стоимости облигации, а также, как правило, право на получение установленного по ней купонного дохода.

Акция - долевая ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации (в случае банкротства компании).

Помимо этого, существуют паевые инвестиционные фонды (ПИФы), которые подходят начинающим инвесторам. Можно вложить небольшую сумму, а управлять ею будут профессионалы. ПИФ объединяет деньги разных инвесторов, чтобы коллективно вложить их в какие-то финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость или другие. Вы можете купить пай - долю в этом портфеле. Или несколько паев - их число зависит от цены пая и суммы, которую вы внесли.

Биржевые фонды или ETF - это готовые портфели ценных бумаг или других активов, инвестор может купить пай такого фонда на бирже. Цена пая привязана к одному из биржевых индексов, который состоит из определенного набора ценных бумаг и других активов. Фонд вкладывает деньги в те же активы и в той же пропорции, что и в выбранном биржевом индексе. В свою очередь, цена доли в этом портфеле зависит от суммарной стоимости всей корзины активов.

6. Как составить безопасный, но выгодный инвестиционный портфель?

- Еще раз напомним, что инвестиции - это всегда определенный риск. Не бывает такого, чтобы вы вложили средства, получали пассивный доход и ничем не рисковали. Но снизить риски можно. Для этого нужно диверсифицировать вложения - разделить сумму и вложить в разные инструменты, приобрести активы разных эмитентов. Как говорится, не кладите все яйца в одну корзину. И если по какому-то активу вы получите убыток, прибыль по остальным объектам может компенсировать потери.

7. Можно ли заработать на дивидендах?

- Владельцы акций могут получать доход за счет дивидендов. Если по итогам года компания получила прибыль и общее собрание решило распределить ее среди акционеров, тогда вы получите дивиденды по каждой вашей акции. Если же компания сработала в минус или собрание решило не раздавать прибыль акционерам, дивидендов вы не получите. Это риск, который всегда сопровождает вложения в акции.

Можно получить доход и за счет роста стоимости акций. Вы покупаете акции и ожидаете, что в будущем их цена возрастет. Когда вы их продадите, то получите доход - разницу между ценой, за которую купили акцию, и ценой, за которую продали. Не забудьте, что вам еще предстоит заплатить за услуги депозитарию или регистратору, комиссию брокеру и налог с прибыли при продаже. Более того, вы можете не только не получить доход, но, наоборот, даже потерять деньги - например, если акции подешевеют. Гарантий на рынке ценных бумаг нет и быть не может, а риск есть всегда.

8. Можно ли так же зарабатывать на купонах облигаций?

- Облигации считаются менее рискованным инструментом, но и доходность по ним зачастую ниже, чем по иным финансовым инструментам. Облигации бывают двух видов:

Дисконтные при покупке стоят ниже номинальной стоимости, но погашаются по номинальной. Например, вы купили облигацию со скидкой - за 800 рублей, а когда ее срок действия кончился, получили за нее 1000 рублей - всю номинальную стоимость. Разница между ценой размещения и номинальной стоимостью и называется дисконтом.

Процентные облигации - облигации, по которым вам будут выплачивать проценты один или несколько раз за «время жизни» облигации. Проценты считают от номинальной стоимости. Выплату процентов называют погашением купона.

Самыми надежными можно считать государственные облигации, к примеру, облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает Министерство финансов Российской Федерации. Их доходность сравнительно невелика, хотя все же выше инфляции. Следующие по надежности - облигации крупнейших компаний с высоким кредитным рейтингом, например «ААА», и умеренной доходностью. Можно рискнуть и вложить часть денег в более прибыльные ценные бумаги со средним рейтингом - на уровне «В». Но в таком случае обязательно учитывайте риски дефолта, реструктуризации задолженности и ликвидности.

9. Когда ждать доходов?

- Инвестируя, нужно понимать, что это вложения на длительный период. Доходность инвестиций зависит и от времени в том числе. Нельзя рассчитывать на то, что получите ощутимый доход, если вкладываете средства и быстро выводите их обратно.

10. Как инвестору вести себя в случае экономического кризиса?

Экономический кризис ведет к спаду экономической активности, производства, снижению уровня жизни населения, росту безработицы, сопровождается обесцениванием национальных валют и оттоком инвестиций.

Как мы уже говорили, главное правило инвестора - диверсификация. Готовых рецептов для частного инвестора нет, но нужно сократить количество высоко рискованных инструментов в вашем инвестиционном портфеле. Опытные инвесторы советуют придерживаться намеченной стратегии, не поддаваться панике и не делать резких движений. Если вы начинающий инвестор, в периоды кризисов лучше обратиться за консультацией к профессионалам.