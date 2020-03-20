Амурчане смогут заглянуть «внутрь человека»

В Амурском областном краеведческом музее стартовала выставка «Внутри человека». Выставка содержит более 20 интерактивных комплексов, которые наглядно расскажут о физиологии человека. Причем программа будет понятна и интересна всем - от дошкольников до взрослых.

- На выставке представлены все системы человека: нервная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная и другие. Некоторые управляются кнопками - выбирая те или иные вещества, можно понять, как органы реагируют на них. Например, можно узнать, где на языке сосредоточены рецепторы сладкого или кислого, а на планшете калорийности продуктов увидеть, в каком из них больше всего сахара, - рассказали в музее.

Одни из самых популярных комплексов - «Перекричи дикое животное» и «Звуки тела человека», судя по опыту, они собирают вокруг много экспериментаторов. Также посетителям предложат протестировать слух, зрение, обоняние и другие чувства. К примеру, проверка осязания похожа на этап одного известного телепроекта: нужно опустить руку в отверстие и ответить, что там находится. А на планшете органа слуха показывается принцип костной проводимости, что объясняет, как же глухой Бетховен писал такую гениальную музыку.

Все экспонаты можно крутить, соединять и испытывать.

Амурский областной краеведческий музей

пер. Святителя Иннокентия, 11

с 17 марта по 10 мая, с 10.00

Цена билетов: 200-300 рублей, для детей от 3 лет, инвалидов I-II групп, детей-инвалидов с сопровождающим и детей-сирот - бесплатно

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Благовещенске исполнят «Чеховские пьесенки»

На сцене развернется стремительный вихрь событий

Народный молодежный театр им. Васильевых представит на сцене Городского дома культуры спектакль по мотивам произведений А. П. Чехова.

- В постановке вас ждут водевили, которые сам Антон Павлович Чехов называл, смеясь, «пьесенками» - «Предложение» и «Медведь», - рассказали организаторы. - Это пестрая вереница смешных героев, романтические коллизии, прелестные признания и внезапные дуэли, обманы и узнавания, взрывы смеха и возгласы молитв, звонкие пощечины, разоблачения…. И все во имя всепобеждающей любви!

Вырученные от показа средства будут направлены на установку памятника почетному жителю Благовещенска, поэту и врачу Олегу Маслову.

Городской Дом культуры

ул. Ленина, 144

Цена билетов: 200 рублей

12+

А В ЭТО ВРЕМЯ

День в архиве

Государственный архив Амурской области проведет День открытых дверей. Гости смогут посетить мастер-класс по составлению родословной, побывать в хранилище и поучаствовать в читке самой первой «Амурской газеты».

Государственный архив Амурской области

ул. Пионерская, 12

20 марта в 13.00

Вход свободный

12+

Возрождение в музее

Камерный хор «Возрождение» выступит с премьерной программой «Песнь Богородице». В ней прозвучит музыка, написанная на тексты, посвященные Деве Марии, причем не только российских авторов.

Амурский областной краеведческий музей

пер. Святителя Иннокентия, 11

20 марта в 19.00

Цена билета: 400 рублей

12+

Игротека в библиотеке

Весело провести время, узнать много новых настольных игр и не заплатить ни копейки - все это возможно на игротеках в библиотеке. При этом вам дадут дельные советы и помогут найти ту самую заветную игру.

Молодежная библиотека им. А. П. Чехова

ул. Комсомольская, 3

22 марта в 15.00

Вход свободный

12+