Амурчане смогут заглянуть «внутрь человека»
В Амурском областном краеведческом музее стартовала выставка «Внутри человека». Выставка содержит более 20 интерактивных комплексов, которые наглядно расскажут о физиологии человека. Причем программа будет понятна и интересна всем - от дошкольников до взрослых.
- На выставке представлены все системы человека: нервная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная и другие. Некоторые управляются кнопками - выбирая те или иные вещества, можно понять, как органы реагируют на них. Например, можно узнать, где на языке сосредоточены рецепторы сладкого или кислого, а на планшете калорийности продуктов увидеть, в каком из них больше всего сахара, - рассказали в музее.
Одни из самых популярных комплексов - «Перекричи дикое животное» и «Звуки тела человека», судя по опыту, они собирают вокруг много экспериментаторов. Также посетителям предложат протестировать слух, зрение, обоняние и другие чувства. К примеру, проверка осязания похожа на этап одного известного телепроекта: нужно опустить руку в отверстие и ответить, что там находится. А на планшете органа слуха показывается принцип костной проводимости, что объясняет, как же глухой Бетховен писал такую гениальную музыку.
Все экспонаты можно крутить, соединять и испытывать.
Амурский областной краеведческий музей
пер. Святителя Иннокентия, 11
с 17 марта по 10 мая, с 10.00
Цена билетов: 200-300 рублей, для детей от 3 лет, инвалидов I-II групп, детей-инвалидов с сопровождающим и детей-сирот - бесплатно
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