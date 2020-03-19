Впервые за шестьдесят лет в селе Толстовка отремонтируют дом культуры

Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района Амурской области преображается впервые почти за 60 лет. Капитальный ремонт стоимостью 24 миллионов рублей проводится в рамках национального проекта «Культура».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Этот документ определил важных проекты, в том числе, основные направления в культурной сфере. Кстати, культура впервые вошла в список национальных приоритетов.

Дом культуры в селе Толстовка открыли в 1963 году. С тех пор здание ни разу не видело капитального ремонта. Но наступил 2020 год и… Строители уже начали демонтажные работы: разобрали кровлю и очищают внутренние помещения, меняют двери и окна.

Раньше здесь проводили только косметический ремонт и латали крышу. В этом году кровлю заменят полностью, отремонтируют крыльцо, сделают пандус, заменят электричество и приведут в порядок стены и полы.

Ремонт в Доме культуры завершится к концу года. В обновлённое здание вернутся танцевальный клуб "Незабудки", вокальная студия "Сударушка" и другие танцевальные и вокальные кружки. После ремонта в нем снова начнут проводить концерты и мастер-классы.

Нацпроект реализуется в Приамурье второй год подряд. В этом году в его рамках модернизируют две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе. По сёлам области будут гастролировать пять новых автоклубов. На всё это выделено 59 миллионов рублей.

Национальный проект «Культура» включает в себя три проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культур». Благодаря ему в прошлом году в Амурской области закупили шесть автоклубов. Их с концертными программами направляют по заявкам в населённые пункты, где нет местных домов культуры. Также нацпроект позволил оснастить музыкальными инструментами три музыкальные школы в Зейском, Тамбовском и Селемджинском районах, а так же областной колледж искусств и культуры. В рамках проекта в детские школы региона покупают пианино - уже приобрели 28 музыкальных инструментов. Общая стоимость финансирования в прошлом году составила более 19 миллионов рублей.

Также в 2019 году благодаря нацпроекту квалификацию повысили 77 амурских специалистов - преподавателей детских учреждений культуры. Кроме того, 70 одаренных юных амурчан приняли участие в туристическом проекте Министерства культуры России по направлениям «Золотое кольцо» и «Моя Россия - град Петров».

Еще одна важная часть нацпроекта, которую воплотили в жизнь в прошлом году, - создание первой в регионе модульной библиотеки. Проект её развития и модернизации стал одним из лучших в стране, обойдя более 300 конкурентов из других регионов России.