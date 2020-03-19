В Приамурье выдали первый сертификат на маткапитал за первенца

Первый в Приамурье сертификат на материнский капитал в связи с рождением первого ребенка выдали в Управлении пенсионного фонда России в Благовещенске. Его получила семья Лариных, которая первой в регионе после вступления в силу нового закона, подала заявление. Появление маленького Юрия принесло молодым маме и папе право на получение маткапитала в размере 466 617 рублей.

Напомним, об изменении и продлении программы материнского капитала президент России Владимир Путин сообщил в январском Послании Федеральному Собранию. Благодаря этому право на маткапитал получили семьи, в которых появился первый ребенок, рожденный или усыновленный.

Долгожданный первый ребенок, сын Юрий, появился в семье Елены и Виталия Лариных в праздничный день - 23 февраля. 4 марта молодые родители обратились в Пенсионный фонд, а уже 11-го специалисты вынесли положительное решение о выдаче сертификата.

- Когда планировали ребенка, даже не рассчитывали на такую поддержку, — рассказывает Елена Ларина. — Узнали об инициативе из Послания Президента, сообщения о том, что попадаем в программу, скидывали знакомые, близкие и друзья. Конечно, обрадовались, — все-таки это значительная сумма и значительная помощь молодым семьям.

Документ даёт право семье Лариных на получение материнского капитала в новой сумме 466 617 рублей. У супругов уже есть действующая ипотека. Предварительно семья планирует направить средства маткапитала на погашение части долга.

На сегодняшний день в Приамурье подано 26 заявлений на получение материнского капитала по случаю рождения первого ребенка, вынесено девять положительных решений.

- В целом процедура осталась прежней и для нас не нова: с этим законом мы работаем уже 13 лет. Порядок приема заявлений для родителей первенцев такой же, как для родителей вторых детей, — добавляет начальник Благовещенского УПФР Ольга Сорокина. — Решение мы выносим в соответствии с регламентом, даже с опережением — сразу, как приходят ответы от профильных ведомств.

КОНКРЕТНО

Семьи, в которых первый ребенок появился до 2020 года, при рождении или усыновлении второго ребенка с 2020 года получат маткапитал в новом размере - 616 617 рублей.

Со следующего года сроки принятия решений о выдаче сертификата на материнский капитал сократятся с 15 до 5 рабочих дней, а период рассмотрения заявления о распоряжении средствами - с 30 до 10 рабочих дней.

Для удобства мамы сертификат можно получить в электронном виде, однако с 15 апреля 2020 года услуга станет еще современней и будет носить беззаявительный характер: территориальные органы ПФР будут получать данные о родившихся детях от организаций-партнеров и на основании полученных сведений выносить решение о праве на получение капитала. Мама же будет получать уведомление о том, что ей оформлен сертификат.

СПРАВКА «КП»

Напомним, по решению президента России Владимира Путина, размер материнского капитала увеличился, а выплаты начались уже с рождения первого ребенка. Распоряжение начало действовать с января 2020 года. Программа материнского капитала продлится минимум до 31 декабря 2026 года.

Отметим, при рождении второго ребенка материнский капитал увеличивается на 150 тысяч рублей, общий размер выплаты для семей с двумя детьми вырос до более 616 тысяч рублей. Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.