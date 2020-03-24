Сорок объектов построят и отремонтируют в городе Свободный по «Единой дальневосточной субсидии»

Строительство и реконструкция 40 объектов в городе Свободный Амурской области ведётся по плану социально-экономического развития. На это направлено 6,2 миллиарда рублей по «Единой дальневосточной субсидии». Благодаря ей в городе смогут возвести и отремонтировать стратегически важные социальные объекты, в которых горожане остро нуждаются.

Напомним, «Единая субсидия» дальневосточным регионам после поручения президента РФ Владимира Путина. На заседании президиума Госсовета, которое прошло во Владивостоке, глава государства указал на одну из главных проблем Дальнего Востока — нехватку социальной инфраструктуры: больниц, школ, детских садов, спортивных площадок и стадионов.

В планах на этот год завершить 20 объектов в городе Свободный. Среди них - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкция Дома культуры железнодорожников, женской консультации, капитальный ремонт четырех пришкольных территории, 12 объектов ЖКХ, строительство школы на 528 мест.

- В комплексом плане развития Свободного 50 объектов. Из них 40 строится. Они обеспечены финансированием. Несколько объектов у нас с небольшим отклонением по срокам, но ничего критичного мы не видим. 10 объектов пока не имеют источников финансирования. Наиболее крупные из них - это строительство роддома, поликлиники на 1,3 тысячи посещений и ряд других. Мы обратились в соответствующие федеральные органы, в частности в Минздрав. С Минвостоком будем вырабатывать дальнейшие соответствующие шаги, чтобы получить финансирование, - рассказал губернатор области Василий Орлов.

В целом за прошедшие два года в Свободном было построено и реконструировано 17 объектов. Так, в частности, построена пристройка к детскому саду на шесть групп, произведена модернизация Амурского технического колледжа, капитально отремонтированы три пришкольных территории, а также травматологическое отделение Свободненской больницы, реконструированы сети тепло- и водоснабжения. Благодаря федеральным и региональным госпрограммам в городе Президентского внимания благоустроено 14 дворовых и четыре общественных территорий, мест массового отдыха горожан, выполнен ремонт двух участков автодороги «Благовещенск-Свободный».

Из 6,2 миллиардов рублей 3 миллиарда направлено на коммунальную инфраструктуру. Это позволит обеспечить горожан чистой водой, а также модернизировать объекты ЖКХ для безопасной и качественной работы в отопительный период.

Как прокомментировали в правительстве Амурской области, среди множества построенных и капитально отремонтированных в Свободном объектов, пять имеют особую значимость для населения города.

К наиболее значимым объектам можно отнести реконструкцию нежилого здания под женскую консультацию в Свободном. Благодаря ей увеличится мощность со 167 до 410 посещений в смену, а обеспечение современным медицинским оборудованием положительно отразится на качестве медуслуг. Их получают жительницы города и Свободненского района. Это около 29 тысяч человек. Ожидается, что на более высокий уровень выйдут диагностика и раннее выявление заболеваний.

Крайне важны для горожан строительство и реконструкция общегородской коммунальной инфраструктуры Свободного. Это позволит гарантировать предоставление коммунальных услуг надлежащего качества в условиях ежегодного присоединения новых многоквартирных домов и спортивных объектов.

Расширение очистных сооружений канализации в районе озера Большанка обеспечит качественные показатели очистки воды. Они должны соответствовать показателям нормативов для сброса, в том числе в реку Зея. Для города это очень важно в условиях возросшей нагрузки на очистные сооружения из-за появления новых потребителей.

Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников приведет существующее здание в соответствие современным противопожарным требованиям. И даст возможность маломобильным группам населения его посещать. Кроме того, обновленное здание разместит в себе спортивный и тренажерный залы, театральную и три хореографических студии, конференц-зал.

Приобретение построенного в будущем объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24 метра» увеличит единовременную пропускную способность спортивных объектов на 84 человека. Помимо зала для игровых видов спорта, будут оснащены тренажерный зал и помещение для аэробики. Занятия станут доступны для инвалидов с ограничением двигательных возможностей.

Реконструкция канализационного коллектора и водопроводных сетей – перекладка сетей, а также увеличение диаметра труб позволит максимально избежать порывов. В настоящее время происходит три-четыре аварии, преимущественно в зимний период. Также удастся решить в городе проблему с повышенным содержанием железа в водопроводной воде из-за обрастания внутренней поверхности труб железистыми отложениями.

Напомним, ранее благодаря «Единой дальневосточной субсидии», введенной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, уже построили детский садик и отремонтировали отделение в Свободненской больнице, а в Благовещенске реконструировали участки набережной реки Амур.