Профилактика - лучшее лечение

Возведение Амурского ГПЗ - крупнейшего в России завода по переработке газа, одного из ключевых объектов Восточной газовой программы «Газпрома» - не останавливается. Несмотря на масштабные мероприятия по профилактике заболевания коронавирусом, строительная площадка в постоянном движении.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

На фотографиях с высоты птичьего полета хорошо видно, как преобразилась за последний год строительная площадка Амурского ГПЗ. На трех из шести технологических линий установлено основное оборудование, включая гигантские колонны газоразделения. Завод приобрел узнаваемые очертания. Завершается монтаж оборудования первого пускового комплекса - двух технологических линий по переработке природного газа, каждая по 7 млрд куб. м. в год, а также установки сжижения гелия мощностью 20 млн куб. м. газа в год. Их ввод в эксплуатацию намечен на будущий год.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Предстоящее лето обещает быть горячим - с началом навигации по Амуру и Зее к временному причалу Амурского ГПЗ придут новые партии с крупногабаритным оборудованием, строительные работы развернутся на всех шести технологических линиях в полном масштабе. Уже сейчас активно идет возведение объектов общезаводского хозяйства: товарно-сырьевой базы, канализационных и очистных сооружений, административных зданий. Полным ходом ведется подготовка к пусконаладочным работам на первом пусковом комплексе, сообщила заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Екатерина Дмитриева.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

- На сегодняшний день уже идут работы по всем шести фазам. По первой фазе мы движемся к достижению механической готовности. Начались работы по предпусконаладочным работам, а также индивидуальные испытания электротехнического оборудования, - уточнила Екатерина Николаевна. - По второй и третьей фазам идут бетонные работы, возведение металлоконструкций, частично смонтировано оборудование. По четвертой и пятой фазам проводятся свайные работы.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Одновременно на строительной площадке организованы масштабные мероприятия по профилактике заболевания коронавирусом. Создан штаб по профилактике и противодействию распространению вирусной инфекции.

Члены штаба разработали детальный план по мерам, необходимым для организации и улучшения санитарно-эпидемической ситуации на территории вахтовых городков, а также на строительной площадке Амурского ГПЗ. В частности, подготовлены так называемые обсерваторы - стерильные помещения, которые могут понадобиться при выявлении заболевших коронавирусной инфекцией, а также для изоляции контактных. Совместно с администрацией города Свободного разработан план по совместному реагированию на случай госпитализации инфицированных работников Амурского ГПЗ. Систематически проводится полная дезинфекционная обработка всех мест общего пользования. Это столовые, переговорные комнаты, места проживания и отдыха. Во всех вахтовых городках установлены ионизирующие излучатели по очистке воздуха.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Проводится трехразовая обработка дезинфицирующими растворами всех поверхностей. На территории завода организованы профилактические мероприятия в части информирования всех сотрудников о мерах профилактики. Обеззараживаются все транспортные средства, которые доставляют работников из поселков на завод и обратно. В местах общего пользования используется только одноразовая посуда. Организован термометрический барьер. Контроль температуры проводится для каждого сотрудника ежедневно. Это касается как ООО «Газпром переработка Благовещенск», так и генерального подрядчика, и всех субподрядных организаций.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Штаб раз в два-три дня отслеживает ситуацию и оперативно прорабатывает мероприятия, необходимые для профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции, пояснил заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов.

- Мы ведем круглосуточный термометрический мониторинг по прибывшим из неблагополучных регионов России или стран, где есть коронавирусная инфекция, - подчеркнул Андрей Валерьевич. - На данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией на территории строительства Амурского ГПЗ, а также в компаниях, которые участвуют в реализации этого проекта.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Амурский ГПЗ строится в рамках Восточной газовой программы Газпрома. Проектная мощность - 42 млрд кубометров газа в год. Из сырьевого газа здесь будут извлекать ценные компоненты - этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. Очищенный метан отправится в КНР, а извлечённые фракции пойдут на производство высокомаржинальных продуктов на территории России.

КСТАТИ

Случаев заражения коронавирусной инфекцией на строительстве Амурского ГПЗ не зарегистрировано