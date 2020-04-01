Портные Благовещенска: «Сошьем столько масок, сколько нужно!»

Не успела до нас дойти шумиха по коронавирусу в Китае, как благовещенцы смели с полок медицинские маски. Причина одна – сезонный пик ОРВИ. Эпидемия COVID-19 лишь ухудшила ситуацию: теперь спекулянты продают маски за 200-300 рублей.

На помощь региону пришли местные производители, которые начали массово шить маски для защиты от коронавируса. Стоят они, конечно, недешево, но зато использовать их можно много раз. Корреспондент «Комсомольской правды – Благовещенск» побывал в ателье и проверил, за сколько минут можно сшить одну маску.

«Будем шить, пока нужно»

На призыв помочь Приамурью одно из первых отозвалось ателье «Элегант», расположенное по улице 50 лет Октября, 28. Изготовление многоразовых защитных масок организовали на базе цеха, где шили платья и блузки. До начала карантина десять портных работали над заказами благовещенцев, а с 30 марта производство перестроили.

В некоторых ателье Благовещенска ажиотаж на маски прошел. Фото: Татьяна РЯБОВА

- К нам обратился город, отдел торговли и бытового обслуживания, они попросили помочь. Заказы на индивидуальный пошив одежды у нас всегда есть, но такое время, поэтому мы отдали приоритет пошиву масок, чтобы население было здорово, - рассказывает генеральный директор ателье Людмила Дацюк. – Большое количество заказов было первые дни, 30 и 31, сейчас более спокойно. Сколько еще будем шить маски – сложно сказать. Сколько надо, столько и будем работать.

Сейчас ателье принимает заказы только на маски, другие виды работ временно приостановлены. На одну маску швея тратит около 40 минут, учитывая влажно-тепловую обработку. Использовать их можно неограниченное количество раз. После одного использования достаточно просто простирать и проутюжить, и можно носить снова.

- Мы шьём и детские, и взрослые маски. Они изготавливаются из двух слоёв бязи, третьим слоем идёт нетканый материал. Точек сбыта у нас нет, все заказчики обращаются непосредственно к нам, - говорит Любмила Дацюк.

Одна швея может за день сделать около ста изделий. Стоимость стандартной маски – 100 рублей. Есть более дорогие варианты - анатомические трехслойные маски, на внутренней стороне у них есть кармашек, в который можно вставить нетканый материал или бинт. Такие маски делают разных цветов, и даже в горошек. Их цена – 170 рублей. Заказы выполняются в течение трех дней.

Нужно помогать людям

Компания «Комплект-Сервис» (ул. Красноармейская, 138) до разгара пандемии шила спецодежду. Теперь же основные силы брошены на производство масок.

Самая дорогая маска может стоить 200 рублей. Фото: Татьяна РЯБОВА

- На прошлой неделе появилось большое количество заявок на маски. Медицинских масок нет, каким-то образом людям нужно помогать. Так как мы шьём изделия для медперсонала из ткани, которая используется в медицинских учреждениях, из этого же материала начали изготавливать маски, - рассказал представитель компании.

В день удается сделать около 600 масок. На производстве занято восемь человек, привлекают и сторонние силы, чтобы работа пошла быстрее. Благовещенцы могут купить одну маску за 150 рублей.

В режиме реального времени

На помощь населению поспешили и индивидуальные предприниматели. Среди них ателье «Сатин», расположенное по улице Амурская, 133.

- Я занимаюсь своей работой уже 30 лет. Основная деятельность была направлена на пошив и ремонт одежды. Последние дня четыре среди людей появились волнения по поводу сложившейся ситуации. Ко мне обратилась администрация города с вопросом, есть ли у меня возможность и желание заниматься пошивом масок. Я согласилась, - объясняет Светлана Ильинская.

Предпринимательница в одиночку делает яркие, цветные маски из самых разных материалов. Так как магазины тканей закрылись, пошив происходит из того, что закупалось «для себя».

В день получается сшить от 50 до 100 масок, работа заканчивается лишь поздним вечером. При этом, по словам Светланы Ильинской, в день может поступать больше 60 звонков.

К сожалению, ателье не может пошить большие партии: самый крупный заказ был 50 экземпляров. Стоимость маски – 200 рублей.

- Мы работаем в режиме реального времени, то есть, заказ принят сегодня, маска будет завтра, - добавляет амурчанка.

Маски можно стирать и носить неоднократно. Фото: Татьяна РЯБОВА

СПРАВКА «КП»

Заказать и приобрести многоразовые маски в Благовещенске можно у следующих производителей:

– ателье «Элегант», 50 лет Октября, 28, т. 332683, 333541

– фирма «Осби», Красноармейская, 92, т. 534788, 517080

– ООО «КомплектСервис», Красноармейская, 138, т. 209905

– ООО «Милосердие», Б.Хмельницкого, 89/1, т. 351040

– ИП Фасахова Лариса Михайловна т. 89098131377

– ИП Ильинская Светлана Викторовна т.89145932333

– ИП Зотова Кристина Владимировна т. 556210

– ИП Корнейчук Александр Николаевич т. 89145681016

– ИП Тотмянин Андрей Павлович Ленина, 113, т. 89140403631

* Информация на 1 апреля 2020 года.

КСТАТИ

Пожаловаться на слишком предприимчивых продавцов, которые резко подняли цены на маски и другие медицинские товары, можно через горячую линию Роспотребнадзора: 8 (4162) 52-56-29. Задать вопросы или получить консультацию по коронавирусу можно по телефону: 112.