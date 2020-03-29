Первый заболевший коронавирусом в Благовещенске: Вирус завезли из-за рубежа

Первый заболевший коронавирусом выявлен в Благовещенске. По данным эпидемиологического расследования, больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции.

- По возвращению в Амурскую область больная самоизолировалась, при появлении первых признаков недомогания обратилась за консультацией на телефон горячей линии 112, получила рекомендации о дальнейших действиях. Медработниками была обследована на дому с отбором материала на лабораторные исследования. Заболевшая госпитализирована в изолированный бокс областной инфекционной больницы. Диагноз подтвержден лабораторно в установленном порядке. Состояние больной удовлетворительное, - рассказали в пресс-службе правительства по Амурской области.

Уже известен круг лиц, с которыми заразившаяся контактировала при перемещении по России, данные переданы в территориальные органы Роспотребнадзора субъектов РФ. Контактные лица в Амурской области изолированы, осуществляется медицинское наблюдение и необходимые лабораторные исследования. Власти отмечают, что правильные действия больной позволили максимально ограничить круг контактов в Благовещенске.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь.

- Если вы вернулись из-за рубежа, необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, сообщить о себе в поликлинику по месту жительства или на единый круглосуточный номер горячей линии 112, где вам будет оформлен больничный лист на 14 дней. О самочувствии просим ежедневно сообщать участковому врачу. При появлении симптомов не нужно ходить в поликлинику. Врача необходимо вызывать на дом и если Вам предложат госпитализацию - не отказывайтесь, это в интересах сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких, - подчеркнули в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Амурской области.