Нерабочая неделя в Благовещенске: Несмотря на запрет, магазины остаются открытыми

Несмотря на распоряжение губернатора Амурской области об ограничительных мерах с 28 марта по 5 апреля, ряд магазинов в регионе продолжает работать, а жители области не спешат оставаться дома.

Согласно распоряжению, продолжать работать в указанный период могут только аптеки и магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости. Однако Амурская строительная ярмарка и в субботу, и в воскресенье оказалась открыта, работал ряд других строительных магазинов, как минимум один супермаркет детских товаров.

- В общественном транспорте людей стало меньше, но ездят, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» амурчанка Анастасия. - Но я заметила, что пассажиров в масках очень мало, практически только китайцы. На водителе маски тоже не было.

Те, кто не занялся шопингом, самоизоляцию тоже не соблюдают. Фото: https://www.instagram.com/blaga_hot/

Посетители без масок гуляют и по продуктовым супермаркетам, продовольственному рынку ВДНХ, по ТЦ «Флагман» - там, в соответствии с распоряжением, работают только аптеки и магазины, где среди прочего продаются и продовольственные товары. Речь идет о магазине сети Fix Price и гипермаркете «Самбери», где при этом продавцы носят маски.

- Видела, во «Флагмане» работал магазин модной одежды, - поделилась с нами жительница Благовещенска Ольга. - И рядом со мной небольшие магазины одежды тоже оставались открытыми.

Те, кто не занялся шопингом, самоизоляцию тоже не соблюдают. Молодежь высыпала во дворы, на детские и спортивные площадки города, кое-кто прямо в гараже жарит шашлыки. Также амурчане активно выкладывают в социальные сети свои фотографии с отдыха на природе, иронично подписывая их хэштегом #природавирус.

Некоторые амурчане над угрозой вируса подшучивают. Фото: https://www.instagram.com/best.blg/

Между тем, власти города активно борются с подобным легкомыслием. Мэр Благовещенска Валентина Калита из-за сложившейся ситуации завела аккаунт в «Инстаграме», где обратилась к горожанам:

- Дорогие благовещенцы, убедительно прошу вас соблюдать режим самоизоляции. К большому сожалению, прошедший день (речь идет о субботе, 28 марта, - прим. ред.) показал, что многие жители города легкомысленно отнеслись к профилактическим мерам, к угрозе появления в городе нового коронавируса. Это серьезная ошибка, которая может привести к опасным последствиям.

Она также прокомментировала ситуацию с работающими вопреки запрету магазинами:

- Сегодня ряд предпринимателей открыли торговые и другие точки, на деятельность которых распространяется временный запрет. Такого быть не должно. Люди, поступающие подобным образом, ставят под угрозу жизнь и здоровье горожан. Мы разбираемся с каждым случаем. К середине дня большинство из таких магазинов и отделов уже закрыты. Убедительная просьба, если у вас есть информация о торговых точках, спортзалах, кафе и т.п., продолжающих работу, несмотря на запрет, сообщайте в мой аккаунт. Будем принимать оперативные меры.

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