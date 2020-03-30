Как страдает амурский бизнес из-за пандемии

Следуя распоряжению о нерабочей неделе, магазины и кафе в регионе временно закрывают свои двери. Некоторые продолжают работать на доставку, но позволить себе это могут уже не все. Между тем, это далеко не первый удар по бизнесу в регионе – многие сферы страдают от закрытия границ еще с февраля, так как поставки у компаний идут из Китая. Как все это вкупе скажется на коммерции в Амурской области, рассказали в ходе пресс-конференции «Новая реальность для малого бизнеса в Амурской области в связи с коронавирусом» 27 марта.

Продавцы терпят убытки

– На сегодняшний день предприниматели, которые осуществляют деятельность в ТЦ «Мега», чувствуют себя очень нехорошо. Первое, что на них отразилось – отсутствие поставок с китайской стороны. Китай является главным поставщиком и производителем одежды – не важно, идет речь о китайском бренде или нет. Второе, что очень сильно сказалось, – товарные остатки начали стремительно таять, а следом начал стремительно падать поток клиентов, – обрисовал ситуацию руководитель ТРЦ «Мега» и отеля Mercury в Благовещенске Алексей Левин.

По его словам, сейчас арендаторы говорят о том, что даже полное обнуление арендной платы не спасет ситуацию: нет поставок, нет продаж, нет денег. Многие предприниматели почти готовы закрыться и отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска – неоплачиваемые потому, что из-за отсутствия выручки скоро станет нечем платить зарплату и отложенные обязательства по налогам.

Пока прочно держат позиции только продовольственные магазины. По понятным причинам, выручка у них даже растет. Однако может оказаться, что и это ненадолго. Как рассказал общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов, начинают появляться тревожные сообщения о том, что поставщики продуктов в европейской части страны сокращают производство – в частности, речь шла о производстве муки.

Животноводы держат удар

Вместе с другими продуктами, сейчас вырос спрос и на животноводческую продукцию. Поэтому по продажам крестьянско-фермерские хозяйства спад пока не ощутили.

– Мы попадаем в пики, когда люди массово скупают ту же гречку, поэтому пока в части продаж ситуация на нас не отразилась. Но мы понимаем, что в дальнейшем покупатели начнут экономить, переходить на более дешевые продукты, и пищевой набор будет уменьшаться, – поделился информацией глава одного из амурских КФХ Дмитрий Ядыкин.

Однако есть проблемы с производством мясной продукции: растут цены на витамины, аминокислоты, соевый шрот и другие важные элементы кормов. Чтобы скомпенсировать этот рост, можно было бы повысить цены на курицу, но проблему это не решит.

– Условно говоря, если цена какого-либо продукта составляет 300 рублей, то сейчас мы должны отпускать его по 360 рублей. С учетом наценки, на полках магазинов он будет продаваться по 450 рублей, покупатели этого не поймут, тем более в нынешней ситуации, – высказал мнение Дмитрий Сергеевич.

Впрочем, в подобных условиях фермеры продержаться еще могут. Вопрос в сроках, на которые растянется сложившаяся ситуация: если все будет происходить по китайскому сценарию и продлится три месяца – будет трудно, но животноводы выстоят, а если дольше – то им придется тяжело. То же касается и предприятий общественного питания.

– Трудно что-то прогнозировать, – признала руководитель «Президент-кафе» Татьяна Гудзовская. – На данный момент, большинство предприятий фиксируют спад выручки в два раза. Проблемы перед нами стоят такие же, как перед торговыми центрами и гостиницами. Пока есть какая-то выручка, мы в первую очередь думаем об обязательствах перед персоналом – людям нужно на что-то жить. Но давать какие-либо обещания очень сложно. Если не будет поступлений, зарплату будет платить не с чего.

Гостиницы на грани фола

Однако хуже всего сейчас, безусловно, приходится предприятиям, на которые напрямую влияет ситуация с туризмом в регионе. Помимо туристических фирм и авиакомпаний, к ним относятся отели.

– Чтобы создать гостиницу, соответствующую стандартам, необходимы огромные финансовые инвестиции. На плановую безубыточность гостиничный бизнес выходит в течение шести месяцев. С момента открытия Mercury прошло только три месяца. В январе и феврале мы видели стремительный подъем бронирований, но со второй половиной февраля начался отзыв броней, – рассказал Алексей Левин.

За последние две недели было отозвано 77% броней. Из-за этого гостиница Mercury вынуждена с 6 апреля прекратить свою работу.

– Что самое плачевное в гостиничном бизнесе, так это то, что он не сможет запуститься вновь в течение двух недель. Нам опять понадобится от четырех до шести месяцев для выхода на безубыточность. Ситуация очень серьезная, – обратил внимание Алексей Юрьевич. – Сейчас мы ожидаем от правительства страны и области новых шагов, которые позволили бы нам преодолеть кризис и поддержать наших сотрудников.

Удержать на плаву

О мерах поддержки предпринимательства заботится оперативный штаб по мониторингу ситуации в малом бизнесе Амурской области. Им был выдвинут уже целый ряд предложений. Речь шла о моратории на любые повышения региональных и местных налогов, налоговых льготах, приостановке маркировки некоторых товаров, продлении действия единого налога на вмененный доход – одной из самых мягких систем налогообложения.

Также было предложено докапитализировать из областного бюджета Амурскую региональную микрокредитную компанию и открыть через нее программу выдачи стабилизационных займов для микропредприятий с числом сотрудников до 15 человек. Последнее предложение, по словам Бориса Белобородова, было поддержано.

Определенные меры поддержки уже предпринимаются правительством Амурской области. Как сообщают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области, предусмотрены налоговые преференции, реструктуризация кредитов, пониженная ставка по новым кредитам, отсрочка арендной платы субъектам МСП за арендуемое государственное и муниципальное имущество.

– Планируется установить пониженную налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения для тех предприятий, которые больше всего пострадали в условиях данной эпидемиологической ситуации. В приоритетном порядке пониженная ставка будет предоставляться предприятиям в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общепита, физической культуры и спорта, культуры и пассажироперевозок, – говорится на сайте ведомства.

Также в правительстве формируют перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения области. За финансовым состоянием предприятий, вошедших в перечень, будут внимательно следить, чтобы в случае ухудшения ситуации оказать всю необходимую поддержку.

– Сегодня мы не говорим о конкретных цифрах и суммах на поддержку бизнеса, потому как сейчас нет четкого понимания реальной потребности, – пояснил губернатор Приамурья Василий Орлов.– Сложившаяся ситуация безусловно ударит по экономике, и мы должны сделать все, чтобы максимально поддержать бизнес. Наша задача внимательно проанализировать ситуацию, сделать расчет и уже в апреле выйти на заседание Законодательного Собрания с конкретными цифрами и предложениями.