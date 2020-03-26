В Приамурье создадут еще три лаборатории для выявления коронавируса

В Приамурье организуют еще три лаборатории, где будут проводиться исследования проб на новую коронавирусную инфекцию. Помимо этого, возможно, к тестам подключат лабораторию одного из существующих медицинских центров. Об этом сообщила начальник областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова во время визита губернатора области в лабораторию «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

– Сейчас стоит задача расширить сеть скрининга. С учетом того, что будут организованы три лаборатории и возможно будет подключена лаборатория одного из медицинских центров – потенциально это еще 500 проб в сутки. Это позволит тестировать всех здоровых. Подозрительных мы берем на себя, – рассказала Ольга Петровна.

Речь идет о возможности организации трех лабораторий – в областной инфекционной больнице, областной взрослой больнице и в городе Свободном. Оборудование для них скоро придет. Деньги на оборудование – 7,5 млн рублей – выделили из областного резервного фонда.

Сейчас тестирование на COVID-19 проводится в испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». На первом этаже центра находится лаборатория, где работают с патогенами биологической, бактериальной природы. В этом помещении есть возможность дополнительно развернуть лабораторную базу и перевести работников на круглосуточный режим работы, в том числе с проживанием на месте. Сейчас указанная лаборатория находится в резерве, исследования на коронавирус проводят в вирусологической лаборатории.

– Сегодня мы в сутки делаем 200 исследований на COVID-19. Можем увеличить до 500. Работаем на двух типах тест-систем. Если идет подозрение, полностью повторяем цикл на более жестких тест-системах. если произошла «сработка», у нас были такие случаи, есть возможность работать с лабораторией «Вектор» онлайн. Мы переправляем всю информацию и проводим с ними консультацию. Кроме того, все подозрительные пробы отправляем в Новосибирск, – рассказала Ольга Курганова.

Сейчас в наличии имеется 3300 тест-систем, этого количества достаточно. Запас регулярно пополняется.

– Сам процесс исследования с момента поступления занимает в среднем 3,5-4 часа в зависимости от количества проб. Отрабатываем день в день. Вчера отработали 90 проб, – объяснила заместитель главного врача «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Екатерина Бурдинская.

Если исследование на коронавирус показывает отрицательный результат, пациент с подозрением на вирус все равно остается на карантине в течение 14 дней.