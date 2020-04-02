Коронавирус в Амурской области, последние новости на 2 апреля 2020 года: введен режим самоизоляции для приезжающих в Приамурье

Свыше 50 регионов России ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Амурская область, в которой зарегистрирован всего один больной COVID-19, живет пока в режиме повышенной готовности. Жители массово скупают лимоны за 500 рублей за килограмм, шьют многоразовые маски и ругают власть за то, что не закрывает Благовещенск.

Режим самоизоляции

В среду, 1 апреля, губернатор Амурской области Василий Орлов внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Теперь всем лицам, которые проживали или временно находились на территории Приамурье, а после выехали и вернулись (даже из другого региона), придется пробыть в самоизоляции 14 дней.

Схема такая: по возвращению в Амурскую область гражданин обязан сообщить об этом на горячую линию по номеру 112. Также ему придется оставить контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, а после закрыться дома на две недели.

- В случае появления любого ухудшения состояния здоровья необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медорганизации и сообщать о своём прибытии в Амурскую область из другого региона России, - говорят власти.

В регионе также действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями.

За детьми присмотрят

И все же основная масса амурчан продолжает выходить на улицу: большинство не перешло на удаленную форму работы. По утрам в Благовещенске, конечно, не так многолюдно, как в обычные дни, но горожан все равно предостаточно. Количество людей снижается только к вечеру.

Власти уговаривают амурчан оставаться дома. Фото: Правительство Амурской области

При этом для удобства граждан с детьми в детсадах были созданы дежурные группы. Правда, из 30 тысяч дошколят во всем Приамурье такие группы продолжают посещать около 200 человек.

- Дежурные группы создаются в случае крайней необходимости. Главное условие для принятия ребенка в такую группу – оба родителя должны работать на предприятии с непрерывной деятельностью. Вопрос прорабатывается точечно с каждой семьей. На сегодняшний день в 19 муниципалитетах функционируют 42 дежурные группы. Решение об их создании принято органами местного самоуправления, исходя из потребности населения, - прокомментировала заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

В дежурных группах проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия: детей с температурой «отсекают» на входе, несколько раз в день помещения дезинфицируется, воздух обрабатывается обеззараживателями, воспитатели носят защитные маски.

- Важно, чтобы в этих группах соблюдались все необходимые нормы СанПин и требования Роспотребнадзора, а родители ответственно подходили ко всем необходимым рекомендациям, - добавили в министерстве.

Свадьбы не будет!

Одной из главных новостей в регионе стала приостановка регистрации брака. Ограничения были введены по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для предупреждения распространения коронавируса.

Всем амурчанам, у которых торжество в ближайшие даты, посоветовали сдвинуть регистрацию. Тем же, кто не сможет это сделать, в услугах ЗАГСа не откажут.

Молодоженам в местных загсах предлагают продезинфицировать руки перед церемонией. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

К молодожёнам мы подходим индивидуально. Часто регистрация брака не может быть отложена, например, если невеста беременна или жених по долгу службы уезжает в длительную командировку, - пояснила начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. – Единственное безоговорочное ограничение – на регистрацию допускаются только сами молодожены.

До этого было введено ограничение на число участников свадьбы: в зал для торжеств теперь пускают только жениха и невесту.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бизнесменам Приамурья и амурчанам, имеющим займы, предоставят кредитные каникулы. Получить консультацию предприниматели могут ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8-914-538-28-70 и 8-965-671-10-70.

КСТАТИ

На 1 апреля 2020 года в Амурской области не было зарегистрировано новых заболевших коронавирусом. Ранее женщина, прилетевшая в Благовещенск из Марокко, попала в больницу с подтвержденным COVID-19. Ее состояние удовлетворительное.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

930 звонков поступило 1 апреля на горячую линию по коронавирусу (тел. 112)

5 россиян вернулись накануне через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ

1 человек был с повышенной температурой, был госпитализирован

11 граждан КНР находится в обсерваторе Волково

1441 человек, вернувшихся из-за рубежа, находятся на самоизоляции

*Данные на 1 апреля 2020 года

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