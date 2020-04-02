Регистрация браков в Благовещенске во время коронавируса: какие правила действуют

С 1 апреля амурские загсы временно остановили регистрацию браков. Сделано это было по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, который пытается остановить распространение коронавируса. Хотя в Приамурье и до этого пускали на регистрацию всего 15 гостей, а с 30 марта и вовсе оставляли в зале только жениха и невесту.

На последней «предзапретной» свадебной регистрации в Благовещенске во время коронавируса побывал журналист «Комсомолки».

Замуж без микробов

В Благовещенском загсе серьезно отнеслись к рекомендациям врачей: на входе сидит администратор, перед ним стоит бутылочка с антисептиком. Всем, кто заходит в здание, дезинфицируют руки. Только потом можно отправляться по своим делам. Через эту процедуру накануне прошли и молодожены Гарик Оганджанян и Карина Варгевонян.

На свадьбу можно было прийти и без официальных нарядов - никто ж не видит! Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

- Мы относимся к этому нормально и всё понимаем. Праздник принятые меры точно не испортили, - говорит пара.

Дезинфекция рук – не единственная мера, конечно. В загсе проходит по 3-4 уборки до и после обеда: сотрудники протирают хлорным раствором все перила и ручки.

Из-за ограничений регистрации свадеб в Благовещенске перестали быть торжественными. Хотя некоторые пары и не расстраиваются: говорят, изначально так и планировали.

- Негатива по этому поводу нет, мы наконец-то дождались этого дня. Заявление подали за полтора месяца. Мы изначально не хотели торжественную свадьбу – этот день хотели провести вдвоем. Поэтому принятые меры нам не помешали – для нас ничего и не поменялось, - рассказывают благовещенцы Олеся и Павел Бянкины.

Кстати, будущим супругам звонили и предлагали перенести торжество, но Бянкины отказались: 1 апреля для них день особенный.

- Мы познакомились ровно год назад, в этот же день. Поэтому хотели, чтобы именно 1 апреля стал днём нашего бракосочетания, он для нас символический, - продолжают молодые.

До ограничений безоговорочно женили лишь тех, у кого есть весомые причины: желание взять ипотеку, беременность, призыв жениха в армию, отправление одного из супругов в горячую точку или на вахту (в последнем случае брак мог бы «помочь» оформить другие документы). Тех, кто отказывался переносить дату, тоже регистрировали – до вчерашнего дня.

В загсах проводят обязательную обработку. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

У меня талончик!

Единственные вещи, которые никто не в силах приостановить – это рождение и смерть. Поэтому свидетельства об этом выдаются лишь по предварительной записи.

- На входе в ЗАГС находится пост, где установлены телефоны и осуществляется предварительная запись, чтобы не было скученности людей в органах. Смерть «обслуживается» специалистом ритуальных услуг согласно договору, который между нами заключен. Человек приносит пакет необходимых документов умершего, и мы выдаём свидетельство. С рождением немного иначе: к нам приходит один из супругов с паспортом другого, и мы также выдаем свидетельство, - объясняет начальник Управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

СПРАВКА «КП»

Регистрация рождения и смерти во всех территориальных отделах и отделениях области ведется по предварительной записи по телефонам:

(8-4162) 44 15 41 - отдел ЗАГС по г. Благовещенск и Благовещенскому району

(8-41641) 5-97-50 - отдел ЗАГС по г. Белогорск и Белогорскому району

(8-41658) 3-17-78 - отдел ЗАГС по г. Зея и Зейскому району

(8-41647)2-16-22 - отдел ЗАГС по г. Райчихинск и пгт Прогресс

(8-41643) 5-48-64 - отдел ЗАГС по г. Свободный и Свободненскому району

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