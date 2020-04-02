Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 3 апреля 2020 года: амурчане не будут работать до конца апреля

В четверг, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, в стране зарегистрировано свыше 3000 зараженных человек. Коронавирус в Благовещенске был обнаружен 29 марта 2020 года: амурчанка вернулась с признаками болезни из Марокко и была госпитализирована.

За последние сутки коронавирус в Благовещенске не зарегистрирован. На 1 апреля бригадами в составе сотрудников Управления Роспотребнадзора, полиции, Министерства здравоохранения и муниципалитетов проведено 767 проверок самоизолированных граждан. В Амурской области на COVID-19 обследованы 1468 человек, официально коронавирус в Благовещенске зарегистрирован был лишь однажды.

Нерабочая неделя

Режим самоизоляции сохранится в Амурской области с 6 по 12 апреля. Далее все будет зависеть от распоряжения губернатора Василия Орлова: Путин отдал полномочия на это главам регионов. При этом весь апрель будет считаться нерабочим, но с сохранением заработной платы.

За 2 апреля в Амурской области не было заболевших коронавирусом. Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, амурские бизнесмены и другие россияне, имеющие займы в банках, получат кредитные каникулы. Достаточно будет обратиться к кредитору с требованием установить каникулы сроком до шести месяцев. Поводом может стать снижение доходов за предыдущий месяц по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более.

Пока амурские власти не отреагировали на выступление Владимира Путина. Неизвестно, до какого числа точно продлится режим самоизоляции в Благовещенске и всей Амурской области, и каким образом будет осуществляться поддержка бизнесу.

Продукты на дом

Кто уж точно не останется в проигрыше, так это торговые сети. Амурские супермаркеты подготовились к нерабочему апрелю: они наладили доставку продуктов питания в дома граждан. С этой недели сервис работает в нескольких крупных торговых сетях региона.

Достаточно сделать заказ по телефону диспетчерской службы или отправить список товаров через программу WhatsApp. Курьер доставит заказ на дом. Причем он будет в маске, перчатках, а после выполнения заказа использует дезинфицирующее средство.

- Для дистанционного покупателя доступен весь ассортимент товаров в нашем супермаркете, начиная от обычных продуктов потребительской корзины, заканчивая бытовой химией, кормами для животных и блюдами собственного приготовления. Исключения делаем только для табачной и алкогольной продукции. Среднее время на принятие заказа – около 20 минут. Планируем в ближайшее время запустить специальный сайт с полным перечнем имеющихся товаров. Это позволит упростить и сократить процедуру подбора интересующих товаров, - рассказала управляющая одной из сетей супермаркетов в Благовещенске Юлия Чергинец.

Сейчас – от звонка покупателя до передачи товара – проходит около часа. При увеличении числа заявок торговые сети готовы расширять штат сотрудников.

Аэропорт под защитой

Всю неделю в режиме повышенной готовности работает аэропорт Благовещенска. В помещениях стали чаще делать влажную уборку с дезинфекцией, обеззараживать бактерицидными облучателями рециркуляторного типа. Дополнительно дезинфекция проводится после каждого авиарейса.

Аэропорт принимает меры для недопущения распространения коронавируса. Фото: Правительство Амурской области

- В комнате матери и ребенка также соблюдаются профилактические меры: проводится влажная уборка помещения, а также осуществляется дезинфекция поверхностей и воздуха. На предприятии действует масочный режим, а все сотрудники перед сменами проходят обязательную термометрию. Работники, которые контактируют с пассажирами, проходят периодическое тестирование на коронавирус (COVID-2019), - рассказали в региональном Минтранспорте.

КСТАТИ

В Амурской области активизировались злоумышленники, которые предлагают гражданам приобрести экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, медицинские маски, антисептики с доставкой на дом. Получив деньги на карту, злоумышленники пропадают.

Напомним, пройти обследование на коронавирусную инфекцию можно только в специализированных медучреждениях. Подробную информацию дадут по телефону 112.

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