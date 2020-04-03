Амурчан зазывают на виртуальные экскурсии

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» - советовал еще Иосиф Бродский. Когда по стране расползается коронавирус, решение остаться дома - самое верное. Но карантин не должен стать причиной скучного ничегонеделания.

На экскурсию из дома

Чтобы амурчане не заскучали, амурский краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского открыл доступ к своим виртуальным экскурсиям.

Они представлены на официальном сайте музея www.museumamur.org. Экскурсии представляют из себя небольшие фильмы о филиалах и основных экспозициях: «Три музея. Три имени» (маршрут по трем музеям), «В гостях у Мастера» (музей-мастерская народного художника Александра Тихомирова), «Албазин - древняя столица Приамурья» и «Из истории Албазинского острога» (история Албазинского острога - первого укрепленного поселения русских на Амуре в XVII веке), «Чердак. Истории» (истории Благовещенска, которые хранит старый чердак).

Любителей истории музей также приглашает посмотреть виртуальную выставку «Из истории политических репрессий в Амурской области 1920 - 1950-е гг.».

Амурский краеведческий музей сделал подборку виртуальных экскурсий. Скриншот сайта

Сказки по телефону и спектакли онлайн

Амурские библиотеки также позаботились о том, чтобы жителям области было чем заняться дома. На сайте библиотечной системы (biblioblag.ru) и YouTube-канале «Библиотеки Благовещенска» доступна лекция психолога Алины Сукач. Она расскажет, что же нужно сделать, чтобы преодолеть это одиночество. Из лекции можно будет узнать, откуда родом одиночество, и получить рекомендации по борьбе с ним.

Сотрудники библиотек обещают, что вскоре на сайте и YouTube-канале добавятся и другие проекты, в которых читатели смогут участвовать удаленно, находясь у себя дома.

На время карантина городская библиотека города Тынды предлагает ежедневное чтение сказок и рассказов по телефону для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Читать сказки будут ведущие библиотекари.

Чтобы заказать сказку своему ребенку, необходимо позвонить за 20 минут до начала чтения и сообщить автора и название произведения. Время предоставления услуги - с 11.00 до 13.00. Чтение не более 15 минут в день.

Телефон: 8 (4165) 64-69-44.

Не забывает о своих зрителях Амурский театр драмы. На официальном сайте amurteatr.ru. начали публиковать видеозаписи отрывков из спектаклей.

Пока актеры продолжают репетиции и подготовку к будущим спектаклям, амурчанам предлагают вспомнить пьесу «Стакан воды» и комедию Александра Островского «На бойком месте».

Творчество и спорт без преград

Дом ремесел предлагает найти себе новое хобби, не выходя из дома. С 29 марта в официальном инстаграм-аккаунте учреждения (@domremesel) начали публиковать различные мастер-классы. Проводят их благовещенские рукодельницы.

Отдел по физической культуре и спорту вместе с амурскими спортсменами расскажет и покажет, как остаться в форме. Жителей области зовут поучаствовать в акции «Зарядись на карантине!». Отслеживать прямые эфиры с упражнениями можно через инстаграм-аккаунт sport.blg.

Для душевного здоровья

Специалисты Службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи проведут онлайн-вебинары для родителей.

1 апреля в 14.00 состоится вебинар и прямой эфир в инстаграм-аккаунте sluzhba.pomoshi по вопросам: «Психологическая поддержка детей и подростков в период эпидемии» и «Чем занять ребенка дома в период домашней изоляции».

2 апреля с 8.00 до 17.00 состоится онлайн-чат в WhatsАpp для родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей, в том числе дистанционного обучения и психологической помощи. Запись для участия в чате по телефону 8-924-674-19-45.

Зарегистрироваться для участия в вебинарах необходимо за 30 минут до их начала.

Более подробную информацию можно узнать на сайте администрации Благовещенска: www.admblag.ru.

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