Коронавирус в Благовещенске: как автовокзал и аэропорт справляются с заразой

Коронавирус в Благовещенске с прошлых выходных стал темой номер один. Не успели у нас выявить одного заболевшего COVID-19, как горожане потребовали закрыть все въезды и выезды. Сделать это теперь может губернатор области Василий Орлов – полномочия главам накануне передал Владимир Путин.

Пока этого не произошло, Благовещенск планомерно продолжает готовиться к наступлению заразы.

Автовокзал под прицелом

Из-за пандемии коронавируса на Благовещенском автовокзале усилили меры по недопущению распространения инфекции. Всем сотрудникам и водителям выдали маски, перчатки. Автобусы обрабатывают по 3-4 раза в день - как изнутри, так и снаружи.

Обработку автобусов проводят, как снаружи, так и внутри. Фото: Татьяна РЯБОВА

- Благовещенский автовокзал выполняет требования Роспотребнадзора и регионального минтранса по санитарной обработке пассажирских автобусов, здания автовокзала и прилегающей территории. Для дезинфекции были закуплены хлорсодержащие и спиртовые антисептики. Проведена работа с коллективом автовокзала о действиях всех сотрудников, находящихся на местах, по профилактике коронавируса. Для пассажиров и гостей города по громкоговорителю диспетчер объявляет информацию о соблюдении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - рассказала диспетчер Благовещенского автовокзала Марина Дудко.

Теперь большинство пассажиров ходят в масках и перчатках. Но из-за сокращения числа людей решено было сократить и число рейсов. Из 102 межмуниципальных маршрутов изменения коснулись 40. По 17 маршрутам приостановили перевозки, количество рейсов в день сократили на 19.

Коронавирус не прилетит?

В Благовещенском аэропорту, как сообщала «Комсомолка» ранее, стали чаще проводить уборку с дезинфекцией. Внепланово специалисты провели ревизию вентиляционной системы.

В аэропорту приняли жесткие меры по недопущению коронавирусной инфекции. Фото: Правительство Амурской области

После каждого рейса проводится комплексная дезинфекция, с 18 марта обрабатываются дверные ручки, поручни, сидения в аэровокзале, авиакасс. Для работы даже приглашены специальные сотрудники.

- На предприятии действует масочный режим, а все сотрудники перед сменами проходят обязательную термометрию. Работники, которые контактируют с пассажирами, проходят периодическое тестирование на коронавирус. На постоянной основе в здании проводится трансляция звуковых объявлений о мерах профилактики коронавирусной инфекции, - рассказывают в Благовещенском аэропорту.

В соответствии с решением оперативного штаба по коронавирусу кафе и буфет в аэропорту закрыты.

КСТАТИ

Обработка салонов автобусов, такси и меры безопасности водителей остались на их совести. Все зависит от ответственности «частников», но, по словам благовещенцев, дезинфицирующих средств, перчаток и масок по обычным маршрутам в городе не видно.

СПРАВКА «КП»

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой всем организациям Благовещенска было рекомендовано в обязательном порядке проводить мероприятия по уборке мест общего пользования с применением хлорсодержащих, спиртосодержащих (не менее 70%) веществ. Также необходимо организовывать проветривание помещений не менее трёх раз в день.

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