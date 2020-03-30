Заболевшая коронавирусом амурчанка летела в Амурскую область из Марокко

В Управлении Роспотребнадзора рассказали подробности о первой зараженной коронавирусной инфекцией амурчанке. Молодая женщина вернулась 25 марта из Марокко. Ее самолет летел через Москву. Как только амурчанка прибыла в Благовещенск, то сразу самоизолировалась. До момента, пока ее не отправили в инфекционную больницу, она никуда не выходила.

- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ее за то, что она так ответственно поступила в этой ситуации, поскольку выполнение лично ею этих рекомендаций позволило минимизировать количество контактов. Женщина, понимая и социально ответственно поступая, самоизолировалась по возвращению в Благовещенск. Она находилась дома, она не ходила по магазинам, друзьям, не выходила на работу, а наблюдала за собой. Учитывая всю нынешнюю ситуацию, женщина обратилась на телефон горячей линии и рассказала о том, что произошло. К ней выехали врачи и провели необходимые исследования. Амурчанка была оперативно госпитализирована в инфекционную больницу, - отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Вместе с заболевшей на самолете в Приамурье прибыли 61 человек. Несколько из них – жители других регионов страны, прилетевших в Амурскую область по своим делам. Они уже установлены Управлением Роспотребнадзора, информация о россиянах передана в субъекты, в которых они проживают. С остальными также ведется работа.

Также 30 марта в столицу Приамурья прилетел самолет из Таиланда. На его борту было 311 человек, у троих выявлена повышенная температура. Со всеми работают сотрудники Роспотребнадзора. Также очевидцы отмечают, что сам самолет и полосу перед ним чем-то обрабатывали.

На сегодняшний день в Амурской области имеется достаточное количество тестов для определения инфекции. Также, возможно, в скором времени провериться на нее сможет любой желающий, имеющий симптомы заболевания.

ВАЖНО!

Фото: rospotrebnadzor.ru

Фото: rospotrebnadzor.ru

Фото: rospotrebnadzor.ru

Фото: rospotrebnadzor.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый заболевший коронавирусом в Благовещенске: Вирус завезли из-за рубежа

В Амурской области зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нерабочая неделя в Благовещенске: Несмотря на запрет, магазины остаются открытыми

Амурчане без масок гуляют по городу и ездят на шашлыки (подробности)