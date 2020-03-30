Губернатор Амурской области рассказал о тестировании на коронавирус

30 марта в Правительстве Амурской области прошло оперативное заседание штаба по коронавирусу. На нем глава региона рассказал о насущных проблемах: когда появятся маски, закроют ли внутреннюю границу и как пройти тест на коронавирус.

О тесте на коронавирус

С 1 апреля на базе областной инфекционной больницы в Благовещенске будет развернута лаборатория, где каждый условно здоровый амурчанин сможет провериться на наличие коронавирусной инфекции. К условно больным относятся люди, у которых пока не проявились симптомы заболевания. Пройти тест можно абсолютно бесплатно.

О закрытии границы

Также глава отметил, что закрыть междугороднее сообщение он лично не может – это не в его полномочиях.

- Я со всей ответственностью заявляю, что это федеральные полномочия. Неделю назад мы направили такое обращение, но нам было сказано, что пока эта мера не будет принята на федеральном уровне. Это касается и авиационного, и железнодорожного сообщения, - отметил губернатор.

О масках

Но есть и хорошие новости – скоро все желающие смогут купить маски.

- На сегодняшний день Минпромторг России увеличил почти в 2,5 раза – с 600 тыс. до 1 600 тыс. производства масок в день. Соответствующая заявка на средства индивидуальной защиты была направлена. Мы стоим в очереди. Минпромторг распределяет эту продукцию между теми субъектами, где ситуация наиболее критична, - рассказал Василий Орлов.

Также в области ведется работа с китайскими партнерами. Провинция Хэйлунцзян готова предоставить Приамурью гуманитарную помощь. Уже имеется несколько спонсоров, которые оплатили маски. Но в первую очередь они пойдут в медицину и правоохранительные органы – тем, кто контактирует с людьми чаще. Также Министерству экономического развития области поручено систематизировать амурские организации, которые способны пошить маски на месте. О том, где их можно купить, губернатор сообщит позже. Это будут многоразовые средства, их стоимость составит около 150 рублей.

Оставайтесь дома для нас

Также глава региона обратился к гражданам с уже всеми слышанной просьбой: максимально самоизолироваться.

- Президентом РФ определены выходные дни. Но они не для отдыха, а для самоизоляции. На сегодняшний день человечество не знает эффективного способа борьбы с коронавирусом. Поэтому единственный способ – самоизоляция. Лучше находится дома, без особых причин не выходить. Моим распоряжением закрыто все, кроме аптек и продуктовых. Это сделано для того, чтобы максимально разобщить людей. Эта неделя будет пиковой по заболеваемости в центре. Поэтому нам очень важно сделать все, чтобы не продлевать ее на бесконечный срок. Все зависит от нас самих, - обратился Орлов к амурчанам.

Также на заседании штаба были внесены поправки в распоряжение губернатора от 27.01.2020 г. «О введении режима повышенной готовности».

- Первое – обязать граждан старше 65 лет и имеющих определённые виды заболевания соблюдать режим изоляции на дому. Второе – в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки усилить меры безопасности в крупных объектах – в торгово-развлекательных центрах и торговых центрах, оставив в них работающими отделы, которые торгуют продуктами питания, а также расположенных там аптек и аптечных пунктов. Кроме этого, в перечень объектов, которые приостановили свою деятельность до 5 апреля – дополнительно включаются бани, салоны красоты, организации, которые оказывают парикмахерские услуги, косметические, массажные салоны, солярии и иные подобные организации, - пояснила министр юстиции области Елена Акименко. – Действующим торговым организациям усилить меры по дезинфекции торговых объектов, а также принимать меры по недопущению скопления граждан в помещениях. Поправки вступают в силу с 30 марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заболевшая коронавирусом амурчанка летела в Амурскую область из Марокко

С пассажирами этого борта работают сотрудники Роспотребнадзора (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как страдает амурский бизнес из-за пандемии

И что это означает для сотрудников коммерческих организаций (подробности)