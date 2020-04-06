Упал в автобусе - получи деньги

Как копить на старость без работы

Инга Соловьева:

- Я работаю в компании внештатно, без трудового договора, и очень волнуюсь из-за будущей пенсии. Отчислений от работодателя нет - и что же мне в старости делать?

Отделение ПФР по Амурской области:

- Внештатные работники и неработающие матери, занимающиеся воспитанием детей, могут самостоятельно уплачивать взносы в Пенсионный фонд России и таким образом формировать будущую пенсию. Для этого нужно обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР и зарегистрироваться как страхователь, добровольно вступивший в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Уплачивать взносы можно и за другого человека, который в данный момент официально не трудоустроен и за которого не отчисляются страховые взносы в рамках обязательного пенсионного страхования. Например, муж может платить страховые взносы за свою супругу-домохозяйку в счет ее будущей пенсии.

Годовой платеж в ПФР рассчитывается, исходя из одного МРОТ. Минимальный платеж составляет 32 023,20 рубля и позволит заработать за год 1,127 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимальный - не более 256 185,60 рубля, что позволит заработать 9,013 ИПК. Тем, кто собирается на пенсию после 2025 года, нужно накопить не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В 2020-м минимум составляет 11 лет стажа и 18,6 ИПК.

Взносы можно перечислять как единым платежом, так и разбить помесячно или поквартально. Внести платеж нужно в срок до 31 декабря.

Важно, что, в отличие от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятого населения, физлица, уплачивающие взносы за себя самостоятельно, платят напрямую в Пенсионный фонд, а не в налоговую инспекцию. Периоды уплаты добровольных страховых взносов засчитываются в страховой стаж, но он не может составлять более половины стажа, требуемого для назначения пенсии.

Что делать при травме в транспорте

Александр Романенко:

- Часто бывало - захожу в автобус, и водитель сразу начинает движение. Я при этом не всегда успеваю схватиться за поручень или сесть, пару раз чуть не падал. А если упаду, можно ли компенсацию взыскать?

Юрист Ирина Птахина:

- В такой ситуации нужно, чтобы сразу же люди остановили автобус - сказали о том, что у пассажира травма, и автобус должен немедленно остановиться. После этого необходимо сообщить водителю, что есть пострадавший, вызвать скорую помощь и сотрудников полиции. Попал автобус в выбоину или водитель резко затормозил - это в любом случае какое-никакое, но дорожно-транспортное происшествие с участием одного транспортного средства. Поэтому нужно зафиксировать факт ДТП.

Дальше действуем в зависимости от того, кто приезжает быстрее - скорая помощь или сотрудники полиции: все произошедшее необходимо зафиксировать. В дальнейшем пострадавший лечится. Так как есть зафиксированный факт дорожно-транспортного происшествия, сотрудники полиции будут сами контролировать ход лечения. Они должны оформить ДТП в соответствии с теми же требованиями, как если бы это была авария с двумя автомобилями.

Когда пострадавший заканчивает лечение, ему нужно связаться с сотрудниками ГИБДД, чтобы они назначили экспертизу вреда здоровью. Они сами запросят документы из медицинских учреждений, направят их на судебно-медицинскую экспертизу, и в зависимости от полученных травм эксперт сделает вывод, какой вред здоровью был получен: легкий, средней тяжести либо тяжкий. На основании этого сотрудники ГИБДД привлекают водителя к административной ответственности.

Далее нужно дождаться постановления о привлечении к административной ответственности или о прекращении дела. Независимо от того, какое постановление будет вынесено, потерпевший может обратиться в страховую компанию. Дело в том, что автогражданская ответственность водителя застрахована. В документах, которые пострадавший возьмет у сотрудников ГИБДД (акт о ДТП, иные документы), будет указано, в какой конкретно компании застрахована автогражданская ответственность индивидуального предпринимателя или юридического лица. Необходимо обратиться в данную страховую компанию за возмещением ущерба.

Кроме того, если будет установлена вина водителя, можно обратиться за взысканием морального вреда через суд. В моей практике был случай, когда за ряд травм, включая сломанную руку, взыскали 100 тысяч рублей.

Как не отдать пенсию мошенникам

Валентина Макарова:

- На днях звонили по телефону, предлагали перейти в негосударственный пенсионный фонд. Название фонда показалось мне странным, я отказалась. Насколько вообще это безопасно?

Прокуратура города Благовещенска:

- К таким предложениям необходимо относиться весьма осторожно, чтобы не попасться на уловки мошенников. Согласно закону, реализация права на отказ от формирования накопительной пенсии через ПФР и права на выбор фонда для формирования накопительной пенсии осуществляется путем заключения договора об обязательном пенсионном страховании (в простой письменной форме) и направления застрахованным лицом в Пенсионный фонд Российской Федерации заявления о переходе в другой фонд. Фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, обязан уведомлять ПФР о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании в течение одного месяца со дня их подписания. В Пенсионный фонд вместе с уведомлением направляется также экземпляр вновь заключенного договора.

Вместе с тем прокуратурой города в 2019 году выявлялись факты, когда от имени граждан, проживающих в Благовещенске, заключались договоры по переводу накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды. При этом заявления во всех случаях приняты за пределами Амурской области, тогда как граждане в период заключения договора за пределы региона не выезжали.

В связи с этим прокурором города в Благовещенский городской суд направлено семь исковых заявлений о признании договоров об обязательном пенсионном страховании недействительными, об обязании перечислить средства пенсионных накоплений граждан в ПФР или НПФ. Заявления рассмотрены, удовлетворены. Кроме того, прокурором города для решения в правоохранительные органы направлено семь материалов проверки. По указанным материалам возбуждены и расследуются семь уголовных дел.

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