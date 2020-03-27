Благовещенский приют для бездомных людей получил грант президента

Социальные проекты девяти некоммерческих организаций Амурской области получили поддержку по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году. В числе победителей проект «Приют круглосуточного пребывания» региональной общественной организации помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Покровъ". На полученные 499 745 рублей в приют купят матрацы, кровати, холодильник, электроплиты.

Напомним, Фонд учрежден Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в апреле 2017 года. Он является единым оператором грантов главы государства на развитие гражданского общества.

Почти шесть лет «Покровъ» занимается решением проблем, связанных с проживанием и нахождением бездомных на улицах города, а также их ресоциализацией. Приют существует исключительно на добровольные пожертвования частных лиц и организаций. В минувшем году даже возникла угроза закрытия из-за несоблюдения санитарных требований. Областное правительство о выделило средства на обустройство системы водоснабжения и канализации.

Грант Фонда, по словам куратора приюта Виталия Михайлова, выделен на «обустройство и создание условий для проживания и социальной и трудовой адаптации лиц без определенного места жительства». По проекту в приют купят самые простые бытовые вещи: электроплитки, холодильник, морозильную камеру, кровати и матрацы.

Разумеется, работа приюта не рассчитана исключительно на деньги гранта. Вся сумма заявленного на конкурс проекта 1,4 млн. рублей. Повседневная деятельность организации (работа людей, оплата коммунальных услуг, платежи в бюджет, содержание и кормление «постояльцев» и т.д.) по-прежнему будет производиться за счет собственных ресурсов и пожертвований. Тем не менее, поддержка Фонда, по мнению Михайлова, очень своевременна и ощутима. Первоочередной же задачей в рамках проекта он называет приобретение кроватей. Практически вся имеющаяся мебель в приюте «очень сильно износилась», - говорит он.

- В основном вся сумма денежных средств в рамках гранта пойдет на инвентарь, а также на привлечение специалистов, занимающихся социальной адаптацией людей, – рассказывает куратор приюта Виталий Михайлов. – Предположим, человек оказался в беде. К нему приставляется или прикрепляется специалист, который начинает комплексно заниматься его проблемой: восстанавливать документы, находить пути выхода из ситуации, налаживать родственные связи, искать причины, по которым человек оказался на улице. В конце концов заниматься трудовой адаптацией. Ведь по жизни человек должен, прежде всего, приносить какую-то пользу.

Кроме материальной стороны вопроса в ходе реализации проекта предусматривается создание волонтёрского движения помощи бездомным и укрепление кадрового потенциала специалистов по работе с бездомными.

Участие в конкурсе Фонда президентских грантов – это первый, но успешный опыт организации. По словам Виталия Михайлова такая поддержка не просто помогает что-то приобрести, но главное «внушает энтузиазм и добавляет оптимизм в таком непростом и чаще неблагодарном деле», которым он и его единомышленники занимаются.

Напомним, Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года и провел семь конкурсов. В общей сложности на них было подано 62,6 тыс. проектов от 24 тыс. НКО. Суммарно по результатам семи конкурсов поддержку получили 12,6 тыс. проектов на общую сумму более 26 млрд рублей. За это время гранты фонда получили восемь проектов чукотских НКО на общую сумму порядка 16 млн рублей.