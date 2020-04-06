Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 6 апреля 2020 года: четыре человека заражены COVID-19

Коронавирус пришел и в Амурскую область. Если ранее мы были в конце списка регионов с зараженными COVID-19 (в Приамурье был всего один случай заболевания коронавирусом), то теперь передвинулись сразу на несколько пунктов вперед. В субботу, 4 апреля, стало известно еще о троих зараженных коронавирусом.

Сообщалось, что все заболевшие – члены одной семьи. Они контактировали с первой зараженной амурчанкой, которая прилетела в Благовещенск из Марокко. Всю семьи изолировали, болезнь протекает в легкой форме.

Аэропорт не закроют

Первым на новость о заболевшей семье отреагировал губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона попросил всех соблюдать меры безопасности и не выходить из дома без лишней необходимости.

Попутно в Амурской области ужесточили режим самоизоляции: если раньше он касался пожилых граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, то теперь из дома нельзя выходить и беременным женщинам. Только в аптеку, магазин или выгулять собаку.

- Основной акцент сделан на людей из группы риска. Нам этих людей нужно максимально изолировать, потому что они наиболее подвержены заболеваниям, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Теперь руководители организаций обязаны принять меры к соблюдению дистанции между работниками не менее 1 метра.

Осталось и требование изолировать человека, если он прибыл в Амурскую область из другого региона или страны. На карантине он должен пробыть 14 дней.

- Закрыть аэропорт мы сами не можем – отвечаю тем, кто об этом просит. Это не региональные, а федеральные полномочия. Меры профилактики, дезинфекции и оповещения в аэропорту усилены. Но многое зависит и от сознательности самих людей, - отметил губернатор.

Груз с масками поступил из Китая. Фото: Правительство Амурской области

Нехватка масок

Между тем, в Амурской области все еще не хватает масок и препаратов. Амурчане жалуются, что не могу купить маски в аптеках, и не доверяют многоразовым маскам. А вот у медиков с поставками все в порядке – на днях в регион из Китая поступил груз с масками, защитными костюмами и средствами для измерения температуры. Груз передадут тем, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом - медработникам, полицейским и пр.

- Эта помощь для нас очень важна как демонстрация доброго взаимодействия с китайским соседом. Мы стали первооткрывателями по такой схеме работы. И этот новый механизм поставки безвозмездной помощи для медперсонала может быть применён и другими субъектами Российской Федерации, которые сейчас находятся в сложной ситуации, - отметил Василий Орлов.

Кстати, ранее из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян была отправлена партия защитных средств. Тогда в Китае также ухудшилась ситуация с заболеванием.

- Сейчас, когда аналогичное развитие ситуации по коронавирусу происходит на территории России, наши китайские коллеги в рамках добрососедства и сотрудничества на уровне руководства провинции Хэйлунцзян и города Хэйхэ высказали желание поддержать теперь уже нас в этих сложных условиях, - отметила зампред правительства Юлия Рябинина.

Доброе дело

Благовещенцев продолжают возмущать дельцы, которые продают за 30-50 рублей одноразовую маску. До разгара пандемии они стоили в 10 раз дешевле. На таких спекулянтов можно жаловаться в УФАС по Амурской области или в Роспотребнадзор.

А в Новокиевском Увале покупателям в местной торговой сети начали выдавать медицинские маски вместе с покупкой. Единственной условие: средство защиты не выдают тем, кто покупает только сигареты.

- Акция стартовала сегодня в двух наших магазинах. В каждый из них мы передали по 1 тысяче медицинских масок. Выдавать их покупателям безвозмездно решили, потому что никто нигде не может купить эти средства защиты. Принцип выдачи масок такой: одна маска в одни руки. Акция продлится до тех пор, пока они у нас не закончатся, - рассказала руководитель компании Ирина Кудак.

Местные рукодельницы также шьют маски, глава Мазановского района Михаил Пивень купил им 20 метров бязи. Готовые маски раздадим волонтёрам, водителям и другим работникам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4 лабораторно подтверждённых случая COVID-2019 зарегистрированы в Приамурье

2066 тестов на коронавирус проведено в ФБУЗ Амурской области

195 человек были проверены в лаборатории Амурской областной инфекционной больнице

1190 человек изолированы по месту жительства

*Данные на 5 апреля

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