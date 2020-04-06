Режим самоизоляции в Благовещенске: что можно и чего нельзя

В Амурской области продлили режим самоизоляции в домашних условиях. Эти изменения были внесены в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности». В итоге амурчане должны сидеть дома вплоть до 12 апреля, а далее режим могут продлить.

Сиди дома

С 3 апреля в Амурской области режим самоизоляции в домашних условиях будет распространён на беременных женщин. До этого из дома было запрещено выходить лицам старше 65 лет. На режиме домашней изоляции также остаются лица со следующими заболеваниями:

заболевания эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения;

мочеполовой системы – хроническая болезнь почек 3–5 стадии

трансплантированные органы и ткани;

злокачественные новообразования любой локализации.

- Основной акцент сделан на людей из группы риска. Нам этих людей нужно максимально изолировать, потому что они наиболее подвержены заболеваниям, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Чего можно и нельзя?

На режиме самоизоляции запрещено покидать места проживания (пребывания) до окончания действия ограничительных мер. Исключением может стать обращение за экстренной медицинской помощью. Также амурчанам разрешено выходить в ближайшие магазин за продуктами питания и товарами первой необходимости.

Разрешено на режиме самоизоляции выгуливать домашних животных на расстоянии 100 метров от дома. Также никого не накажут, если потребуется просто выкинуть мусор в ближайший контейнер.

Конечно, дома можно находиться все семьей, не запрещено и передвижением по городу на собственном автомобиле.

Исключение

Работающим гражданам можно покидать свои дома и работать в соответствии с приказом на предприятии.

- Руководители органов и организаций, независимо от форм собственности, деятельность которых не приостановлена, должны принимать меры к соблюдению дистанции между работниками не менее 1 метра, - добавляют амурские власти.

Кстати, предприятия должны следить и за изоляцией своей сотрудников, которые прибыли из другого региона страны. Таким гражданам необходимо усиленное медицинское наблюдение в течение 14 суток. При ухудшении состояния здоровья им необходимо обратиться за медицинской помощью.

Предприятия, которые не закрылись, просят покупателей соблюдать дистанцию. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Не работать!

До 12 апреля в Амурской области продлён срок приостановления деятельности объектов без изменения перечня. Напомним, это:

1) ярмарки, торгово-развлекательных центры, торговые центры, за исключением расположенных в них объектов торговли продуктами питания, аптек и аптечных пунктов;

2) иные объекты розничной торговли, за исключением объектов торговли продуктами питания и объектов торговли товарами первой необходимости;

3) ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, кинотеатры (кинозалы), детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения;

4) объекты общественного питания открытого типа: рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки товаров;

5) фитнес- и тренажерные залы, клубы, спортивно-досуговые организации, базы отдыха;

6) компьютерные клубы, залы;

7) бани, сауны, бассейны, спа-центры, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, массажные салоны, солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги;

8) негосударственные организации дошкольного образования, группы присмотра и ухода, за исключением дежурных групп с соблюдением санитарного режима, уведомление о работе которых направлено соответствующему главе муниципального образования Амурской области;

9) религиозные и культовые помещения, здания, объекты и иные места, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)».

То же самое касается ограничений о продлении сроков в отношении гостиниц о приостановлении их деятельности по бронированию и заселению.

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