Коронавирус в Амурской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: стало известно о состоянии амурчанки, первой заболевшей COVID-19

29 марта 2020 года в Амурской области был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Жительница Благовещенска стала первой амурчанкой, заболевшей COVID-19. Женщина вернулась на московском рейсе из Марокко и почувствовала себя плохо. После обращения к врачам ее госпитализировали.

В Минздраве Амурской области рассказали о состоянии амурчанки с коронавирусом.

- Состояние пациентки, которая находится в инфекционном боксе инфекционной больницы, удовлетворительное, - пояснила министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Как рассказала руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, на текущий момент ситуация в области стабильна, без изменений. Несмотря на это, регион готовится к вводу режима самоизоляции и принимает превентивные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Последние данные о коронавирусе в Амурской области

Последний чартер

Накануне, 31 марта, в аэропорту Благовещенска приземлился борт из Вьетнама с 290 пассажирами.

- Это последний борт, который мы принимаем из-за границы. На этапе двойного тепловизионного контроля не выявлены граждане с признаками инфекционных заболеваний. На смешанном пункте пропуска сегодня утром осуществлён выезд 40 водителей на грузовых машинах. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено, - доложила главный санитарный врач области.

Также отрицательные результаты на коронавирус были выявлены у трех туристов, прибывших из Пхукета. Ранее пассажиры привлекли внимание Роспотребнадзора повышенной температурой.

На утро 31 марта в Амурской области были проведены 2700 исследований биоматериала 1 372 лиц из числа, подлежащих контингентов. Ни у кого не выявлен коронавирус.

Маски из Китая

Новость о первом заболевшем коронавирусом перепугала амурчан. Резко выросло число звонков на горячую линию по COVID-19 (номер телефона: 112). В связи с этим решено усилить ее работу.

Благовещенцев пускают в магазины в порядке очереди. Фото прислано читателем

Пока одни обрывают линию специалистам, другие пытаются снова закупить продуктами впрок. По этой причине некоторые магазины Благовещенска стали впускать в помещение по 15 человек. Остальные ждут в очереди у крыльца. Причем никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра.

Пытаются амурчане и приобрести маски, но их попросту нет в продаже. Мэрия Благовещенска сообщила места, где можно купить многоразовые медицинские изделия. Сообщалось, что самая дешевая маска, сшитая на наших предприятиях, будет стоить 60 рублей. Правда, благовещенцы стали жаловаться, что масок уже не найти, производители просят заранее делать заказ и забирать его через несколько дней.

При этом Амурская область ждет груз из Китая – в регион будет доставлено 408 тысяч масок.

«408 тысяч масок должны быть в ближайшие дни отгружены. Это маски, которые покупает коммерческое предприятие за счёт спонсорских денег. До пятницы они должны поступить, - прокомментировал губернатор Василий Орлов. - Эти маски поступают в ведение Минздрава. В первую очередь должны укомплектовываться медицинские учреждения и сотрудники органов безопасности».

Сгоняй за хлебом

В условиях самоизоляции многие амурчане (особенно старше 65 лет) оказались без возможности выйти в магазин или в аптеку. Им на помощь приходят волонтеры, которые принимают заявки на горячую линию, а после закупают все необходимое. Правда, есть факты, когда жители Приамурья просят общественников выполнить... странные просьбы.

- К примеру, сдать в прачечную белье, купить деликатесы или изысканные приправы, выгулять домашних питомцев, вынести мусор. Отдельные граждане пытаются ежедневно с помощью волонтеров пополнять свои запасы продовольствия минимальным набором продуктов, заказывая всякий раз один пакет молока или булку хлеба. При этом ряд «нуждающихся» в помощи не относятся к категории пенсионеров или инвалидов, - рассказали в Правительстве.

Добровольцы просят жителей области обращаться к ним только по мере необходимости и заказывать исключительно продукты и лекарства и запасом на неделю.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

603 проверки было проведено по месту домашней изоляции

0 нарушений было выявлено при проверке самоизолированных граждан

237 объектов торговли были проверены Роспотребнадзором

17 точек работали без разрешения

*Данные на 31 марта 2020 года

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