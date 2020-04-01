Как пройти тест на коронавирус в Благовещенске: если ты болен или просто хочется

С 1 апреля 2020 года можно пройти тест на коронавирус в Благовещенске. Если ранее сообщалось, что сдавать тест на COVID-19 может любой желающий, то позже требования ужесточили. «Комсомолка» разбиралась, кто и когда сможет провериться на коронавирус.

Кто может пройти тест на коронавирус в Благовещенске?

Бесплатно проходят тест на коронавирус все пассажиры, прибывшие в Благовещенский аэропорт: если у них проявляются признаки заболевания.

А если я здоров, могу ли я пройти тест на COVID-19?

С 1 апреля и здоровый гражданин сможет провериться на наличие коронавирусной инфекции. Под тестирование на COVID-19 попадают люди из группы риска - беременные женщины и пожилые люди с хроническими заболеваниями.

«К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65+, особенно имеющие хронические заболевания. Забор материала для исследования будет производиться на дому медработниками тех учреждений здравоохранения, к которым эти граждане прикреплены», — сообщила первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Как я узнаю, что могу сдать тест на COVID-19?

Вам позвонят из вашей поликлиники.

Как не нарваться на мошенников, которые могут приехать под видом медиков брать анализ на коронавирус?

Забор материала будут производить сотрудники, экипированные согласно требованиям безопасности: в масках, костюмах, перчатках. Вся одноразовая спецодежда после посещения одной квартиры должна быть уничтожена. А экипировка многоразового использования будет подвергаться санобработке.

«В любом случае амурчане могут не опасаться: медработники не станут переносчиками вируса, для этого приняты все необходимые меры. Жителям не нужно бояться впускать в свои дома наших специалистов: они к вам придут в абсолютно чистой одежде, стерильными инструментами возьмут пробы для тестирования и сами отправят их в лабораторию инфекционной больницы», - говорит Светлана Леонтьева.

Как именно берут анализ на COVID-19?

Для экспресс-диагностики нового коронавируса берут мазок из горла.

Где я смогу узнать, болен ли я коронавирусом или нет?

Если вдруг тест будет положительным, с таким пациентом немедленно свяжутся и спецтранспортом отвезут в изолятор для проведения лечения. Всю информацию предоставят в вашей поликлинике.

В поликлинике ничего конкретного не могут сказать, куда звонить?

Все дополнительные вопросы по тестированию можно уточнить, позвонив на горячую линию по телефону 112.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13 граждан КНР с видом на жительство находятся в обсерваторе в Волково

1420 амурчан, вернувшихся из-за рубежа, изолированы по месту жительства

704 проверки самоизолированных граждан провел Роспотребнадзор

*Данные на 31 марта 2020 года

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