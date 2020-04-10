Чтобы дома не скучать: все онлайн-развлечения для амурчан в самоизоляции

Чтобы жители Приамурья не заскучали в самоизоляции, ведущие учреждения культуры Благовещенска продолжают работать в онлайн-формате. Людям предлагают погулять по музеям, посмотреть спектакли, поучаствовать в конкурсах и заняться творчеством и исследованиями.

Домра или балалайка?

На сайте Амурской областной филармонии (amurphil.ru) появился новый раздел «Дома». Там любой желающий может пройти интересные тесты и узнать, какой он зритель, какой он голос и какой инструмент.

Полезным новый раздел будет для детей и их родителей: там можно послушать сказки на ночь от артистов и друзей филармонии.

Также на сайте можно посмотреть записи проектов этого концертного сезона.

Советское - в моде?

Амурский областной краеведческий музей имени Г. С. Новикова-Даурского приглашает в свои соцсети. В инстаграм-аккаунте (@museum_amur) музей представил видеосюжеты из цикла «Модные вещи», Сотрудники рассказывают об актуальных коллекциях модных вещей советского периода из фондов музея.

Кроме того, музей запускает акцию «Семейная реликвия». Любой желающий может поделиться историями о своих реликвиях, а музей опубликует их на своей странице в инстаграме.

Читай и не скучай

Амурская областная детская библиотека предлагает поучаствовать в акции #СоветуюПрочитатьЧтобыНеСкучать. Принять участие просто - необходимо выложить фото или видеообзоры, рекомендации и отзывы на понравившиеся книги в социальных сетях с соответствующим хештегом.

На YouTube-канале Амурского областного Дома народного творчества ежедневно появляются видеоэкскурсии, а также концертные программы «Салют Победы», которые были записаны в 2015 году.

Куклы и люди

На сайте Амурского областного театра кукол (amurkukly.ru) сотрудники рассказывают «Театральные истории», а также знакомят с работниками в рубрике «Люди театра».

Амурчане могут почувствовать себя актёрами и танцорами. Так, студия современного эстрадного танца «Эксклюзив» покажет ребятам видеоуроки по растяжке и силовой гимнастике. А в народном театре-студии «Демиурги» организуют мастер-классы по актерскому мастерству, будут разбирать роли и читать стихи. Чтобы не пропустить эти онлайн-мероприятия, следует следить за сайтом администрации Благовещенска (благовещенск.рф).

Не ленись - подтянись!

Спортсменов тоже не забыли. Сотрудники Центра тестирования ГТО приглашают всех желающих поучаствовать в онлайн-тренировке «Не ленись, а подтянись!». Она пройдет 7 апреля. Для участия нужно выполнить норматив комплекса ГТО, снять тренировочный процесс на фото или видео и опубликовать кадры в инстаграме с хештегом #gtotsentrblag28.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Продолжаем изучать нормативы ГТО и технику их выполнения #оставайтесьдома #ВФСКГТО #самоизоляция #нормативыкомплексаГТО #центртестированияГТО #gtotsentrblag28

Публикация от Центр тестирования ГТО (@gtotsentrblag) 8 Апр 2020 в 10:06 PDT

А чтобы сидящие дома люди держали себя в форме, тренер спорткомплекса «Юность» Ирина Алексеева проведет онлайн-уроки в инстаграм-аккаунте @yunost78. Это будут тренировки по пилатесу, силовые упражнения на все группы мышц, а также занятия по растяжке.

Танцуют все

Также с 7 апреля в соцсетях в официальных аккаунтах отдела по делам молодежи («ВКонтакте» - МолодБлаг28 и «Инстаграм» - @molodblag28) проходят мастер-классы по различным танцевальным направлениям. В итоге участники смогут выучить несколько движений и соединить их в танец, которым предлагают поделиться в социальных сетях. Первым танцевальный мастер-класс проведет Руслан Куликов, хореограф танцевальной студии «Ритм», его блок будет проходить с 7 по 10 апреля. Особенно активному участнику достанется приз.

Учимся дома

До Амурской области добрался всероссийский челлендж «#Универдома», посвященный дистанционному обучению. Студенты и преподаватели выкладывают в инстаграм свой опыт обучения в домашних условиях. В сети появляются фотографии и видео рабочих мест, программ, тетрадей, курсовых работ. Отдел молодежной политики регионального минобрнауки призывает амурчан активнее участвовать в акции. Для участия необходимо выложить фото или видео домашнего обучения с местным хэштегом #Универдома28.

Дома можно и работать, доказывают участники челленджей. Фото: /www.instagram.com/d.kartamyshev/

Молодёжная библиотека имени А. П. Чехова приглашает на онлайн-урок китайского языка для начинающих. Запись урока есть в инстаграм-аккаунте библиотеки (chehovka_blag). Его провела благовещенка Екатерина, прожившая в Китае, в городе Сиань, три года, два из которых учила китайский язык в университете.

КСТАТИ

Не сходить ли в Третьяковку?

У жителей Приамурья есть возможность «прогуляться» не только по амурским онлайн-мероприятиям. На сайте Третьяковской галереи (tretyakovgallery.ru) предлагается посмотреть ряд виртуальных выставок. В некоторых из них имеется интерактивное взаимодействие со зрителями.

Третьяковская галерея стала ближе. Скриншот сайта

Виртуальные туры предлагают также Лувр (louvre.fr) и Эрмитаж (hermitagemuseum.org). На официальных сайтах можно выбрать залы, посмотреть экспонаты и почитать информацию о них.

Посмотреть люди могут не только картины, но и животных. Тигр, совсем как настоящий, может оказаться в вашей комнате благодаря компании Google. Для этого необходимо иметь телефон, который поддерживает режим виртуальной реальности. Найти трехмерные фигуры животных довольно просто. Google позволяет получить к ним доступ прямо из поиска. Введите в Google название животного, пролистайте страницу вниз до кнопки «Смотреть в 3D», и в открывшемся окне с трехмерной фигурой животного нажмите на «Разместить у себя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Белогорцы хотят отпраздновать День снятия самоизоляции

Идея появилась при обсуждении коронавируса в соцсетях с главой города (подробности)