2020-04-09T03:07:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 9 апреля 2020 года: Василий Орлов отдаст зарплату на борьбу с COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Амурской области на утро 9 апреля 2020 года
Анастасия НАГАЙКО
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Василий Орлов рассказал, куда пойдут деньги с благотворительного счета. Фото: www.instagram.com/va.orlov/Василий Орлов рассказал, куда пойдут деньги с благотворительного счета. Фото: www.instagram.com/va.orlov/
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Амурская область пережила очередной день без заболевших коронавирусом. Первую зараженную COVID-19 жительницу Благовещенска выписали из больницы, еще трое проходят лечение. По состоянию на 7 апреля, в амурском обсерваторе находится 9 граждан КНР с видом на жительство. В изоляторах - 14 человек. На изоляции по месту жительства 959 человек, вернувшихся из-за рубежа.

Зарплату на доброе дело

Губернатор Василий Орлов накануне напомнил про счет, открытый для добровольных перечислений на меры по противодействию коронавирусу. По словам главы региона, есть множество компаний и частных лиц, в в том числе и за пределами нашей области, которые готовы помочь.

Расчетный счет. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Расчетный счет. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- Я сам перечислю туда свою заработную плату. И попрошу об этом своих друзей. 14 апреля, в мой день рождения, они делают подарки, и в этом году я попрошу, чтобы подарок был именно такой – взнос в наш добровольный фонд борьбы с коронавирусом. И внимание – этот фонд будет единственным уполномоченным для этих целей. Его реквизиты будут и на официальном сайте правительства, - предупредил Василий Орлов.

Амурский губернатор пообещал, что собранные средства будут направлены на помощь волонтёрам, пожилым людям, на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Детям - планшеты

Хорошим делом отметились и депутаты Благовещенской Думы. Они передали 13 планшетов средней школе № 2 для организации дистанционной учебы детей. Гаджеты пойдут школьникам, у которых нет доступа в Сеть. Кстати, согласно мониторингу городского управления образования, всего таких детей в Благовещенске 1 200, это 4 % от общего числа обучающихся.

Не все школьники имеют доступ в Сеть. Фото: www.blagduma.ru

Не все школьники имеют доступ в Сеть. Фото: www.blagduma.ru

- В школе № 2 около 200 старшеклассников в этом году заканчивают основное или среднее общее образование. Не все ребята имеют смартфоны с доступом к всемирной сети. К тому же сложно выполнять какой-то большой проект или работу на мобильном телефоне, где экран небольшой, – отметила директор школы Гамерман.

Планшеты педагоги передадут ученикам, а после окончания периода самоизоляции гаджеты будут возвращены в школу. Их планируют использовать для проведения тестовой работы на уроках.

В подарок – маски

Свыше 3000 масок раздала одна из торговых сетей Благовещенска своим покупателям. Всем известно, что в настоящее время эти средства защиты днем с огнем не сыскать. Так что подарки от супермаркета разлетелись как горячие пирожки. Раздала многоразовые маски и владелица одной из благовещенских школ шитья. Мастерица вышла на улицу и подарила маски случайным прохожим.

Мастерица призвала амурчан последовать ее делу. Фото: www.instagram.com/lena_shchiptsova/

Мастерица призвала амурчан последовать ее делу. Фото: www.instagram.com/lena_shchiptsova/

- Сегодня свой «трудовыходной» (7 часов работы) я посвятила маскам, 50 масок которые завтра передам прохожим. Не знаю, насколько они эффективны (не эффективны), но зато они позволяют человеку меньше касаться лица, - сообщила в соцсетях позже благовещенка Екатерина Щипцова.

Кстати, неравнодушная амурчанка призвала и остальных граждан присоединиться к доброму делу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Амурской области в период объявленного карантина продолжают свою работу на всех предприятиях ЖКХ более 13,5 тысяч специалистов.

«Весь персонал, все работники сферы ЖКХ области выходят на работу для того, чтобы граждане, которые находятся дома, не остались без тепла, воды и прочих коммунальных услуг. Уважаемые амурчане, когда вы остаётесь дома, мы работаем для вас, ваших комфортных условий проживания в домах. Сегодня в социальных сетях #ЖКХПриамурьевусловияхкарантина вы можете увидеть и поддержать работу специалистов отрасли», - рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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