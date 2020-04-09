Отец народа

Основателя социалистической Кореи Президента Ким Ир Сена (1912 - 1994 гг.) корейцы называют любимым отцом. Прежде чем стать вождем страны, он стал великим отцом, отвечающим за жизнь и судьбу своего народа.

Главный долг

При жизни он говорил: «Заботиться о народе - мой первейший долг, люди предлагают мне спокойно отдохнуть, но я не могу; служить народу - дело, собственно, трудное, но нет более счастливого, чем это; вот в этом моя безмерная радость и счастье».

Идет он на завод, но прежде чем ознакомиться с состоянием производства, посещает столовую рабочего общежития. А приезжая в деревню, сам открывает чан с рисом и шкаф на кухне труженика села. Так он лично узнавал о настоящей жизни и быте людей.

Он воплотил в себе горячую любовь к народу. В этой стране десятки лет назад была внедрена система всеобщего бесплатного медобслуживания и система бесплатного обучения. Улучшение благосостояния народа стало главным принципом деятельности правящей партии и государства.

Чтобы создать для народа по-настоящему счастливую жизнь, Ким Ир Сен непрерывно руководил на месте всеми делами государства. Ненастье, ухабистая дорога, неблагоприятные условия на месте - все это не было помехой для него. В поле его внимания и заботы был самый главный вопрос: как улучшать благосостояние народа?

Запоминающийся случай произошел в одном из районов северной окраины страны. Ким Ир Сен был в рабочей поездке. Дорога была грязная, ее поверхность оказалась подтаявшей. Машина шла медленно и, в конце концов, остановилась на одном месте - больше не могла двигаться вперед.

Ким Ир Сен вышел из машины и вместе с сопровождающими его людьми начал толкать транспорт. Буксующие колеса брызгали грязью на его лицо и одежду. Но, невзирая на это, он продолжал толкать машину… По сей день корейцы вспоминают этот эпизод!

В любом уголке страны, от горной глуши до уединенного островного поселка, нет такого места, где не были бы запечатлены его следы, не проявлялась бы его забота.

Для Президента сограждане были его любимыми сыновьями и дочерьми. Для них он работал без отдыха - и в час еды, и ночью, в выходные и праздничные дни, и даже в день своего рождения.

Как-то раз сотрудник обратился к нему с просьбой не вглядываться в документы за обеденным столом. В ответ Ким Ир Сен сказал: «Выкрою время и буду больше трудиться - страна будет процветать, а народ - жить зажиточно!»

С заботой и вниманием

Он в буквальном смысле работал не покладая рук. И даже в последние дни своей жизни, в 1994 году, проходил неровными полями многих сельхозкооперативов, делал все для улучшения благосостояния населения.

При мысли о Ким Ир Сене как отце народа, особо свежо всплывает в памяти его добрый облик среди детворы. Ему был присущ незыблемый взгляд на грядущие поколения: считал детей «королями» страны и ничего для них не жалел.

Он предложил снабжать всех детей, школьников своего государства одеждой, головными уборами, лентами для девочек, носками, чулками, обувью и прочими принадлежностями. Однажды ему захотелось увидеть учеников в новой форме, и он отправился в одну из местных средних школ. В тот день он сказал: «Сегодня я, собственно, впервые в моей жизни чувствую такую радость, действительно, впервые так приятно у меня на душе!»

Отложив на задний план все дела, он проводил долгое время среди детей в новой школьной форме, любовался их красивым внешним видом, сам фотографировал учеников на память. Как же детям не называть такого человека от души своим отцом, как же не почитать его?!

В начале 1970-х годов японская газета «Иомиури симбун» поместила на своих страницах публикации известного мастера пера Такео Такаки. В них, в частности, говорится: «На Земле не найдешь другой такой страны, как КНДР, где детишки называют главу государства «отцом»; «КНДР - царство детей. Вот в чем отражена госполитика». Автор, приглашенный на новогоднее празднество школьников в дни его пребывания в КНДР, был на аудиенции у Президента Ким Ир Сена. В тот день японец стал очевидцем встречи главы государства с детьми, а затем уже написал свои заметки.

Неслучайно, что и доктор наук Анхель Кастро, бывший председатель Перуанского фронта национального освобождения, принятый Президентом, в своих воспоминаниях писал: «В то время, когда я первый раз приехал в Корею, мне не все было понятно, я не понял душу корейцев, которые называют своего лидера, своего вождя, отцом. Однако сегодня и я, без каких-либо стеснений и колебаний, с восхвалением называю его «вождем-отцом». Как я ни думаю, как ни осмысливаю - не могу иначе относиться к нему».

Любимый образ Президента как отца народа всегда будет свято храниться в сердцах прогрессивных людей мира.