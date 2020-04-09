Как правильно утилизировать медицинские маски?

Одноразовые медицинские маски в Благовещенске на вес золото. Пока одни охотятся за ними в соцсетях, другие делают их из многослойных полотенец. Самые «рукастые» садятся за швейные машинки и делают многоразовые маски.

В город периодически поступают маски, но они распределяются между врачами и волонтерами. А благовещенцам остается только перебирать свои запасы и пренебрегать правилом ношения маски не более 2 часов. Помимо этого правила, горожане забывают и про остальные аспекты использования масок.

Роспотребнадзор РФ дал свои рекомендации, как правильно носить медицинские маски и утилизировать их.

Правила едины

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Их функции - задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний.

- Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контатков, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях, - говорят в Роспотребнадзоре.

Маску должны носить медики, а также здоровые люди, которые посещают общественные места. Эффективность маски, правда, в таких ситуациях не доказана.

Специалисты напоминают, что через 2-3 часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые маски нельзя повторно надевать после обработки.

Правила использования маски

Много-много раз

Существуют свои правила использования и для многоразовых масок, выполненных из тканых материалов. Их можно носить только после обработки. Кроме того:

Правила утилизации масок

- Использованные медицинские маски необходимо утилизировать

- В домашних условиях использованные медицинские маски собирают в отдельный пакет (желательно герметичный) и выбрасывают вместе с бытовым мусором

- Просто выбрасывать маски в мусорное ведро – запрещено!

- Утилизация медицинских масок в медицинских учреждениях происходит в соответствии с рекомендациями «Профилактика инфекционных болезней. Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций». Согласно этим нормам «в медицинских организациях использованные медицинские маски подлежат обеззараживанию и удалению как отходы класса Б в соответствии с действующим санитарным законодательством».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Доме научной коллаборации АмГУ на 3D-принтере напечатали приспособления, которые помогут врачам и пациентам при ношении медицинских масок. Первая партия изделий будет передана в Амурскую областную инфекционную больницу.

На одно крепление уходит 10 минут. Фото: www.admblag.ru

Автором держателя для маски стал школьник из Канады Куинн Калландер. Он на 3D-принтере распечатал держатели. Также поступили и в Доме научной коллаборации АмГУ.

- Мы увидели на одном из сайтов мальчика, который печатал данные крепления, и нам понравилась эта идея. У себя дома на 3D-принтере я распечатал тестовую модель, проверил на себе. Модель оказалась удачной, и уже в самом центре мы воспользовались потоковой печатью и на данный момент распечатали 50 креплений. Они нужны людям, которые долгое время находятся в масках, чтобы снять нагрузку с ушей и дольше оставаться в работоспособном состоянии, – рассказал Александр Демьяненко, преподаватель Дома научной коллаборации АмГУ.

На одно крепление уходит 10 минут. Себестоимость одного приспособления составляет меньше 2 рублей.

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