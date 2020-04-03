Продление нерабочей недели в Благовещенске: Магазины и предприятия Приамурья останутся закрытыми до 12 апреля

Власти Амурской области продлили нерабочую неделю в Благовещенске и в регионе до 12 апреля. Такое решение было принято в ходе заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции 3 апреля.

- Решения такие - продлеваем действующий режим ограничения. И вводим дополнительный, более жесткий режим ограничения для групп риска (категория 65+, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями) - пока до 12 апреля, - рассказал о продлении режима губернатор Амурской области Василий Орлов.

Для групп риска введен режим самоизоляции. Эти люди не могут покидать места проживания или пребывания до окончания действия ограничительных мер. Исключение составляет обращение за экстренной медицинской помощью, покупка в ближайшем магазине продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных на расстоянии 100 метров и вынос мусора до ближайшего мусорного контейнера.

На период до 12 апреля также продлевается приостановка деятельности предприятий, указанных в прошлом распоряжении. Обучение в школах продолжится исключительно дистанционно.

- Друзья, вижу ваши сообщения - и от работодателей, и от работников. Все мы в такой ситуации оказались впервые. Но нам сейчас необходимо соблюдать все рекомендации для предупреждения распространения COVID-19. Давайте совместными усилиями преодолеем этот нелегкий момент. Только от нас с вами зависит, как быстро мы справимся с этим вызовом, - обратился к жителям региона губернатор.

Напомним, предыдущее распоряжение о введении нерабочей недели было подписано 27 марта. Согласно ему, в Благовещенске и Амурской области приостановлена деятельность торговых центров, ночных клубов, детских комнат, объектов общепита (кроме доставки). Под запрет попала и работа фитнес- и тренажерных залов, клубов, баз отдыха, компьютерных клубов, саун, бассейнов, спа-центров. Также нельзя работать религиозным и культурным помещениям, зданиям, в которых проводятся богослужения.

Позднее к списку закрытых компаний и учреждений добавились бани, салоны красоты, организации, которые оказывают парикмахерские услуги, косметические, массажные салоны, солярии и иные подобные организации.