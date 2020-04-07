Чьи рисунки живут на стенах в поликлиниках Благовещенска?

«Для меня важно, чтобы рисунок жил», - говорит Екатерина Байчер, мама в декрете, которая 16 лет работала дизайнером. Именно ее кисти принадлежат рисунки на стенах в детской стоматологии и 4-й детской поликлинике Благовещенска. А все началось с… китов.

Рисунок живет

- Все началось в 2019 году, когда меня попросили расписать стены в детской комнате. Я в первый раз отказалась, а потом думаю: «Почему я отказываюсь?» Я с шести лет с кистью в руках, училась в художественной школе, училище, потом в архитектурной академии… Я, может, и в художественную школу пошла, потому что дома не разрешали рисовать на стенах, - размышляет Екатерина.

Год назад Екатерина, переехавшая в 2011 году из Новосибирска вслед за мужем-амурчанином, расписала стену в обычной квартире Благовещенска. Беременная заказчица любила китов и попросила нарисовать их. Так в ее детской появилась семья гигантов, которые, кажется, вот-вот взмахнут хвостами и уплывут в морские дали.

На стене в квартире поселилось семейство китов. Фото: Екатерина БАЙЧЕР

- Свои идеи я ни с кем из родных не обсуждаю, только с заказчиком. Показываю ему то, что родилось, и он утверждает. Когда я начинаю рисовать, для меня этот рисунок живет, он постоянно изменяется. Многие детали я добавляю уже в процессе, - раскрывает свой секрет Екатерина.

Позже, благодаря ее кисти, в хостеле Благовещенска на белых стенах появились хитроватые черные коты, грациозные бабочки, озорные птички. Зайдешь в такое помещение, и еще часа два будешь стены изучать.

А в хостеле расположились геометрические коты. Фото: Екатерина БАЙЧЕР

- Я работаю по предоплате, на эту сумму покупаю краски, трачу на работу где-то около 1-2 недель. Рисую и на скорость, и на качество… Когда я рисую, у меня своя жизнь, я не просто машу кистью - у меня идет процесс. Поэтому я не надеваю наушники, я получаю опыт извне, - добавляет Екатерина.

Мама нарисовала

Почти месяц у Екатерины ушел на роспись стен в Благовещенской детской стоматологии. Сроки поджимали, и дизайнер-художник рисовала и днем, и ночью. Додумывала детали рисунков уже в процессе.

Взмах кисти - и стена оживает. Фото: Екатерина БАЙЧЕР

- Из пожеланий заказчика было наличие зубных фей. Конечно, это не наша традиция, но дети в них верят. Также заказчик просил, чтобы было ярко. И я хотела этому противиться, т. к. яркие цвета - это не актуальные нашему времени тренды, но, учитывая специфику детского заведения, согласилась, - рассуждает Екатерина. - Это взрослый обладает вкусом, стилем, у ребенка этого нет. Если он разглядывает что-то, то это должно быть живым.

Так, живыми на стенах оказались яркие цветы, гигантские мухоморы и многочисленные божьи коровки. Именно этих насекомых любит младший сын Екатерины, которому всего два годика.

- Так получилось, что мы с детьми пошли вырывать зуб. Младший увидел божью коровку с двумя сердцами, пробрался через ресепшен и стоял ее разглядывал… Он как-то почувствовал, понял, что это мама нарисовала, - вспоминает экс-сибирячка.

Чей это домик?

На открытии стоматологии рисунки Екатерины заметило руководство 4-й детской поликлиники Благовещенска. Загорелись: «Тоже хотим!» Теперь она работает в коридорах этого медучреждения, прорисовывая детали для детей разных возрастов. Чтобы на уровне любых глаз было что-то интересное.

- Как-то рядом оказалась девочка с вопросом: «А чей это домик?», хотя на самом деле мы с заказчиком просто его согласовали. Потом другой ребенок спрашивает: «Кто там будет жить?» Еще один мальчик заявил: «Домик, как у хоббита». И я нарисовала гномика, рядом еще семью ежиков. Пусть они в гости к гномику пришли.

Кроме того, в поликлинике вскоре появится стилизованная вывеска «Регистратура». По задумке Екатерины, пока напряженная мама будет искать документы, ее малыша займет яркая вывеска.

Для ребенка то, что ярко, то и красиво, говорит мастер. Фото: Екатерина БАЙЧЕР

- Поликлиника всегда стресс - врачи, белые халаты. Чтобы это разбавить, поменять это детское представление о серой действительности, я рисую очень ярко, - признается мастер. - Когда я рисую, я ни на кого не смотрю, я только слышу. К сожалению, у родителей так мало чувства значимости собственного ребенка, они его порой не слышат. Мне кажется, ласки стало меньше - ну просто жизнь тяжелая у людей.

Сейчас Екатерина Байчер мечтает расписывать стены для взрослых. Например, сделать краше помещение для занятий йогой, преобразить серый офис. Но и от перспектив создавать сказочные миры для детей она не отказывается.

- Помните эти страшные машинки в советских поликлиниках? До сих пор сорокалетние боятся ходить к стоматологу, это осталось с детства. Чтобы этого не было, я и рисую…

СПРАВКА «КП»

Екатерина БАЙЧЕР. Родилась в 1979 году в Новосибирске. Там же окончила школу, художественную школу, художественное училище. Выпускница Новосибирской государственной художественной академии. Преподавала в детском доме для детей от 5 до 18 лет. Работала дизайнером в различных компаниях. В 2011 году переехала в Благовещенск. Замужем, двое детей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Стоимость росписи - от 1500 до 3000 рублей за кв. метр (все зависит от сложности)

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