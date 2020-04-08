Нацпроект «Безопасные дороги»: 17,5 км трасс отремонтируют в этом году в Приамурье

14 участков автомобильных дорог отремонтируют в Амурской области в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», инициированным главой государства. В столице субъекта – Благовещенске – приведут в порядок две центральные магистрали. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин, в этом году количество объектов меньше, чем в 2019-ом, но протяженность и объем работ больше.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Один из них – «Безопасные и качественные дороги» - включает в себя четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». За шесть лет на реализацию нацпроекта направят 4,6 трлн рублей.

Столице Приамурья на ремонт дорог выделено 598 млн рублей. До конца октября в рамках проекта в Благовещенске отремонтируют четыре масштабных участка: улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой, улицу Ленина от Шевченко до Шимановского, улицу Воронкова от Игнатьевского шоссе до Тепличной и путепровод на Загородной - Северной. На участке улицы Калинина, которая является одной из основных транспортных артерий города, отремонтируют проезжую часть, тротуар, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Основные работы на участке улицы Ленина от Шевченко до Шимановского планируют завершить к началу сентября. На ней находятся образовательные учреждения, в частности, Благовещенский педуниверситет, поэтому студенты не должны испытывать трудности, добираясь на учебу.

Нацпроект БКАД позволил начать в Благовещенске ремонт путепровода по улице Загородной, построенного еще в 1985 году. В начале марта его полностью закрыли для автомобильного движения. Здесь заменят дефектные балки мостового сооружения, поменяют асфальт, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, отремонтируют систему водоотведения. На масштабные работы потратят более 100 млн рублей – в основном это федеральные средства, полученные по нацпроекту.

В Благовещенском районе завершится реконструкция улицы Василенко, будет заасфальтировано 2,3 км. Проведены торги, определен подрядчик на ремонт улицы Центральной в селе Чигири.

Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» капитально отремонтируют участки трассы Благовещенск – Гомелевка (21-24 км, 89-92 км). После этого подрядчик в течение 4 лет будет содержать их.

В этом году также планируется завершить реконструкцию двух мостовых переходов в Мазановском и Шимановском районах: мост на дороге «Обход Шимановска» и мост через реку Басманку на трассе Введеновка - Февральск - Экимчан.

В начале марта Амурская область получила в рамках нацпроекта 77 новых патрульных машин для регионального управления ГИБДД. В муниципалитеты направлено 54 автомобиля марки Skoda Octavia и 23 автомобиля УАЗ-Патриот. В них есть системы видеофиксации, медицинские модули. По словам главы региона Василия Орлова, в рамках реализации нацпроекта БКАД на развитие дорожно-уличной сети будет совокупно направлено более 1 млрд рублей, большая часть - из федерального бюджета.

Глава государства Владимир Путин неоднократно говорил, что одна из задач нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» – контроль за соблюдением правил дорожного движения с целью снижения смертности в результате ДТП. А главная цель - сделать комфортным и безопасным передвижение по российским дорогам. Для этого в стране будут отремонтированы региональные и муниципальные дороги, ликвидированы места концентрации ДТП, внедрены интеллектуальные системы управления движением, усилен контроль за соблюдением ПДД. К 2024 году смертность на дорогах России должна сократиться в 3 раза.