Коронавирус вгонит в кризис свадебный бизнес в Приамурье

В Амурской области, как и во всей России, запретили проводить торжественную регистрацию брака. В загс пустят только по острой необходимости - если невеста беременна, жених уезжает на вахту и пр. Специалисты говорят, что к каждому случаю подходят индивидуально.

А вот сам свадебный бизнес встал на пороге кризиса. Как выживают ведущие, визажисты и фотографы, разбиралась «Комсомолка».

Нет свадьбы - нет работы

Запрет на торжества привел к отсутствию клиентов у тех, кто напрямую связан со свадебной индустрией: ведущих, стилистов, визажистов и фотографов. Многие просто остались без работы, как, к примеру, ведущий мероприятий Олег Штепа. Благовещенец сидит на самоизоляции, а из дома выходит только по острой необходимости.

- Как будет дальше, я пока не знаю. Заказы на середину апреля стоят под вопросом. Скорее всего, их придётся переносить. Но клиенты остаются на позитиве, они хотят праздника, пусть в июне, но лишь бы свадьба была, - не унывает Олег.

Без работы остались и бьюти-мастера. Причем некоторые совсем остались без заказов, а другим разрешили работать в арендованных помещениях, но вот клиентов-то нет. Невесты просто отменяют записи.

- У меня две невесты перенесли запись по причине того, что им отказали кафе и фотостудия, - рассказала визажист Анастасия.

Интересно, что многие арендодатели, будучи на карантине, не запрещают работать салонам, но только не под свою ответственность.

- В моем здании на карантин посадили всех, но только сказали: «доступ у вас все равно есть, хотите - работайте. Но под свою ответственность», - делится визажист Ольга.

На последних регистрациях в загсе молодоженам предлагали антисептик. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Только в памяти

Пересматривать красивые фото со свадьбы тоже не получится: без работы остались и фотографы. Многие самоизолировались и обрабатывают сделанные ранее фото. Самые стойкие отшучиваются: зато стало больше времени на семью!

Продолжает работать фотограф Виктория Аникина: она снимает на улице, поэтому заработок у нее не «встал».

- Карантин на меня не повлиял никак, я работаю в штатном режиме. Снимать приходится пока только на улице, но клиенты всё равно продолжают записываться, - рассказала Виктория.

Для благовещенца Павла Морозова фотографирование - всего лишь хобби. Основная его работа в другом месте, а там трудятся и во время самоизоляции.

- Свадеб на этот период у меня не было. Была только запись на большой корпоратив из 110 человек, но её пришлось отменить и вернуть деньги. Удалось провести несколько выездных мероприятий. Но фотография - не единственный мой заработок, я пока занят другими делами, - объяснил Павел.

Кстати, по словам Павла, кто-то пытается идти против закона и отмечает праздники в ресторанах за закрытыми шторками. Но это - большая глупость, уверены другие организаторы свадеб.

- Какой смысл ресторанам ради выручки в 100 тысяч платить штраф гораздо больше? Да и не тот это праздник - тихий, с выключенными телефонами, за закрытыми окнами и дверьми, - считает ведущий Андрей Добрый.

Амурские загсы продолжают работать: смерти и рождение никто не отменял. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Ситуация серьезная

- Чем заняться, мне точно пока есть. Сейчас я - ведущий на радио, шеф-редактор новостей, веду утреннее шоу на телевидении. Имеется и возможность подготовиться к предстоящему сезону, который, скорее всего, будет похуже, чем прошлый: многие пары отложат свадьбы на неопределенный срок. Но клиенты ко всему относятся нормально, хоть и с долей грусти. Только представьте: вы ждали этого события долгое время, а праздновать его придётся через несколько месяцев, если вообще придётся. Дорога ложка к обеду, как говорится, - продолжает философствовать Андрей Добрый.

У ведущего Александра Смайла и вовсе нет минутки покоя. Мужчина - директор крупного event-агентства.

- В связи с тем, что в одну из веток нашей компании входит и организация развлекательных событий, некоторые виды услуг пришлось отменить или перенести. Проведение праздников предусматривает скопление людей, что естественно, но в связи со сложившейся ситуацией вокруг вируса - недопустимо. Однако ввиду того, что агентство ведёт еще ряд иных направлений: написание сценариев, разработка презентаций, составление программ, обучение и консультирование, реклама, мы держим стабильный доход, - рассказывает Александр.

Пришлось приостановить лишь обучающие семинары, мастер-классы, деловые встречи, которые планировалось провести внутри компании. Когда наступит их час, пока говорить рано, но Смайл знает одно: отменять их никто не станет.

- Конечно же, очень жаль людей, которые уже внесли плату, приготовились к тому, чтобы посетить концерт или городской праздник, а нельзя. Их можно понять. Также можно понять и тех, кто ждал наступления своего семейного праздника. Кто-то ждал год, кто-то два - своей свадьбы или того дня, чтобы собрать всех родственников, родных, друзей, близких и вместе отметить юбилей, - размышляет Александр Смайл.

Пока команда Александра готовится к свадебному сезону и большим мероприятиям, которые запланированы наперед. Это середина и конец 2020 года, а также 2021 и 2022 годы.

- Сейчас все работают по удаленной системе. Все встречи с клиентами мы проводим дистанционно. Этот механизм был налажен еще в 2015 году. В связи с тем, что компания работает не только в Благовещенске, но и за пределами Дальнего Востока, в том числе и за границей, «виртуальные» встречи с клиентами для нас не в диковинку. То, что раньше выносилось на личную встречу, сейчас упаковано в презентации, фото и видео и предоставляется заказчикам по электронной почте и через социальные сети, - отмечает Александр.

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