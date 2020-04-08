Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 8 апреля 2020 года: амурским предприятиям разрешили работать

Амурчане дождались: в регионе снова заработали магазины. Правда, не все и не везде. Губернатор Амурской области Василий Орлов утвердил документ, который разрешает ряду организаций работать до 12 апреля, несмотря на введенный карантин по коронавирусу.

Исключение из перечня

Уже сегодня, 8 апреля, на территории Амурской области могут работать магазины автозапчастей, автомастерские, строительные магазины, автосалоны. Кроме того, по предварительной записи будут принимать клиентов многофункциональные центры, страховщики, организации социального обслуживания и предприятия, предоставляющие ритуальные услуги.

Документом предусмотрена также работа компаний, оказывающих услуги в области картографии и кадастровой оценки, различные оценочные организации, финансово-кредитные и другие организации. Ознакомиться с полным перечнем организации области можно на сайте Правительства Амурской области.

Как подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов, ослабление ограничительного режима будет действовать до 12 апреля включительно. Правда, послабления не коснутся трёх крупных городов: Благовещенска, Свободного и Белогорска. В данных городах очень высокий риск того, что коронавирус распространиться.

Полный список организаций можно найти на сайте Правительства Амурской области

- Сегодня эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная, но мы пока не можем позволить крупным городам ослабить режим – это вопрос повышенного риска для здоровья граждан. В текущей ситуации очень важно соблюсти равновесие между обеспечением безопасности населения на территории региона и сохранением экономики области, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Всё это время мы прорабатывали разные варианты совместно с Роспотребнадзором и пришли к заключению, что для 26 муниципальных образований сегодня есть возможность ввести ослабление режима. Все последующие решения мы будем принимать дополнительно в зависимости от изменения эпидемиологической обстановки в области.

Также Правительство Амурской области расширило перечень товаров первой необходимости. В списке оказались пункты, которые не входят в общероссийский перечень (например, печатная пресса и табак).

Благоприятная обстановка

На 8 апреля в Амурской области все так же 4 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Одна из зараженных выздоровела и была выписана. У оставшихся пациентов состояние удовлетворительное, болезнь протекает легко.

- На территории области сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, - отметила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова. - На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 4 лабораторно подтверждённых заболевших коронавирусной инфекцией. Одна заболевшая, первая, с выздоровлением и с лабораторным подтверждением выписана из больничного учреждения. Новых случаев не зарегистрировано.

Защищаемся и дальше

Василий Орлов призвал уделить максимальное внимание организации работ по дезинфекции и средствам индивидуальной защиты в торговых сетях.

- Мы ответственны за здоровье наших граждан и должны сделать всё возможное для предупреждения и нераспространения новой вирусной инфекции, - подчеркнул губернатор.

Также необходимо обеспечить всех сотрудников силового блока и пограничников, кто может находиться в контакте с потенциально больными, масками из резервного фонда областного Минздрава, потребовал глава региона.

Пассажир с высокой температурой из аэропорта не выйдет. Фото: @va.orlov

Для безопасности амурчан в аэропорту Благовещенска установили тепловизионный комплекс высокоточного удалённого контроля температуры. Теперь техника будет отслеживать пассажиров с повышенной температурой. Есть шанс, что зараза больше не проникнет в регион.

СПРАВКА «КП»

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости Амурской области:

- санитарно-гигиенические маски и антисептики для рук;

- салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок)

- подгузники детские, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка;

- спички, свечи, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ;

Изменился и список товаров первой необходимости

- зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты);

- маска (повязка) гигиеническая, медицинские изделия, оптико-офтальмалогические изделия (оборудование очки, линзы и их части);

- средства связи, периодические печатные издания;

- оборудование, запасные части, материалы, изделия для выполнения строительных и ремонтных работ, санитарно-технические материалы и оборудование;

- запасные части, детали, узлы, принадлежности (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры) для автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники;

-товары для предупреждения пожаров и пожаротушения;

- садово-огородная техника и инвентарь, семена, удобрения, рассада, цветы;

- дезинфицирующие средства;

- похоронные принадлежности;

- ткани текстильные;

- товары, сопутствующие товаропродвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента);

- табачная продукция.

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